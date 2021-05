La décision du tribunal de Tyson Fury qui a nié le combat d’Anthony Joshua n’était pas une surprise, déclare l’ancien promoteur du champion WBC | Nouvelles de boxe

La décision du tribunal de Tyson Fury qui a nié un combat pour le titre mondial incontesté contre Anthony Joshua n’était pas une surprise, a déclaré l’ancien promoteur du champion WBC, Mick Hennessy.

Fury a signé un contrat pour un troisième combat contre Deontay Wilder après qu’un juge d’arbitrage a décidé qu’il devrait affronter l’Américain ensuite, perturbant les plans d’un combat incontesté pour le titre mondial des poids lourds contre Anthony Joshua.

Le combat de trilogie entre Fury et Wilder aura lieu à Las Vegas le 24 juillet, tandis que Joshua a reçu l’ordre de défendre le titre WBO contre Oleksandr Usyk.

Fury affrontera à nouveau Wilder à Las Vegas le 24 juillet



Anthony Joshua a reçu l'ordre de la WBO de défendre son championnat contre le challenger obligatoire Oleksandr Usyk lors de son prochain combat

Hennessy, qui a guidé Fury vers un triomphe du titre mondial unifié contre Wladimir Klitschko en 2015, a insisté sur le fait qu’il s’attendait à l’effondrement du combat proposé contre Joshua en Arabie saoudite le 14 août.

Il a dit Sky Sports: « Je n’ai pas été un peu surpris vraiment, parce que vous devez réaliser que Deontay Wilder a des gens très, très compétents et extrêmement professionnels à Shelly Finkel et Al Haymon et bien qu’ils n’aient pas rejoint le cirque, ils ‘ J’ai été assis en arrière-plan, faisant leur diligence raisonnable et ne faisant pas de mots.

«Ils ont travaillé tranquillement en arrière-plan et quand vous savez à quel point ces gens sont bons et capables, je savais que quelque chose comme ça allait sortir, à 100%.

« Je le savais, donc ça ne m’a pas du tout surpris. »

Mick Hennessy avait conduit Fury vers sa première victoire au titre mondial



Hennessy planifie toujours la carrière du cousin de Fury, Hughie, et admet qu’il ne se serait pas engagé dans une bagarre tant que la procédure judiciaire était en cours.

« Aurais-je fait quelque chose de différent? Ouais, à 100 pour cent », a déclaré Hennessy.

« Vous ne pouvez pas conclure des accords tant qu’il y a un arbitrage en place. C’est bien trop présomptueux. C’est fou.

« Peut-être pendant cette période, s’ils étaient capables de se battre dans d’autres combats, en particulier Joshua.

« Joshua aurait pu travailler tout ce temps, n’est-ce pas. »

Joshua vs Fury peut-il encore se produire?

Joshua et Fury devaient partager l’anneau en Arabie saoudite le 14 août



Le promoteur de Joshua, Eddie Hearn, et le représentant américain de Fury, Bob Arum, ont suggéré que le combat pouvait être reporté en décembre.

Fury a juré d’infliger une autre défaite écrasante à Wilder après avoir revendiqué la ceinture WBC avec un arrêt au septième round en février dernier.

« Wilder, ce contrat est signé », a déclaré Faire une blague, son équipe de promotion américaine.

« Tu te fais écraser. Quand je dis écrasé, je veux dire écrasé, écrasé, écrasé, bang.

Usyk a appelé à un combat contre Joshua



La WBO a ordonné à Joshua de défendre sa ceinture contre le challenger obligatoire Usyk, accordant une période de 10 jours pour conclure un accord avant l’appel des offres de bourse.

Le promoteur d’Usyk, Alexander Krassyuk, a déclaré en exclusivité Sky Sports cette semaine: « Il n’y a aucune autre excuse raisonnable pour AJ maintenant.

«S’il n’évite pas Usyk, il est grand temps d’affronter le mandataire!

« Deux champions olympiques de Londres s’affronteront, neuf ans plus tard. Quelle histoire.

« Nous sommes maintenant en mesure de faire en sorte que le combat ait lieu le plus tôt possible. »