La décision du prince William d’interdire la tristement célèbre interview de la princesse Diana a « fait taire sa mère »

Y a-t-il une femme dans l’histoire qui a fait l’objet de plus d’écrits ou de plus de discussions que Diana, princesse de Galles ? Une recherche en ligne de son nom donne pas moins de 133 millions de résultats.

Il y a eu plus de 2 000 livres, plusieurs centaines de documentaires et plus de 20 films et séries télévisées.

Mais curieusement, aucune pièce de théâtre sérieuse n’a été consacrée uniquement à elle. C’est pourquoi j’ai passé les quatre dernières années à parcourir une bonne partie de cette montagne de documents la concernant.

Tout comme d’autres figures royales importantes – la reine Victoria, par exemple – nous pouvons penser que nous savons tout ce qu’il y a à savoir sur Diana, mais cela ne nous empêchera pas d’essayer de trouver de nouvelles façons de donner un sens à sa vie courte et tragique.

Dans mon cas, la nouvelle lentille à travers laquelle la regarder d’un œil neuf est venue sous la forme de sa désormais tristement célèbre interview Panorama avec Martin Bashir en disgrâce, que j’ai bien connu au cours des 13 années où nous étions collègues reporters à la BBC et à ITV.

Le rapport Dyson 2020 – une enquête sur la manière dont Bashir a obtenu l’entretien – a peut-être conclu qu’il avait falsifié des documents vitaux qui ont aidé à gagner sa confiance, mais malgré cela, l’histoire de l’entretien en révèle beaucoup sur elle. Cela la montre à son meilleur mais aussi à son pire.

Tout d’abord, les bonnes choses. Nous connaissons la qualité sensationnelle des stars : à part Marilyn Monroe, la caméra a-t-elle aimé quelqu’un de plus ? – mais cette interview a mis en évidence l’extraordinaire bravoure kamikaze de Diana.

Vous pouvez penser qu’elle a eu tort d’accorder une audience à Bashir, mais vous admirez tout de même le courage moral dont elle a fait preuve en tant que femme de 34 ans, affrontant seule la monarchie britannique, l’une des institutions les plus puissantes au monde. .

Nombreux sont ceux qui disent que Bashir l’a manipulée – qu’elle n’était en fait pas saine d’esprit – mais je ne pense pas que ce soit le cas.

Elle savait ce qu’elle faisait et il est clair qu’elle accorderait toujours cet entretien à quelqu’un : il s’agissait simplement de savoir avec qui elle le ferait.

La tromperie de Bashir n’a pas généré l’interview elle-même, elle a simplement assuré que c’était lui qui avait obtenu le poste. Mais Dieu merci, quelqu’un a fait ce qu’on appelle « l’interview du siècle », car il est facile d’oublier l’importance de ce qu’elle a dit.

D’autant plus que cela a eu lieu il y a plus de 25 ans, en novembre 1995. Je ne fais pas référence aux gros titres sensationnels selon lesquels nous étions « trois dans ce mariage », mais aux problèmes dont Diana a parlé publiquement : la dépression postnatale. , boulimie et automutilation.

En 1995, la santé mentale n’était pas au cœur de notre débat national comme elle l’est aujourd’hui. À l’époque, admettre ne serait-ce qu’un mal de tête était perçu par beaucoup comme une forme de faiblesse.

Et même si vous pensez que nos préoccupations actuelles sur de tels sujets sont allées trop loin, vous ne pouvez pas nier que c’est Diana qui a contribué à tracer la voie vers l’état de choses plus sain d’aujourd’hui.

Elle était également incroyablement ambitieuse. Même si, de son propre aveu, elle était réputée « aussi épaisse qu’une planche » (une remarque qu’elle a ensuite regrettée), elle essayait toujours de se perfectionner intellectuellement.

Elle aurait pu être une simple parure royale comme la princesse Margaret, mais elle a plutôt essayé de faire la différence. Le travail caritatif inlassable – VIH/SIDA, mines terrestres, etc. – que nous connaissons.

