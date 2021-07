La décision du nageur américain Michael Andrew de ne pas se faire vacciner est égoïste

Le nageur olympique américain Michael Andrew ne se souciait pas de se faire vacciner contre le COVID-19. Katie Ledecky le pouvait et l’a fait. Simone Manuel aussi. Environ 90 pour cent de l’équipe nationale de natation des États-Unis l’a fait, selon une estimation de juin.

Mais pas Michael Andrew. Il a dit qu’il ne voulait pas que cela interfère avec son entraînement, pensant que cela pourrait lui faire manquer quelques jours d’entraînement. Vous savez, les effets secondaires et tout.

Le vaccin a probablement affecté l’entraînement des médaillés d’or olympiques Ledecky et Manuel aussi, mais ils sont allés de l’avant et ont reçu les vaccins, faisant volontiers leur part non seulement pour assurer leur sécurité, mais aussi pour ceux qui les entourent, y compris leurs futurs coéquipiers olympiques de natation.

Mais André ? Le jeune de 22 ans qui a déclaré avoir contracté COVID il y a des mois a décidé qu’il n’avait pas besoin de faire tout cela. S’exprimant sur la série de natation YouTube « Inside with Brett Hawke » en janvier, Andrew a expliqué sa décision de cette façon :

« Donc, mon schéma de pensée est un peu comme, si je l’ai déjà, il n’y a pas autant de risques pour la santé pour moi. »

Il a également parlé du point de vue de sa famille sur le virus qui a tué plus de 600 000 Américains.

«Nous sommes en quelque sorte, je ne dirais pas une famille de type théorie du complot, mais nous sommes définitivement du côté où nous cherchons quelles sont les autres méthodes. La même chose avec la façon dont nous nous entraînons. Juste parce que tout le monde va dans une direction, pourquoi devons-nous suivre cette direction ? »

N’est-ce pas une bonne question. C’est en fait une question de Michael Andrew. Entraîné par son père dans une piscine d’arrière-cour, Andrew est devenu professionnel à l’âge de 14 ans et a toujours abordé l’entraînement pour son sport de manière peu orthodoxe. Alors, bien sûr, quand tout le monde va dans un sens en natation, allez-y et allez dans un autre sens. Et lorsqu’un vaccin salvateur devient disponible, fuyez-le aussi, car cela semble être la chose la plus cool à faire.

Mais ensuite, vous vous qualifiez pour des Jeux olympiques au milieu d’une pandémie, et vous savez ce que ce vaccin dont vous vous êtes moqué finit par signifier ? Liberté. C’est votre doudou, votre carte de sortie de prison.

Avec cela, vous pourriez réussir à contourner la recherche des contacts lors des prochains Jeux olympiques de Tokyo. Sans cela, s’il y a une épidémie de COVID ou une frayeur à la piscine, ou dans le village des athlètes, et que vous êtes dans le quartier, il n’y a pas de filet de sécurité pour vous.

Vous pourriez obtenir des contacts dès le début d’un ou plusieurs de vos événements olympiques et, ce faisant, apporter un examen supplémentaire à vos coéquipiers, qui doivent manger, dormir et s’entraîner près d’un mec non vacciné.

Lors des essais olympiques de natation le mois dernier, j’ai interrogé Lindsay Mintenko, directrice générale de l’équipe nationale américaine, sur les règles de recherche des contacts et le vaccin à Tokyo.

« Ils prennent maintenant en considération le statut vaccinal », a-t-elle déclaré. «Ils ne vont pas automatiquement vous disqualifier si vous êtes contacté à ce stade (et avez été vacciné). C’était une bonne nouvelle pour nous. J’ai beaucoup d’inquiétudes pour les prochaines semaines. La santé et la sécurité de nos athlètes est toujours notre priorité n°1. Il prend un tout nouveau sens cette année.

« Le virus est toujours là. C’est là-bas, et nous allons dans un environnement où nous n’avons aucune idée de ce que l’autre population a fait pour se protéger. Cela me rend nerveux. Nous allons faire beaucoup pour nous protéger. Mais je suis nerveux à propos de ce dans quoi nous allons marcher.

Il s’avère que les inquiétudes de Team USA commencent lorsque tout le monde entre dans la réunion d’équipe.

Si Andrew est préoccupé par tout cela, il ne l’a pas montré jeudi.

« Je ne suis pas vacciné », a-t-il dit en réponse à une question que je lui ai posée. «La raison derrière cela est que, pour commencer, c’était en quelque sorte un dernier moment, je ne voulais rien mettre dans mon corps auquel je ne savais pas comment je réagirais potentiellement.

« En tant qu’athlète de niveau élite, tout ce que vous faites est très calculé et compris. Pour moi, dans le cycle d’entraînement, en particulier avant les essais, je ne voulais pas risquer de jours d’arrêt. Il y a eu des périodes où tu te fais vacciner, tu dois faire face à quelques jours de congé. »

Il avait l’air fier en parlant, fier de ses manières égoïstes et stupides. Fier d’être une gêne pour ses coéquipiers, un souci pour tous. Fier de faire tout ce qu’il veut, peu importe comment cela affecte quelqu’un d’autre.

Mais parce qu’il vient aux Jeux olympiques sans aucune protection, un canard assis pour COVID, le loup solitaire de la natation a désespérément besoin de quelque chose dont il n’avait jamais eu besoin auparavant de la part de la communauté de son sport.

Autres. Il a besoin des autres.

N’a-t-il pas de la chance que ses coéquipiers aient choisi de faire ce qu’il ne ferait pas et de se faire vacciner ? Pouvez-vous imaginer quelques dizaines de Michael Andrews courant autour de Tokyo, attendant juste que COVID s’attache à eux pour qu’ils puissent éliminer une bonne partie de l’équipe olympique américaine ?

Andrew a la chance d’être entouré d’un cocon de coéquipiers intelligents et attentionnés qui le garderont probablement en sécurité. Pour réaliser son rêve olympique, il doit nager vite, puis compter sur eux pour le garder hors de danger.

Parce qu’il n’a pas réussi à faire la seule chose que tout bon coéquipier ferait et devrait faire, le gars qui a fait cavalier seul toute sa vie a maintenant désespérément besoin de l’aide de tout le monde.