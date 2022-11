“La décision n’a pas encore été prise sur l’inclusion du vainqueur de la I-League dans l’ISL”, déclare le secrétaire général de l’AIFF, Shaji Prabhakaran

Le secrétaire général de la Fédération indienne de football (AIFF), le Dr Shaji Prabhakaran, a déclaré vendredi que l’équipe juridique de l’AIFF travaillait sur les conditions et les règlements pour ouvrir la voie à l’inclusion du vainqueur de la I-League dans la Super League indienne (ISL).

En 2019, l’AIFF avait assuré aux clubs de la I-League que le vainqueur de la ligue serait promu à l’ISL à partir de la saison 2022-23, ce qui signifie que l’équipe gagnante de la I-League 2022-23 pourra jouer en 2023. -24 ISL. L’AIFF avait également promis qu’il y aurait promotion-relégation entre les deux ligues.

Vendredi, le secrétaire général de l’AIFF a déclaré que cela prendrait du temps car la nouvelle équipe juridique examine tous les détails et documents concernant cette question. Cependant, il a assuré qu’une mise à jour à ce sujet sera partagée dans les prochains jours.

Interrogé sur les plans de promotion des vainqueurs de la I-League 2022-23 à l’ISL, Prabhakaran a déclaré: «Nous vous reviendrons à ce sujet. Notre équipe juridique travaille sur les termes et réglementations et nous devrions partager une mise à jour avec tout le monde dans les prochains jours.

Avant le début de la saison 2022-23 de la I-League, Prabhakaran a informé que la ligue sera diffusée sur les chaînes DD Sports et Eurosport ainsi qu’en direct sur la plateforme Discovery + OTT.

“C’est une grande chose car cela ne s’est jamais produit auparavant. Grâce à notre partenaire Football Sports Development Limited (FSDL), nous avons pu assurer une couverture de bonne qualité pour la I-League. Le fait que nous aurons la Hero I-League sur deux chaînes et sur Discovery+ est un signe encourageant pour le football indien et pour les clubs, qui obtiendront une meilleure visibilité », a-t-il déclaré.

“Nous avons décidé que pour la prochaine saison, tout devrait être finalisé d’ici la fin de la saison. Pour que les clubs puissent tirer le meilleur parti de tout. Et aujourd’hui, avec une meilleure diffusion, une meilleure portée, vous pourrez mieux engager les fans », a-t-il ajouté.

Parlant de la réunion du Comité de la Ligue, Prabhakaran a déclaré : « Nous avons eu des discussions fructueuses lors de la réunion du Comité de la Ligue, et un accent particulier a été mis sur le football féminin. Nous avons tous estimé que nous devions encourager davantage de clubs féminins à jouer au niveau local, ce qui finirait par pousser le football féminin en Inde vers de plus hauts sommets à l’avenir.

AIFF Secrétaire général adjoint Sunando Dhar a déclaré: «Dans une configuration professionnelle, vous attendez avec impatience que les clubs accueillent leurs matchs et aient un impact sur leurs communautés locales. Le vrai Cachemire en est un exemple fantastique. Sreenidi Deccan investit dans un nouveau stade et de meilleures infrastructures.

« Gokulam Kerala jouera à Kozhikode et à Malappuram, où nous avons déjà eu la dernière édition du Trophée Santosh, qui a attiré des foules massives. C’est une perspective passionnante », a déclaré Dhar.

« Imphal est une autre perspective passionnante. Nous avons vu de grands matchs lors de la Coupe Durand au stade Khuman Lampak, et nous nous attendons à plus dans la saison à venir. Je suis sûr que tous les sites auront encore plus de monde car les fans pourront revenir dans la Hero I-League après deux ans. ”

