La décision « entraîneur de prière » de la Cour suprême repose sur un lit de mensonges

La Cour suprême a rendu une décision historique en Kennedy c.District scolaire de Bremerton lundi, annulant une affaire de 1971 exposant comment le gouvernement doit garder ses distances avec la religion.

Mais l’opinion du juge Neil Gorsuch pour lui-même et ses collègues nommés par les républicains repose sur une déformation bizarre des faits de l’affaire. Il affirme à plusieurs reprises que Joseph Kennedy, un ancien entraîneur de football de l’école publique de Bremerton High School dans l’État de Washington, qui a prié avec ostentation sur la ligne des 50 mètres après les matchs de football – souvent rejoint par ses joueurs, des membres de l’équipe adverse et des membres du général public – « a offert ses prières tranquillement pendant que ses étudiants étaient autrement occupés ».

(Le juge Brett Kavanaugh n’a pas rejoint une brève section de l’opinion de Gorsuch concernant les protections de la liberté d’expression de la Constitution, mais Gorsuch a par ailleurs parlé au nom de toute la majorité républicaine de la Cour.)

Parce que Gorsuch déforme les faits de cette affaire, il est difficile d’évaluer bon nombre de ses implications.

La décision de la Cour d’annuler explicitement Citron contre Kurtzmanla décision de 1971 qui régissait auparavant les affaires impliquant le libellé de la Constitution interdisant “l’établissement d’une religion”, a des implications évidentes pour les poursuites futures : les juges des tribunaux inférieurs ne s’appliqueront plus Citrondu cadre aux cas de clause d’établissement.

Mais on ne sait pas comment ces juges des tribunaux inférieurs devraient maintenant gérer les questions sur la séparation de l’Église et de l’État. Bien que la Cour annule Citronil n’annonce pas de test étoffé qui remplacera Citron. À la place, Kennedy annonce une nouvelle règle vague selon laquelle “la clause d’établissement doit être interprétée par” référence aux pratiques et compréhensions historiques “”.

De plus, parce que l’opinion de Gorsuch s’appuie si fortement sur de faux faits, la Cour ne décide pas réellement ce que la Constitution a à dire sur un entraîneur qui prie ostensiblement en présence d’étudiants et du public. Au lieu de cela, il décide d’une affaire fabriquée à propos d’un entraîneur qui s’est simplement engagé dans une prière «privée» et «silencieuse».

Si les faits de Kennedy ressemblait en fait aux faits inventés exposés dans l’opinion de Gorsuch, alors Kennedy aurait atteint le bon résultat. Même sous Citronun employé d’une école publique est généralement autorisé à prier tranquillement lorsqu’il ne s’occupe pas activement des élèves.

L’opinion de Gorsuch, cependant, décrit une affaire très différente de celle qui était en réalité devant la Cour.

L’entraîneur Kennedy s’est engagé dans une prière très publique

Dans le cas réel qui était en fait devant la Cour suprême, l’entraîneur Kennedy a incorporé des prières « de motivation » dans son entraînement. Finalement, ces prières se sont transformées en séances publiques d’après-match, où les joueurs de Kennedy et les joueurs de l’autre équipe s’agenouillaient autour de Kennedy alors qu’il tenait les casques des deux équipes et conduisait les étudiants dans la prière.

Après les matchs, Kennedy se dirigeait également vers la ligne des 50 mètres, où il s’agenouillait et priait devant les étudiants et les spectateurs. Au départ, il l’a fait seul, mais après quelques matchs, les étudiants ont commencé à le rejoindre – finalement, la majorité de ses joueurs l’ont fait. Un parent s’est plaint au district scolaire que son fils “se sentait obligé de participer”, bien qu’il soit athée, parce que l’élève craignait “de ne pas jouer autant s’il ne participait pas”.

Lorsque le district scolaire de Bremerton a appris le comportement de Kennedy, il lui a dit de le faire tomber – bien qu’il ait proposé d’accueillir Kennedy s’il voulait prier quand il n’était pas entouré d’étudiants et de spectateurs. Et Kennedy a mis fin à certains de ses comportements les plus extravagants, comme les séances de prière où il tenait les casques alors qu’il était entouré d’étudiants agenouillés.

Mais Kennedy a également fait une tournée médiatique, se présentant comme un entraîneur qui « s’est engagé avec Dieu » dans des médias allant des journaux locaux à Bonjour Amérique. Et l’avocat de Kennedy a informé le district scolaire que l’entraîneur reprendrait la prière sur la ligne des 50 mètres immédiatement après les matchs.

