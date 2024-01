La décision du plus haut tribunal de l’ONU signifie que le Canada et les États-Unis pourraient être complices du génocide à Gaza

La Cour internationale de Justice a émis une décision révolutionnaire dans l’affaire du génocide sud-africain contre Israël, ordonnant à Israël de se conformer à six mesures provisoires pour sauvegarder le droit des Palestiniens de Gaza à être protégés contre la violence génocidaire.

L’ordonnance du tribunal est contraignante pour Israël et formalise les obligations juridiques internationales des autres pays parties à l’accord. Convention des Nations Unies sur le génocide.

Bien compris, cet ordre devrait modifier radicalement les décisions de politique étrangère et intérieure des alliés d’Israël, dont le Canada et les États-Unis.

Israël et ses alliés ne peuvent ni ignorer ni minimiser l’importance de cette décision. En accordant des mesures provisoires, la Cour a conclu que les allégations de génocide de l’Afrique du Sud sont, au minimum, plausibles sur le plan juridique et factuel.

Les autres pays doivent agir

Surtout, le tribunal a expressément conclu, à une écrasante majorité, que les Palestiniens de Gaza sont confrontés à un « risque réel et imminent » de génocide. Cela avertit les autres pays qu’ils ont l’obligation juridique internationale de prendre des mesures pour prévenir le génocide à Gaza conformément à l’ordonnance du tribunal.

Comme le tribunal l’a déclaré dans un arrêt de 2007 quand la Bosnie accusait la Serbie de génocideles pays parties à la Convention sur le génocide ont l’obligation de prévenir et le devoir correspondant d’agir « dès l’instant où l’État prend connaissance, ou aurait dû normalement avoir connaissance, de l’existence d’un risque sérieux qu’un génocide soit commis ».

Le Canada et les États-Unis ont interprété la décision de la Cour de manière restrictive, suggérant qu’elle réitère simplement le droit d’Israël à la légitime défense et son obligation de se conformer au droit international humanitaire.

Il s’agit d’une lecture juridiquement indéfendable de la décision du tribunal.

L’administration du président américain Joe Biden déclare il estime que la décision du tribunal est conforme à la politique américaine actuelle à l’égard d’Israël et continue de considérer le cas de l’Afrique du Sud comme « sans fondement ».



LA PRESSE CANADIENNE/Adrian Wyld



Ministre canadien des Affaires étrangères Mélanie Joly a réitéré que Le « soutien du Canada à la CIJ ne signifie pas que nous acceptons les prémisses de cette affaire ».

Déclarations de soutien politique des États-Unis et du Canada selon lesquelles Israël respecte les lois de la guerre — contrairement aux faits — ne peut pas protéger Israël ou ses alliés de leurs obligations juridiques en vertu de la Convention sur le génocide. Ces obligations – notamment celle de prévenir le génocide – sont créées par traité et sont interprétées par les tribunaux, dont le plus élevé est la Cour internationale de Justice.

L’obligation de prévenir le génocide, combinée à la constatation par la Cour d’un risque sérieux de génocide, signifie que toutes les parties à la Convention sur le génocide doivent s’abstenir de prendre des mesures qui feraient obstacle à la mise en œuvre effective de l’ordonnance de la Cour.

Le Canada en violation de ses obligations

Comme L’Afrique du Sud a déclaré“La CIJ a déterminé que les actions d’Israël à Gaza sont plausiblement génocidaires et a indiqué des mesures provisoires sur cette base.”

Entre autres mesures, le tribunal a ordonné à Israël de « prendre toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher la commission » d’actes de génocide, pour prévenir et punir l’incitation au génocide et pour « permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire dont nous avons un besoin urgent » conditions de vie défavorables auxquelles sont confrontés les Palestiniens dans la bande de Gaza.

Le tribunal a mis l’accent sur les preuves de l’Organisation mondiale de la santé indiquant que « 93 pour cent de la population de Gaza est confrontée à des niveaux de faim critiques » et « que les taux de mortalité maternelle et néonatale devraient augmenter en raison du manque d’accès aux soins médicaux ».



(Photo AP/Patrick Post)



Mais quelques heures seulement après la décision du tribunal, les États-Unis ont annoncé qu’ils suspendaient leur financement pour le Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.

Les réductions de financement font suite à des allégations israéliennes selon lesquelles 12 employés de l’UNRWA auraient participé à l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. L’UNRWA a licencié les employés accusés et a ouvert une enquête.

Les États-Unis sont le plus grand contributeur financier à l’UNRWA. Plusieurs autres pays donateurs clés, y compris le Canadaa rapidement emboîté le pas.

L’UNRWA est le plus grand fournisseur d’aide à Gaza et une bouée de sauvetage fiable pour les civils du territoire. Même si les allégations sont vraies, le définancement de l’ensemble de l’organisation défie ouvertement l’ordonnance du tribunal et équivaut à une punition collective contre la population civile de Gaza.

De manière inquiétante, les mesures visant à supprimer le financement de l’UNRWA semblent contribuer à mettre en œuvre les plans du gouvernement israélien visant à saper la capacité de l’organisation à fournir de l’aide aux Palestiniens de Gaza. Plus tôt ce mois-ci, des experts politiques dit à la Knesset que l’UNRWA « doit être démantelé et jeté aux poubelles de l’histoire » et qu’« aucun pays ami d’Israël ne devrait lui fournir de l’argent ».

La CIJ a estimé que « la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza risque sérieusement de se détériorer davantage », infligeant vraisemblablement des conditions de vie susceptibles d’entraîner la destruction physique des Palestiniens à Gaza.

En conséquence, l’action de tout pays contribuant sciemment à une nouvelle détérioration violerait l’obligation de prévenir le génocide et pourrait équivaloir à une complicité dans le génocide.



(Photo AP/Fatima Chbaïr)



Le Canada doit cesser ses ventes d’armes à Israël

Les mesures provisoires de la Cour ont également un impact sur le respect par le Canada de ses propres lois sur les exportations militaires.

En 2022, Le Canada a envoyé plus de 21 millions de dollars d’exportations militaires vers Israël. Le Loi sur les licences d’exportation et d’importation interdit la délivrance de permis d’armes s’il existe un « risque substantiel » que les marchandises puissent être utilisées pour commettre ou faciliter de graves violations du droit international humanitaire ou des droits de l’homme.

Parce que la CIJ a constaté un risque sérieux de génocide à Gaza, continuer à exporter des armes vers Israël serait illégal. Cela serait également manifestement incompatible avec l’obligation du Canada de prévenir le génocide et pourrait exposer le Canada et les responsables canadiens à une responsabilité pour participation au génocide.

Nous devons rejeter la politique d’indifférence délibérée face aux atrocités qui se manifeste actuellement dans les réactions du gouvernement canadien à la décision de la CIJ.