La décision Microsoft-Activision met en lumière les difficultés de Khan à lutter contre la technologie

Lorsqu’un juge fédéral a décidé mardi de rejeter la demande de la Federal Trade Commission d’une injonction préliminaire pour empêcher Microsoft de finaliser son acquisition de ActivisionBlizzard elle a également rejeté la vision de l’application des lois antitrust de la présidente de la FTC, Lina Khan.

Bien que la décision du juge ne signifie pas que l’accord est totalement clair, puisque la FTC peut faire appel et que l’autorité britannique de la concurrence s’est également opposée à l’accord, cela indique le défi existentiel auquel la stratégie d’application de Khan est confrontée devant les tribunaux.

La lutte contre l’accord de 68,7 milliards de dollars a été l’une des plus grandes fluctuations de la FTC à ce jour sous Khan, que le président Joe Biden a nommé président en 2021. Khan est apparue pour la première fois dans les cercles antitrust pour ses critiques sur la façon dont l’application des lois antitrust a ignoré les abus potentiels en Amazone .

Mais même si de nombreux membres du Congrès sont devenus plus ouverts à une vision différente de l’antitrust à l’ère numérique, les tribunaux constituent toujours un obstacle majeur aux nouvelles théories sur la façon dont les entreprises en ligne peuvent amasser et tirer parti du pouvoir pour étouffer leurs rivaux.

La juge Jacqueline Scott Corley a écrit que la FTC n’avait pas démontré qu’elle était susceptible de l’emporter dans sa contestation administrative de la fusion dans sa procédure interne, sur la base de l’avis de l’agence selon lequel l’accord est susceptible de réduire considérablement la concurrence. La FTC a fait valoir que Microsoft pourrait rendre certains de ses jeux exclusifs à ses propres consoles de jeux ou diminuer l’expérience des jeux Activision sur des services concurrents si l’accord était conclu. Microsoft a déclaré qu’il rendrait plutôt les jeux plus largement disponibles.

Corley était d’accord avec le point de vue de Microsoft.

« Au contraire, les preuves du dossier indiquent un accès accru des consommateurs à Call of Duty et à d’autres contenus d’Activision », a-t-elle écrit.

Elle a ajouté que « Malgré l’achèvement d’une enquête approfondie dans le cadre de la procédure administrative de la FTC, y compris la production de près d’un million de documents et de 30 dépositions, la FTC n’a identifié aucun document qui contredit l’engagement public de Microsoft de rendre Call of Duty disponible sur PlayStation (et Nintendo Switch). »

La décision signifie que les parties sont plus près de pouvoir achever leur fusion avant la date limite du 18 juillet. Mais la FTC peut toujours faire appel et les entreprises doivent encore faire face à l’opposition de l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés à l’accord.

« Nous sommes déçus de ce résultat étant donné la menace évidente que cette fusion représente pour la libre concurrence dans les jeux en nuage, les services d’abonnement et les consoles », a déclaré un porte-parole de la FTC dans un communiqué. « Dans les prochains jours, nous annoncerons notre prochaine étape pour poursuivre notre combat pour préserver la concurrence et protéger les consommateurs. »

Le président et vice-président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré dans un communiqué que la société est « reconnaissante envers le tribunal de San Francisco pour cette décision rapide et approfondie et espère que d’autres juridictions continueront à travailler en vue d’une résolution rapide. Comme nous l’avons démontré de manière constante tout au long de ce processus, nous nous engageons à travailler de manière créative et collaborative pour répondre aux préoccupations réglementaires. »

Ce n’est pas la première fois qu’un juge examine d’un œil douteux les théories antitrust de la FTC sous Khan. Un juge fédéral aussi statué contre la tentative de la FTC de bloquer l’acquisition par Meta du fabricant d’applications de fitness en réalité virtuelle Within Unlimited, qui, selon l’agence, pourrait réduire la concurrence sur un marché naissant.

Khan a continué à intenter des poursuites contre des entreprises technologiques qui seront confrontées à des obstacles similaires devant les tribunaux. Le plus notable pourrait être le défi attendu par l’agence des pratiques antitrust d’Amazon.

Les défenseurs de Khan ont rapidement critiqué la décision de Corley. Matt Stoller, directeur de recherche au American Economic Liberties Project, écrit sur Twitter que Corley « a changé la loi » en écrivant que « la FTC doit montrer que la fusion réduira probablement considérablement la concurrence ». Stoller a noté que le droit applicable à la fusion dit que le gouvernement doit montrer que « l’effet d’une telle acquisition peut être de réduire considérablement la concurrence ou de tendre à créer un monopole ».

« [W]Lorsqu’un juge Biden – dont le fils travaille chez Microsoft – laisse passer la plus grande fusion technologique de tous les temps, nous avons un sérieux problème avec le système judiciaire », a écrit Stoller. Corley divulgué le travail de son fils, qui n’est pas dans la division des jeux, lors d’une audience en juin.

Indépendamment des critiques, la décision est un autre exemple d’un juge qui n’est pas convaincu des théories de Khan sur la façon dont une entreprise de technologie peut tirer parti des acquisitions sur les marchés adjacents pour nuire à la concurrence. C’est le cas même lorsque le juge a été nommé par le même président qui a nommé Khan à la FTC.

Avec les nouvelles lois sur la concurrence numérique bloquées au Congrès, surmonter le scepticisme des juges à l’égard des nouvelles théories sur l’application des lois existantes restera probablement le plus grand défi des autorités.