Lors du match suivant après cette tournée, les entraîneurs, les joueurs et les membres du public ont envahi le terrain lorsque Kennedy s’est agenouillé pour prier. Une cour d’appel fédérale a décrit cette foule comme une “bousculade”, et le directeur de l’école a déclaré qu’il “avait vu des gens tomber” et qu’en raison de la cohue des gens, le district n’était pas en mesure “d’assurer la sécurité des enfants”. Des membres de la fanfare de l’école ont été renversés par la foule.

Et, contrairement aux affirmations répétées de Gorsuch selon lesquelles Kennedy ne voulait offrir qu’une “prière courte, privée et personnelle”, Kennedy était entouré de joueurs, de journalistes et de membres du public lorsqu’il a dirigé sa séance de prière après ce match. Nous le savons parce que la juge Sonia Sotomayor inclut une photo de la scène dans son opinion dissidente.

Gorsuch rejette cette preuve photographique en affirmant que “pas un seul étudiant de Bremerton ne s’est joint aux prières silencieuses de M. Kennedy” après ce match – il affirme que les joueurs représentés sur cette photo sont “de l’équipe adverse”.

Que ces joueurs soient du district scolaire de Bremerton ou non, cela ne change rien au fait que Kennedy s’est engagé dans des séances de prière très publiques, et ce, tout en agissant en tant que représentant officiel d’une école publique. Cela ne change pas non plus le fait qu’après avoir reçu l’ordre de cesser cette activité, Kennedy a entrepris une tournée médiatique qui semblait conçue pour transformer ses soi-disant « prières silencieuses » en un spectacle politique public, un spectacle auquel les joueurs et les spectateurs ont participé avec enthousiasme. .

Selon les faits réels du cas de Kennedy, Kennedy a violé la Constitution.

La Citron affaire, que la Cour a rejetée dans Kennedya soutenu que les actions du gouvernement “doivent avoir un objectif législatif laïc”, que leur “effet principal ou principal doit être celui qui ne fait ni progresser ni inhiber la religion” et que le gouvernement ne peut pas “favoriser” un enchevêtrement excessif du gouvernement avec la religion “. ”

Un responsable d’une école publique menant une prière très publique dans le cadre de ses fonctions officielles en tant qu’employé du gouvernement viole clairement cette Citron test.

Citron a été rendu à une autre époque, lorsque la Cour a insisté sur le fait que le gouvernement devait rester neutre sur les questions de religion. La semaine dernière, cependant, dans une affaire concernant le financement gouvernemental de l’éducation religieuse, la Cour suprême a dénigré de tels appels à la neutralité – estimant même que les lois qui refusent le financement des institutions religieuses afin de maintenir la neutralité du gouvernement sur les questions de religion sont inconstitutionnelles.

Ainsi, à la lumière de cette décision et de décisions similaires, il n’est pas surprenant que la nouvelle majorité de la Cour ait décidé d’annuler Citron. En effet, dans une ligne qui ajoute aux nombreux mensonges de l’opinion de Gorsuchil prétend à tort que la Cour « a depuis longtemps abandonné Citron.” Gorsuch critique également Citron parce qu’il aurait “conduit à des ‘résultats différents’ dans des cas matériellement identiques”.

Même maintenant que Citron est annulée, cependant, la décision de la Cour dans Lee contre Weisman (1992), qui interdit aux écoles publiques de contraindre les élèves à faire des exercices religieux, aurait dû interdire les actions de Kennedy.

Dans Lee, un collège public a invité un rabbin à ouvrir et clôturer sa cérémonie de remise des diplômes par des prières. La Cour a estimé que ces prières exerçaient une pression subtile sur les étudiants pour qu’ils se joignent à une cérémonie religieuse et n’étaient donc pas autorisées.

«Le fait indéniable», a écrit le juge Anthony Kennedy dans cette décision, «est que la supervision et le contrôle par le district scolaire d’une cérémonie de remise des diplômes d’études secondaires exercent une pression publique, ainsi que la pression des pairs, sur les élèves présents pour qu’ils se présentent en groupe ou, à au moins, gardez un silence respectueux pendant l’invocation et la bénédiction. Une telle pression, “bien que subtile et indirecte, peut être aussi réelle que n’importe quelle contrainte manifeste”, car elle laisse une jeune non-adhérente avec “une perception raisonnable qu’elle est forcée par l’État à prier d’une manière que sa conscience ne lui permet pas”.

