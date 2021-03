Bloomberg

Les marchés émergents se préparent à des hausses de taux avec une dette record

(Bloomberg) – Des sonnettes d’alarme commencent à sonner sur les marchés émergents alors que les pays se préparent à une nouvelle ère de hausse des taux d’intérêt.Après une période sans précédent de baisses de taux pour soutenir les économies détruites par Covid-19, le Brésil devrait augmenter ses taux. semaine et le Nigéria et l’Afrique du Sud pourraient suivre bientôt, selon Bloomberg Economics. La Russie envisage de resserrer sa politique monétaire plus tôt que prévu, a déclaré une personne au courant des discussions de sa banque centrale. Derrière le changement: un optimisme renouvelé dans les perspectives de l’économie mondiale dans un contexte de relance américaine plus forte. Cela fait grimper l’inflation des prix des matières premières et les rendements obligataires mondiaux, tout en pesant sur les devises des pays en développement alors que les capitaux se dirigent ailleurs. pendant la pandémie. De plus, les hausses des prix à la consommation, y compris les prix des denrées alimentaires, qui entraîneront des taux plus élevés peuvent faire le plus grand tort aux plus pauvres du monde. »L’histoire des prix des denrées alimentaires et celle de l’inflation sont importantes sur la question des inégalités, en termes de choc qui a des effets très inégaux », a déclaré Carmen Reinhart, économiste en chef à la Banque mondiale, dans une interview, citant la Turquie et le Nigéria comme pays à risque. «Ce que vous pouvez voir, c’est une série de hausses de taux sur les marchés émergents qui tentent de faire face aux effets de la chute des devises et tentent de limiter la hausse de l’inflation.» Les investisseurs sont sur leurs gardes. L’indice MSCI Emerging Markets des devises a chuté de 0,5% en 2021 après avoir grimpé de 3,3% l’année dernière. L’indice Bloomberg Commodity a bondi de 10%, le pétrole brut ayant rebondi à son plus haut niveau en près de deux ans.Les hausses de taux sont un problème pour les marchés émergents en raison d’une forte augmentation des emprunts liés à la pandémie. L’encours total de la dette dans le monde en développement a atteint 250% du produit intérieur brut combiné des pays l’année dernière, les gouvernements, les entreprises et les ménages ayant levé 24 billions de dollars pour compenser les retombées de la pandémie. Les plus fortes hausses ont été enregistrées en Chine, en Turquie, en Corée du Sud et aux Émirats arabes unis. Ce que dit Bloomberg Economics … «Le vent tourne pour les banques centrales des marchés émergents. Son timing est malheureux – la plupart des marchés émergents ne se sont pas encore complètement remis de la récession pandémique. »- Ziad Daoud, économiste en chef des marchés émergentsCliquez ici pour consulter le rapport completEt il y a peu de chances d’emprunter des charges de sitôt. L’Organisation de coopération et de développement économiques et le Fonds monétaire international font partie de ceux qui ont averti les gouvernements de ne pas supprimer les mesures de relance trop tôt. Selon Moody’s Investors Service, c’est une dynamique qui est là pour rester. « Alors que les prix des actifs et l’accès au marché des émetteurs de titres de créance se sont largement remis du choc, les mesures de l’effet de levier ont changé de manière plus permanente », Colin Ellis, directeur du crédit de la société de notation à Londres, et Anne Van Praagh, directrice générale des titres à revenu fixe à New York, a écrit dans un rapport la semaine dernière. «Cela est particulièrement évident pour les souverains, dont certains ont dépensé des sommes sans précédent pour lutter contre la pandémie et soutenir l’activité économique.» Ce qui complique encore davantage les perspectives des marchés émergents est qu’ils ont généralement été plus lents à déployer les vaccins. Citigroup Inc. estime que ces économies ne formeront pas d’immunité collective avant un certain point entre la fin du troisième trimestre de cette année et le premier semestre de 2022. Les économies développées devraient le faire d’ici la fin de 2021. probablement le Brésil. Les décideurs devraient relever le taux de référence de 50% à 2,5% lors de leur réunion de mercredi. La banque centrale turque, qui a déjà entamé des hausses de taux pour soutenir la lire et apprivoiser l’inflation, se réunit le lendemain, avec un mouvement de 100 points de base dans les cartes.Vendredi, la Russie pourrait signaler un resserrement imminent. Il pourrait même faire remonter son taux directeur de 125 points de base ou plus avant la fin de l’année, passant de 4,25% actuellement, selon l’intéressé. Le Nigéria et l’Argentine pourraient alors relever leurs taux dès le deuxième trimestre, selon Bloomberg Economics. Les mesures du marché montrent que les attentes se renforcent également pour un resserrement des politiques en Inde, en Corée du Sud, en Malaisie et en Thaïlande. jusqu’en 2022, de fin 2022 ou 2023 plus tôt », ont écrit lundi les analystes de Goldman Sachs Group Inc. dans un rapport. «Pour RBI, le resserrement des liquidités cette année pourrait se transformer en cycle de hausse l’année prochaine étant donné la trajectoire de reprise plus rapide et l’inflation sous-jacente élevée et persistante.» Certains pays peuvent encore être mieux placés pour traverser la tempête que pendant le «taper tantrum». de 2013, lorsque les paris sur la réduction des mesures de relance américaines ont déclenché des sorties de capitaux et des fluctuations soudaines des marchés des changes. En Asie émergente, les banques centrales ont constitué des tampons critiques, en partie en ajoutant 468 milliards de dollars à leurs réserves de change l’an dernier, le plus en huit ans. stabiliser la dette qu’ils ont accumulée au cours de l’année écoulée, ont déclaré la semaine dernière Sergi Lanau et Jonathan Fortun, économistes de l’Institute of International Finance, basé à Washington. est plus limitée », ont-ils écrit. «Des taux d’intérêt plus élevés réduiraient considérablement l’espace budgétaire. Seuls les marchés émergents asiatiques à forte croissance pourraient enregistrer des déficits primaires tout en stabilisant la dette. »Parmi les marchés les plus à risque figurent les marchés encore fortement dépendants de la dette en devises, comme la Turquie, le Kenya et la Tunisie, William Jackson, principaux marchés émergents économiste de Capital Economics à Londres, a déclaré dans un rapport. Pourtant, les rendements des obligations souveraines en monnaie locale ont également augmenté, ce qui nuit le plus aux économies d’Amérique latine, a-t-il déclaré. D’autres marchés émergents pourraient être contraints de reporter leurs propres mesures budgétaires suite à l’adoption du plan de relance américain de 1,9 billion de dollars, un danger souligné par Nomura Holdings. Inc. il y a plus d’un mois. «Les gouvernements pourraient être tentés de suivre l’appel du clairon de Janet Yellen à agir grand cette année en matière de politique budgétaire, à continuer d’enregistrer des déficits budgétaires importants voire plus importants», Rob Subbaraman, responsable de la recherche sur les marchés mondiaux chez Nomura à Singapour, a écrit dans un rapport récent. «Cependant, ce serait une stratégie dangereuse.» Le fardeau net des intérêts des gouvernements des marchés émergents est plus de trois fois supérieur à celui de leurs homologues des marchés développés, tandis que les marchés émergents sont à la fois plus sujets à l’inflation et dépendants du financement extérieur, a-t-il déclaré. Outre l’Afrique du Sud, Nomura a souligné l’Égypte, le Pakistan et l’Inde comme des marchés où les paiements d’intérêts nets sur la dette publique ont bondi de 2011 à 2020 en pourcentage de la production. 