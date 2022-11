La décision du coup de pied de pénalité persiste à la suite de la défaite du Canada en ouverture de la Coupe du monde contre la Belgique

Chris Jones est au Qatar pour couvrir la Coupe du monde masculine pour CBC Sports.

Quelques instants avant que les hommes canadiens ne disputent leur premier match de Coupe du monde en 36 ans, Atiba Hutchinson, leur capitaine de 39 ans, s’est allongé sur l’herbe et a levé les yeux vers les lumières du stade.

Il aurait été compréhensible que Hutchinson ait semblé nerveux, ayant attendu si longtemps cette nuit. Ou parce que sa récompense pour ses décennies de patience a été un match contre la Belgique, la deuxième équipe du monde.

Il avait l’air loin d’être nerveux. Il avait l’air serein. Il avait l’air heureux. Il ferma à moitié les yeux et sourit, ressemblant beaucoup à un homme qui avait parcouru un million de kilomètres jusqu’à l’océan et qui venait d’apercevoir l’eau pour la première fois.

C’est ce que l’expérience vous donne.

Même dans un cas comme Hutchinson à la Coupe du monde – il n’a jamais fait exactement cela, à ces hauteurs – il a fait quelque chose de proche des dizaines de fois, et un fac-similé raisonnable des centaines de fois, et une version réduite des milliers de fois.

Le Canadien Alphonso Davies, à gauche, réagit après que sa tentative de pénalité ait été stoppée tôt dans le match de mercredi. (Catherine Ivill/Getty Images)

Ses coéquipiers beaucoup plus jeunes, en particulier ceux chargés de marquer des buts, ne l’ont pas fait. Ils étaient parfois formidables, optimistes, confiants lors d’une soirée extrêmement amusante. Ils étaient également moins que cliniques et les Canadiens ont perdu 1-0.

A la huitième minute, Tajon Buchanan décoche un tir que le Belge Yannick Carrasco bloque de la main. Le Canada a écopé d’un penalty. Alphonso Davies s’est aligné pour le prendre.

Davies, en plus d’avoir une chance formidable de donner une avance rapide à son équipe, était également sur le point de marquer le premier but du Canada dans l’histoire de la Coupe du monde masculine. Lors de la seule autre participation du Canada au tournoi en 1986, les hommes ont été blanchis lors de trois défaites consécutives.

L’arbitre a apparemment mis une éternité à organiser les choses. Davies attendit, fixant l’herbe. Le gardien belge Thibault Courtois, un géant dans tous les sens, le fixait plutôt.

La semaine dernière à Dubaï, les Canadiens ont disputé une dernière mise au point, un match amical contre les Japonais. Ils ont reçu un penalty dans les dernières secondes du temps additionnel pour avoir une chance de gagner le match.

Jonathan David, qui est sur un rythme de buts torride avec le club de Ligue 1 Lille, semblait prêt à le prendre. Puis Lucas Cavallini, El Tanque pour ses coéquipiers, lui a repris le ballon.

Atiba Hutchinson du Canada décoche un tir qui rate le filet lors de la défaite du Canada mercredi. (Julian Finney/Getty Images)

L’entraîneur-chef John Herdman regarda son banc. “S’il essaie une Panenka, je vais le tuer”, a-t-il déclaré.

Cavallini a essayé un Panenka – un tir doux et en boucle au milieu du filet, conçu pour placer le ballon là où se trouvait le gardien de but plongeant mais qui ne l’est plus. Il a à peine éraflé le ballon sur la ligne.

Après, Herdman secoua la tête en riant tristement. “Mettez-le simplement dans le coin”, a-t-il dit plus tard. « Frappez aussi fort que vous le pouvez, aussi bas que possible dans le coin. Je ne sais pas pourquoi nous devons faire ce genre de choses.

On a ensuite demandé à Herdman s’il avait un tireur de pénalité désigné.

“Je pensais que c’était Jonny”, a-t-il dit, se référant à David. Ensuite, on lui a posé une question particulièrement prémonitoire. Si le Canada obtenait un penalty contre la Belgique, Herdman déciderait-il qui l’a tiré?

“Non,” dit-il. “Je laisserai les gars régler ça. À la fin de la journée, ils jouent le jeu. J’essaie de microgérer autant que possible, mais tu dois connaître leur sentiment.”

L’entraîneur-chef du Canada, John Herdman, réagit lors de la défaite de son équipe contre la Belgique. (Natacha Pisarenko/Associated Press)

Davies avait écopé de deux pénalités au cours de sa carrière, toutes deux pour le Canada. Il les avait fait tous les deux. David est 9 pour 12 à vie de l’endroit.

Ce n’est pas parfait, mais c’est incontestable Suite. Et par une nuit comme celle-ci – “Vous savez que le monde entier regarde”, a déclaré Hutchinson – Suite est bon.

Le vétéran Courtois, sans doute le meilleur gardien de but sur Terre, avait prévu que Davies et David pourraient tirer un penalty et avait regardé une vidéo de leurs efforts passés en préparation. Davies prenant le coup avait facilité son travail.

Pour ses deux pénalités – dans des situations à faible enjeu contre les îles Caïmans et Curaçao – Davies avait ouvert son corps et tiré à sa gauche, la droite du gardien de but.

“C’est pourquoi j’ai décidé d’y aller”, a déclaré Courtois après.

Le tir du Belge Michy Batshuayi échappe au gardien canadien Milan Borjan. (Matthieu Childs/Piscine/Getty Images)

Le tir de Davies était un peu léger et pas assez près du poteau – pas exactement le coup dur au coin que Herdman avait prescrit à Dubaï. C’était aussi à sa gauche, la droite de Courtois. Courtois était là pour y répondre.

Les Canadiens ont bien réagi au revers – Davies parmi eux. Ils étaient souvent la meilleure équipe. Mais comme le penalty raté, occasion après occasion manquait. Un Buchanan glissant raté à six mètres. Stephen Eustáquio a frappé le grand Kevin De Bruyne et a envoyé un magnifique ballon dans la surface. David n’arrivait pas à se mettre la tête derrière.

À la fin, le Canada a réussi 22 tirs; seuls trois ont trouvé la cible. Les Belges, qui ont félicité leurs adversaires et se sont réprimandés après le match, n’ont eu que neuf tentatives.

De manière critique, cependant, trois d’entre eux ont également trouvé la cible et un a trouvé le fond du filet. Vers la fin de la première mi-temps, Michy Batshuayi a récupéré un long ballon parfait de Toby Alderweireld et l’a renvoyé à la maison.

C’est aussi ce que l’expérience vous donne.

L’entraîneur canadien John Herdman rassemble son équipe sur le terrain après la défaite. (Richard Heathcote/Getty Images)

En entrant dans le match, la Belgique avait disputé 104 matchs de Coupe du monde au total, le plus de toutes les équipes en compétition au Qatar. Les Canadiens avaient leurs trois.

Un écart de 101 matchs est impossible à combler, en une nuit ou au siècle prochain.

Mais maintenant, le Canada en compte quatre, et Hutchinson savait mieux que quiconque à quel point cela signifiait.

“Apprenez-en”, a-t-il dit. “Prenez les points positifs. Et préparez-vous pour le suivant.”

Le cinquième match de Coupe du monde de l’histoire des hommes canadiens sera contre la Croatie dimanche. Espérons qu’ils vieillissent d’ici là et qu’ils apprennent à voir le filet pour un océan.

