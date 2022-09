La décision d’Inaki Williams au Ghana voit une famille divisée à la Coupe du monde

Inaki Williams est arrivé à l’arrière de l’équipe du Ghana, qui a fait sa traditionnelle entrée musicale avant le dernier match de préparation de la Coupe du monde de mardi. Avec l’aimable autorisation de Sid Lowe / ESPN

LORCA, Espagne – Inaki Williams était dans le tunnel du petit terrain de Francisco Artes Carrasco, écrasé parmi tous les supporters et le personnel sous les gradins, lorsqu’il a découvert ce que son petit frère venait de faire.

À quelque 1 000 km (620 miles) de là, de l’autre côté de la péninsule ibérique et de l’autre côté de la frontière portugaise, Nico avait fourni la passe décisive à la 88e minute qui a envoyé l’Espagne en finale de l’UEFA Nations League. Au moment exact où le ballon a touché le filet à Braga, Inaki se changeait dans le vestiaire du Ghana près de Lorca, où il venait de faire partie de l’équipe qui avait battu le Nicaragua sur le même score de 1-0.

De là, parmi toutes les chaussettes et les bouteilles éparpillées sur le sol, au milieu du drapeau du Ghana collé au mur blanchi à la chaux, du bruit et de la conversation, Inaki n’a probablement pas pu entendre les acclamations des amis de la famille qui l’attendaient dans le passage, mais quand il est sorti avec son sweat à capuche et son chapeau du Ghana, ils sont allés directement vers lui, téléphone à la main pour lui montrer. Un grand sourire traversa son visage alors qu’il regardait les images. Il secoua la tête — “brillant, brillant” — mais a dit qu’il n’était pas surpris.

“Parce que je le connais… et je suis très fier de lui.”

Ce n’était que le deuxième match de Nico pour son pays; ce n’était que le deuxième match d’Inaki pour son pays également. Ils jouent, vous le savez maintenant, pour différents pays : Inaki et Nico sont des frères dont les parents ont traversé le désert du Sahara pour se rendre en Espagne lorsque Maria était enceinte d’Inaki. Plus que des frères, vraiment. Leur histoire est extraordinaire. Inaki est né à Bilbao, peu de temps après leur arrivée ; Nico est né huit ans plus tard à Pampelune.

Les deux ont fini par jouer ensemble pour l’Athletic Club de Bilbao. Leur famille était pauvre. Leur père Felix a été contraint de partir à la recherche de travail, ce qui signifie qu’Inaki finirait par devenir le père de Nico. Ce n’était pas seulement bon pour Nico, c’était bon aussi pour Inaki : la responsabilité qui lui incombait est devenue une grande partie de ce qui l’a empêché de prendre d’autres chemins.

Cette semaine, ils ont tous les deux fait leurs débuts internationaux : Nico pour l’Espagne ; Inaki pour le Ghana. S’ils se rencontraient au Qatar, ce serait le “hostie“, A déclaré Inaki à ESPN. Le” business “, même si leur mère, Maria, pourrait avoir un” cœur divisé “. Cela semble plus probable que jamais maintenant après mardi soir.

Ce mot début devrait probablement être précédé d’un astérisque. Inaki a joué une fois pour l’Espagne, en 2016 sous Vicente del Bosque, mais c’est de l’histoire ancienne. Et maintenant, ça ne revient pas – “Il est possible qu’être ici ait fermé d’autres portes”, a-t-il admis mardi soir – mais il ne regarde pas en arrière. Il a hâte, tout comme Nico. Leurs expériences ont toujours été très différentes et ils se trouvent maintenant à des étapes très différentes de leur vie et de leur carrière, ce qui explique pourquoi ils font partie d’équipes différentes. Leur cible, cependant, est la même.

