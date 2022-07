La décision peut signifier moins de temps pour 2 qui ont violé les droits de Floyd

MINNEAPOLIS (AP) – Un juge fédéral s’est rangé vendredi du côté de deux anciens policiers de Minneapolis qui ont été reconnus coupables d’avoir violé les droits civils de George Floyd, jugeant que les lignes directrices pour leurs peines seront calculées d’une manière qui pourrait signifier beaucoup moins de temps de prison pour eux.

Le juge de district américain Paul Magnuson a donné la victoire à J. Alexander Kueng et Tou Thao lorsqu’il a décidé que les formules complexes de calcul de leurs peines utiliseraient le crime d’homicide involontaire plutôt que le meurtre comme point de départ. Magnuson condamnera les hommes lors d’audiences consécutives mercredi.

Kueng, Thao et leur collègue, Thomas Lane, ont été reconnus coupables en février d’avoir violé les droits de Floyd en le privant de soins médicaux alors que l’homme noir de 46 ans était coincé sous le genou de l’officier Derek Chauvin pendant 9 minutes et demie tandis que Floyd dit à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas respirer.

Kueng et Thao ont également été reconnus coupables de ne pas être intervenus pour arrêter Chauvin dans le meurtre, qui a été enregistré sur vidéo par un passant et a déclenché des protestations dans le monde entier dans le cadre d’un jugement sur l’injustice raciale. Tandis que Chauvin immobilisait le cou de Floyd, Kueng tenait le dos de Floyd, Lane lui tenait les pieds et Thao retenait les passants.

Chauvin, qui a plaidé coupable à un chef d’accusation de violation des droits de Floyd, a été condamné à une peine fédérale de 21 ans. Lane a été condamné jeudi à 2 1/2.

Les procureurs ont demandé à Magnuson de condamner Keung et Thao à moins de temps que Chauvin, mais “substantiellement” plus que Lane. Ils n’ont pas fait de recommandations précises. L’avocat de Thao demande que son client soit condamné à deux ans de prison, tandis que l’avocat de Kueng a déposé sa requête sous scellés.

Une audience a eu lieu vendredi pour aborder les formules complexes utilisées pour calculer le «niveau d’infraction» d’une personne, qui est ensuite utilisée pour établir une fourchette de lignes directrices pour la peine que les juges fédéraux ne sont pas tenus de suivre mais le font généralement.

Les quatre anciens officiers ont été reconnus coupables de violations des droits civils fédéraux, qui portent leur propre niveau d’infraction, mais leurs crimes sont recoupés avec une autre infraction – dans ce cas, le meurtre ou l’homicide involontaire – qui crée la base pour le calcul d’une peine indicative. Différents éléments sont ensuite ajoutés ou soustraits pour arriver à une fourchette de peines finale.

Malgré les objections des procureurs, Magnuson a décidé que l’homicide involontaire devait être utilisé comme point de départ pour Kueng et Thao.

“Les faits de cette affaire ne constituent pas un meurtre au deuxième degré en vertu de la loi fédérale”, a écrit Magnuson. “Les accusés Kueng et Thao ont chacun fait une erreur de diagnostic tragique dans leur évaluation de M. Floyd.” Il a ajouté que les deux hommes pensaient sincèrement que Floyd souffrait d’une surdose de drogue et d’un «délire agité» – une condition contestée dans laquelle quelqu’un aurait une force extraordinaire.

Le résultat de la décision de Magnuson signifie que le point de départ pour le calcul de la peine des hommes sera beaucoup plus bas – avec une fourchette commençant aussi bas que 2 ans et quart de prison, par rapport à une fourchette commençant à 19 ans et demi si l’infraction était être recoupé avec le meurtre, selon un tableau des directives de la US Sentencing Commission. Mais les calculs ne s’arrêtent pas là.

Magnuson a également statué que ce niveau de base devrait être augmenté parce que les agents agissaient sous «l’apparence de la loi», portant la fourchette indicative à quelque part entre 4 1/4 ans et 5 1/4 ans de prison. Pourtant, cela pourrait également ne pas être le point d’atterrissage final, car Magnuson devrait se prononcer sur d’autres facteurs qui pourraient avoir un impact sur la formule la semaine prochaine.

Kueng, qui est noir, et Thao, qui est Hmong américain, restent libres sous caution en attendant leur condamnation. Ils sont également accusés d’avoir aidé et encouragé à la fois un meurtre au deuxième degré et un homicide involontaire au deuxième degré. Ils ont refusé les accords de plaidoyer dans cette affaire et doivent être jugés pour ces accusations le 24 octobre.

Lane, qui est blanc, a plaidé coupable à une accusation portée par l’État pour avoir aidé et encouragé un homicide involontaire coupable au deuxième degré et attend toujours sa condamnation dans cette affaire. Il a été autorisé à rester libre sous caution après sa condamnation fédérale, mais doit se présenter à une prison fédérale encore à déterminer en octobre.

Chauvin, qui est blanc, a également été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré par un tribunal d’État et purge une peine d’État de 22 ans et demi. Ses peines fédérales et étatiques sont purgées simultanément. Les dossiers en ligne montrent qu’il est toujours à la prison à sécurité maximale de l’État, mais il devrait être placé en détention fédérale.

