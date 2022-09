La décision indienne sur le viol indique que le viol inclut le viol conjugal et étend le droit à l’avortement à 24 semaines

CNN

—



Le viol conjugal a été défini comme un viol dans une décision historique de la Cour suprême indienne jeudi.

Le plus haut tribunal du pays a également déclaré que toutes les femmes, quel que soit leur état matrimonial, ont le droit à un avortement jusqu’à 24 semaines, a rapporté l’agence de presse Press Trust of India (PTI).

Les déclarations ont été faites dans le cadre d’une interprétation de la loi de 1971 sur l’interruption médicale de la grossesse, qui ne s’appliquait à l’origine qu’aux femmes mariées ou en cas de viol ou de menace à la vie de la mère jusqu’à 20 semaines.

L’ordonnance de jeudi s’est arrêtée avant de criminaliser les relations sexuelles forcées par un mari, mais a déclaré que l’avortement serait autorisé, car de tels cas seraient considérés comme une agression sexuelle.

“Ce n’est que par une fiction juridique qui … retire le viol conjugal du champ du viol”, lit-on dans l’ordonnance.

« Nous serions négligents de ne pas reconnaître que la violence conjugale est une réalité et peut prendre la forme de viol. L’idée fausse selon laquelle les étrangers sont exclusivement ou presque exclusivement responsables de la violence sexuelle et sexiste est profondément regrettable. La violence basée sur le sexe et le genre (sous toutes ses formes) dans le contexte de la famille fait depuis longtemps partie des expériences vécues par des dizaines de femmes », a ajouté l’ordonnance.

En 2021, des modifications ont été apportées à la loi sur l’interruption médicale et la grossesse pour supprimer la distinction entre mariés et célibataires et porter le délai à 24 semaines dans certaines circonstances. Ce faisant, la loi révisée a permis une meilleure interprétation de la loi à appliquer.

Étendant la loi sur l’accès à des avortements sûrs et légaux pour “toutes les femmes” à 24 semaines jeudi, la Cour suprême a statué que la différenciation entre mariés et célibataires n’était pas “constitutionnellement durable”.

La distinction “perpétuerait le stéréotype selon lequel seules les femmes mariées se livrent à des activités sexuelles”, a ajouté le tribunal.

Cette décision historique fait suite à des manifestations banales contre la forte incidence des agressions sexuelles, généralement contre les femmes et les filles, à travers l’Inde ces dernières années.

En 2012, le viol collectif et le meurtre de l’étudiant en médecine Nirbhaya – un pseudonyme donné à la victime, signifiant « sans peur » – à Delhi ont poussé des millions de femmes à réclamer des peines plus sévères pour les auteurs.

L’indignation a déclenché l’introduction de lois plus strictes sur le viol, y compris l’accélération du traitement des cas de viol par le système judiciaire et une définition modifiée du viol pour inclure la pénétration orale et anale.

Cependant, des militants ont déclaré que ces lois n’avaient eu qu’un impact minime sur le ralentissement de la vague de violences sexuelles en Inde, classée comme le pays le plus dangereux au monde pour être une femme dans une enquête de la Fondation Thomson Reuters en 2018.

Plus de 28 000 cas de viols présumés contre des femmes ont été signalés en 2020 – un toutes les 18 minutes environ – selon le National Crime Records Bureau indien. Avec de nombreux viols non signalés par peur, les experts pensent que le chiffre réel pourrait être beaucoup plus élevé.

Plus tôt en septembre, un garçon de 12 ans a été laissé dans un “état critique” après avoir été violé et battu par trois hommes – tous des mineurs connus de la victime – à New Delhi.

En avril, une adolescente de 13 ans aurait été violée par le policier qu’elle avait approché pour signaler un premier viol collectif présumé par quatre hommes.