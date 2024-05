La décision du procureur de la CPI d’arrêter des responsables israéliens est « scandaleuse » – Biden — RT World News

La Cour pénale internationale n’a pas compétence sur Israël et ne devrait en aucun cas le considérer comme équivalent au Hamas, ont déclaré lundi la Maison Blanche et le Département d’État.

Le procureur en chef de la CPI, Karim Khan, a accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant – ainsi que les dirigeants du Hamas Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim al-Masri et Ismail Haniyeh – de « crimes de guerre et crimes contre l’humanité » à Gaza et en Israël.

« La demande de mandat d’arrêt du procureur de la CPI contre des dirigeants israéliens est scandaleuse. » Le président américain Joe Biden a déclaré dans une déclaration écrite déclaration. « Et laissez-moi être clair : quoi que puisse laisser entendre ce procureur, il n’y a aucune équivalence – aucune – entre Israël et le Hamas. Nous serons toujours aux côtés d’Israël contre les menaces qui pèsent sur sa sécurité. »

Le secrétaire d’État Antony Blinken a également répondu à l’annonce de la CPI : en disant que les États-Unis « rejette fondamentalement » c’est « honteux » tentative d’assimiler Israël au Hamas, qu’il a qualifié de « organisation terroriste brutale qui a perpétré le pire massacre de Juifs depuis l’Holocauste ».

La CPI « n'a aucune compétence sur cette affaire », Blinken a insisté, notant que le tribunal s'en remettait auparavant aux tribunaux nationaux et a remis en question « la légitimité et la crédibilité de cette enquête ».















Cette annonce n’aide pas, et pourrait nuire, aux efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu, à garantir la libération des otages et à fournir davantage d’aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza, a ajouté Blinken.

Netanyahu a dénoncé la demande de Khan comme étant un « l’indignation politique » cela n’empêchera pas Israël de mener une guerre contre le Hamas. Un responsable anonyme de son cabinet a décrit la décision du procureur de la CPI plus tôt lundi comme un « une diffamation sans fondement contre Israël » et « des efforts juridiques contre le seul État juif et la seule démocratie du Moyen-Orient. »

Mentionner Netanyahu et Gallant « aux côtés des vils monstres nazis du Hamas [is] une honte historique dont on se souviendra à jamais », » a déclaré le ministre des Affaires étrangères Israel Katz, tandis que le ministre de la Justice Yariv Levin a critiqué cette décision. « l’une des plus grandes hontes morales de l’histoire de l’humanité » et a suggéré que le « tentative de refuser à l’État d’Israël le droit de légitime défense » était une expression de « l’antisémitisme moderne et la haine des Juifs où qu’ils se trouvent ».

La CPI « assimile la victime au bourreau » et pourrait encourager Israël à poursuivre ses efforts « guerre d’extermination » à Gaza, a déclaré à Reuters un haut responsable du Hamas, Sami Abu Zuhri.

Washington a une loi autorisant « tous les moyens nécessaires » pour défendre les troupes américaines et leurs alliés contre les mandats d’arrêt de la CPI, une douzaine de sénateurs américains ont écrit à la CPI au début du mois, laissant entendre que Khan et d’autres pourraient se retrouver visés par la CPI. « Acte d’invasion de La Haye. »