Mais un fait peu connu est qu’au moment de l’interview, Diana s’est portée volontaire pour aider aux pourparlers de paix en Irlande du Nord, qui se déroulaient alors en secret. Sa demande a été, sans surprise, refusée : si elle s’était impliquée, ils ne seraient pas restés secrets très longtemps.

Mais il n’est pas étrange de penser que son intelligence émotionnelle aurait pu être utile plus tard. L’entretien a également mis en lumière des qualités plus regrettables. Elle pourrait être capricieuse.

Elle avait souvent plusieurs téléphones portables en même temps en même temps – Bashir en avait accès à un et l’appelait plusieurs fois par jour pendant son intense courtoisie préalable à l’entretien – mais si quelqu’un lui déplaisait, elle mettait simplement fin au numéro concerné et cette personne se retrouverait définitivement exclue de sa vie.

Aujourd’hui, nous appellerions cela du ghosting. Plus important encore, toute cette affaire a mis en évidence son manque catastrophique de jugement stratégique. Son attaque contre l’aptitude à gouverner de son mari d’alors était une terrible erreur.

Elle a déclaré à Bashir : « Le poste le plus élevé, comme je l’appelle, lui imposerait d’énormes limites, et je ne sais pas s’il pourrait s’adapter à cela ».

Cela la rendait vindicative. Comme le soutient son ancien assistant Patrick Jephson dans son livre Shadows Of a Princess, si elle avait adopté une ligne plus diplomatique tout au long de l’interview, elle aurait remporté haut la main la bataille des relations publiques. Jephson pense qu’elle aurait pu et dû pardonner à Charles son comportement.

En effet, au moins un ami proche lui a conseillé de faire exactement cela. Mais le point de vue de Diana était essentiellement le suivant : « Ils doivent d’abord s’excuser. » Cela aurait été difficile, certes, mais si Diana avait adopté une approche plus douce, cela aurait, à long terme, contribué à faire d’elle une figure publique importante de grâce, de sagesse et d’honnêteté.

Imaginez si, au lieu de dire que le mariage était « bondé », elle avait dit : « J’ai eu le cœur brisé par la liaison de mon mari. Mais pour le bien de mes enfants, du pays et de la famille royale, je suis prêt à pardonner et à passer à autre chose. »

Si elle avait trouvé en elle-même le courage d’être aussi astucieuse, qui sait ? c’est elle, et non Camilla, qui pourrait désormais être reine. À la suite du rapport Dyson, le prince William a déclaré : « Je suis fermement convaincu que ce programme n’a aucune légitimité et ne devrait plus jamais être diffusé. »

La BBC a immédiatement accédé à sa demande et l’interview est donc désormais interdite. Quiconque en utilise des morceaux pour un documentaire, un film ou même une pièce de théâtre court le risque d’être poursuivi pour violation du droit d’auteur.

Cela signifie donc que nous ne pouvons plus entendre ni voir une interview qui, malgré sa provenance douteuse, est un document journalistique véritablement historique et significatif. Je peux comprendre pourquoi la BBC a cédé devant William, mais elle était molle et antidémocratique.

La Société devrait reconsidérer sa décision. Comment peut-il être juste qu’un radiodiffuseur de service public voué à la liberté d’expression censure une interview révélatrice de l’une des personnalités les plus marquantes du XXe siècle ?

Il est ironique que le fils aîné qu’elle a élevé pour avoir le courage de s’exprimer ait fait taire sa propre mère. . . qui a eu le courage de s’exprimer.

C’est un cliché de comparer Diana à une héroïne tragique, mais interdire l’interview ne fera que perpétuer cela. Comme Philomèle, la belle femme de la mythologie grecque, dont la langue a été coupée pour l’empêcher de dire la vérité, Diane est devenue sans voix.

Le fait que nous ne puissions plus entendre sa vérité de sa propre bouche signifie que nous continuerons à être fascinés par elle pendant des siècles.

elle était magnifiquement, terriblement, dramatiquement humaine. Qualités exceptionnelles, défauts tragiques. Nous devrions braquer les projecteurs sur elle, sans baisser le rideau de la scène.