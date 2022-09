La décision du Polo Health Board condamnant la maison est confirmée en appel – Shaw Local

Ville de Polo — POLO — La décision du Polo Health Board de condamner une maison sur South Division Avenue après l’avoir déclarée « impropre à l’occupation humaine » a été confirmée à la suite d’un appel du propriétaire.

Le 19 septembre, les membres du conseil municipal de Polo ont voté à l’unanimité pour confirmer la décision du 26 août du conseil de la santé, rejetant l’appel du propriétaire Ahmad Farraj. L’échevin Keith Chesnut était absent de la réunion de lundi.

Dans plusieurs lettres à Farraj, l’inspecteur en bâtiment de Polo, Casper Manheim, a écrit que la maison située au 601, avenue de la division sud répond aux normes «impropres à l’occupation humaine». Parce que les réparations coûteraient plus cher que la maison ne vaut, le bâtiment doit être démoli, a-t-il écrit.

“M. Farraj a reçu une lettre le 11 juin 2021, indiquant qu’il avait 10 jours pour réparer les violations, et de nouveau le 16 août, soit un intervalle de temps de 431 jours », a déclaré l’échevin Tommy Bardell. « Un délai suffisant a été accordé pour que ces conditions soient remplies. Ils n’ont pas été atteints. »

Le Polo Board of Health est composé du maire Doug Knapp, du greffier municipal Sydney Bartelt et du chef de la police Troy Randall. Les membres du conseil ont voté le 26 août pour condamner la propriété.

Farraj a déposé un avis d’appel dans une lettre du 8 septembre à la ville. L’audience d’appel a eu lieu lundi, avant la réunion ordinaire du conseil municipal de Polo.

Au début de l’audience d’appel, le procureur de la ville, M. Thomas Suits, a expliqué que les informations non présentées lors de l’audience du Polo Health Board ne pouvaient pas être introduites.

“Le but d’un appel est de préciser quelles erreurs ont été commises lors de la prise de décision par le Conseil de la santé”, a-t-il déclaré. “Donc, de nouvelles promesses, de nouveaux faits allégués qui n’ont pas été présentés lors de l’audience initiale n’en font pas partie.”

Farraj porte le fardeau de convaincre les membres du conseil que la décision du Polo Health Board a été prise par erreur, a déclaré Suits. Habituellement, un appelant pointe soit un abus de pouvoir discrétionnaire, soit un examen inapproprié des faits, a-t-il dit.

“Toute cette inspection était erronée”, a déclaré Farraj. “Rien, je n’ai rien vu de mal avec le bâtiment.”

Farraj a déclaré que les responsables de la ville « faisaient équipe » avec un autre résident pour le forcer à vendre le 601 South Division Ave. à l’individu.

Knapp a confirmé que cette affirmation avait été discutée lors de la réunion du Conseil de la santé.

“Je lui ai dit qu’il n’y avait aucune validité à cette accusation … et cela n’a jamais eu rien à voir avec notre décision en tant que [health] conseil », a déclaré Knapp à Suits.

Farraj a déclaré qu’il aurait dû recevoir des photos des conclusions de l’inspection du bâtiment.

« Je n’ai pas reçu de rapport de leur part ; Je n’ai pas reçu de photos. Je n’ai rien reçu », a-t-il déclaré.

Le code d’entretien de la propriété n’exige pas que des photos soient fournies, a déclaré Suits. L’inspecteur doit identifier quelles parties du code ont été enfreintes, à quel point le fardeau incombe au propriétaire de corriger ces violations en temps opportun, a-t-il déclaré.

“Je pense que l’argument est que cela ne s’est pas produit”, a déclaré Suits.

Les responsables de la ville, sur demande, ont fourni à Shaw Media des copies de quatre lettres écrites par Manheim et adressées à Farraj concernant la maison. Les lettres sont datées du 25 mai 2021 ; 11 juin 2021 ; 1er juin 2022 ; et le 16 août 2022.

Dans la lettre du 25 mai 2021, Manheim a écrit : « Nous avons reçu plusieurs plaintes de vos locataires concernant des trous dans le sol, des câbles exposés et d’autres problèmes de réparation. Il a demandé à Farraj de l’appeler afin qu’ils puissent fixer un moment pour que Manheim fasse une visite de la propriété.

“Le premier étage est dans un tel état de délabrement à cause de la plomberie, de l’électricité et de la saleté”, a écrit Manheim dans les lettres du 11 juin 2021 et du 1er juin. “Personne ne peut vivre au 1er étage tant que les réparations ne sont pas effectuées et inspectées par moi-même. Un permis de construire sera demandé. Un plombier et un électricien agréés seront nécessaires pour effectuer le travail, et il sera inspecté par moi-même.

La lettre du 11 juin 2021 a informé Farraj qu’il avait 10 jours pour faire déménager l’occupant du premier étage et pour enlever tous les déchets de l’intérieur de la maison, du sous-sol et de la cour. Dans la lettre du 1er juin, Farraj a été informé que tous les locataires devaient être sortis avant le 30 juin et que la cour et l’allée devaient être nettoyées.

Farraj louait les premier et deuxième étages pour séparer les gens, a noté Manheim dans la lettre du 16 août.

Cela va à l’encontre des règlements de zonage, car le bâtiment a été zoné pour un usage unifamilial uniquement, a-t-il écrit. De plus, “il n’a jamais été conçu ou avait des gardes de sécurité entre les deux étages.”

Rien dans aucune des lettres n’est correct, a insisté Farraj, et a demandé une inspection effectuée par l’État ou un organe directeur au-dessus de la ville.

“Il est trop tard pour ça”, a répondu Suits. “Si vous vouliez présenter vos propres preuves à l’audience du Conseil de la santé, vous aviez toutes les chances de faire appel à un expert pour le prouver ou témoigner qu’il n’y avait pas eu de violation. Cela fait partie du processus avec une audience.

Après le vote du conseil, Suits a déclaré à Farraj que s’il souhaitait prendre d’autres mesures, c’était son choix. S’il prend d’autres mesures, il devrait revoir la loi sur l’examen administratif de l’Illinois.

“Mais sans cela, la ville peut vous demander de démolir la propriété”, a déclaré Suits.