Les séances de prière de Kennedy étaient, si quoi que ce soit, plus coercitives que les prières cérémonielles offertes en Lee. Une cérémonie de remise des diplômes, de par sa nature même, marque la fin de la capacité d’une école publique à exercer un pouvoir coercitif sur ses élèves qui partent. Kennedy, en revanche, exerçait une autorité continue sur ses étudiants lorsqu’il dirigeait ses séances de prière. Les étudiants qui ont rejoint ces sessions pourraient espérer se faire plaisir à leur entraîneur et gagner plus de temps de jeu et d’autres avantages en conséquence. Les étudiants qui ont refusé de participer auraient peut-être craint de contrarier leur entraîneur – et de perdre du temps de jeu, une lettre de recommandation potentielle du collège ou une promotion de l’équipe universitaire junior à l’équipe universitaire en conséquence. (Kennedy a été à la fois entraîneur-chef de l’équipe JV et entraîneur adjoint de l’équipe universitaire.)

À cela, Gorsuch affirme qu’il n’y a “aucune indication dans le dossier que quiconque ait exprimé des préoccupations de coercition au district”. Même si cela était vrai, cela n’empêcherait pas le fait que les enseignants et les élèves exercent une autorité coercitive considérable sur leurs élèves, et que les élèves peuvent naturellement hésiter à se plaindre d’un enseignant ou d’un entraîneur pour cette raison.

Gorsuch affirme également que Kennedy agissait simplement en tant que citoyen privé, et non en tant qu’employé d’une école publique, lorsqu’il a prié à la ligne de 50 mètres. Le district scolaire, note à plusieurs reprises Gorsuch, a permis aux entraîneurs de prendre “un moment privé” après chaque match “pour appeler à la maison, vérifier un texte, socialiser ou s’engager dans toute sorte d’activités laïques”. Ainsi, un entraîneur qui veut passer ce moment de temps libre à prier tranquillement devrait être autorisé à le faire.

Encore une fois, si les faits de cette affaire ressemblaient aux faux faits exposés dans l’opinion de Gorsuch, alors Gorsuch aurait raison. Les employés des écoles publiques peuvent se livrer à des actes de dévotion privés, comme dire une prière pendant leur déjeuner dans une cafétéria de l’école pendant qu’ils sont au travail.

Mais il n’y a rien de privé dans le fait qu’un employé de l’école effectue une tournée médiatique vantant ses plans pour prier sur la ligne de 50 mètres d’un terrain de football immédiatement après un match. Il n’y a rien de privé dans l’exécution de ce plan par l’entraîneur, surtout lorsqu’il le fait entouré de joueurs agenouillés, de caméras et de membres du public.

En tout état de cause, si l’avis de Gorsuch l’emporte Citronil ne prétend pas annuler Lee. Et, comme expliqué plus haut, Lee permet aux employés des écoles publiques de se livrer au genre de prière privée et silencieuse que Gorsuch prétend à tort que Kennedy a pratiquée après les matchs de football.

Cela signifie que les implications doctrinales de Gorsuch Kennedy Les opinions sur les cas futurs dans lesquels les employés des écoles publiques contraignent leurs élèves à l’exercice religieux sont loin d’être claires. Si Gorsuch avait soutenu que la Constitution permet à Kennedy de faire ce qu’il a réellement fait, alors ce serait une décision extrêmement conséquente qui annulerait la décision précédente de la Cour dans Lee.

Mais, parce que Gorsuch brosse un tableau aussi trompeur, impliquant un entraîneur qui a offert une « courte prière privée et personnelle », la tenue plus limitée de Kennedy est que cette activité hypothétique est autorisée. Et encore, Lee permet déjà aux employés des écoles publiques de se livrer à des prières privées et personnelles.

Kennedy inspirera sans aucun doute d’autres enseignants et entraîneurs à se comporter de la même manière que l’entraîneur Kennedy, mais ces enseignants et entraîneurs le feront à leurs risques et périls. L’opinion de Gorsuch ne pèse pas si un entraîneur est autorisé à faire ce que Kennedy a réellement fait. Cela reste une question ouverte, car la Cour n’a pas réellement statué sur cette affaire.