Le Ghana n’était pas à son meilleur à Lorca, et Williams non plus, mais ce n’était pas le but de la star de l’Athletic Club. Ce qui compte, c’est qu’il se sente comme chez lui. Avec l’aimable autorisation de Sid Lowe / ESPN

La passe décisive de Nico, fournie à la fin de son deuxième match en tant que remplaçant et la dernière performance de l’Espagne avant l’annonce de l’équipe de la Coupe du monde, a conduit la plupart des Espagnols à conclure qu’il serait de retour. Bien qu’il venait à peine d’arriver, il n’avait pas seulement marqué le but qui menait l’Espagne au dernier carré de la Ligue des Nations, mais aussi le but qui devait prendre lui à la Coupe du monde. Et alors qu’Inaki vient tout juste d’arriver dans l’équipe du Ghana, il devrait y aller aussi. En effet, c’est pourquoi il est arrivé ; bien, une des raisons pour lesquelles, au moins. L’appel est venu avec la Coupe du monde attachée.

“Je devais prendre une décision”, a déclaré Inaki à ESPN. “C’était une décision difficile à prendre. J’avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes et cela pourrait fermer d’autres portes, mais c’est le football. Cela fait partie de la vie.”

Il avait précédemment déclaré que malgré son héritage, rejoindre l’équipe nationale du Ghana donnerait un peu l’impression de prendre la place de quelqu’un d’autre, quelqu’un pour qui cela signifierait tout. Plus, a-t-il admis, que cela ne le pourrait pour lui. Mais il est plus âgé maintenant, il avait fini par accepter que l’opportunité de jouer pour l’Espagne était passée et que la Coupe du monde approchait. C’était une chance qui ne reviendra peut-être pas. Il y avait autre chose, aussi, raconté maintenant sous le stand à Lorca.

“J’ai eu une conversation avec mon grand-père qui m’a aidé à décider”, dit Inaki.

Grand-père James a 90 ans. Cet été, Inaki s’est rendu à Accra puis à Kumasi, où vit la famille. C’était la première fois qu’il se rendait au Ghana depuis qu’il faisait partie de la première équipe de l’Athletic. Depuis qu’il était pro, en d’autres termes. La dernière fois qu’il devait partir était, comme le destin l’avait voulu, à l’été 2016, seul ce voyage a été reporté en raison de son appel en Espagne. Six ans plus tard, il y est enfin parvenu et le voyage a tout changé.

Williams, à droite, est toujours en train de maîtriser les choses avec l’équipe nationale. À la mi-temps, il ne s’est pas rendu compte que l’équipe se rassemblait dans le cercle central et n’a pas tardé à revenir en arrière. Avec l’aimable autorisation de Sid Lowe / ESPN

Une nuit, James a pris Inaki à part. Il y avait, dit Inaki, un regard dans les yeux de son grand-père, un genre qui surpassait tout le reste. Ils ont longuement parlé et James a dit à son petit-fils qu’il pourrait mourir heureux si Inaki jouait pour le Ghana. Comment dire non à ça ? Et il était donc là, voyageant au Havre, en France, pour jouer au Brésil, puis dans la petite ville du sud-est de l’Espagne pour affronter le Nicaragua, où il a fait son premier départ pour le Ghana, portant le n°19.

Le Francisco Artes Carrasco, un endroit qui n’a jamais accueilli d’international auparavant – et ne s’y attendait probablement pas non plus – et qui abrite la troisième division Lorca, n’est peut-être pas tout à fait comme il l’imaginait, mais c’est spécial à sa manière et il est l’attraction principale.

Lorca n’est pas l’endroit le plus remarquable, loin de n’importe quel endroit. Le terrain, à environ cinq minutes de route de la ville, sur une route poussiéreuse avec peu de choses et aucun signe de bar, accueille 8 120 personnes dans quatre petites tribunes soignées et peut-être 4 000 sont venues pour le match de mardi. Les billets sont à 10 €. Il y a des fans d’Athletic là-bas, en rayures rouges et blanches, et des fans du Ghana bien sûr, en rouge et vert et surtout en jaune : ce sont aussi ses fans maintenant.

Lorsque le bus ghanéen – emprunté à l’équipe féminine locale Alhama CF – arrive, ils attendent, tambours battants, drapeaux agités et caméras prêtes. Les joueurs descendent et n’entrent pas tant que dansent à travers les portes et jusqu’au vestiaire, secouant des shekeres au fur et à mesure. “L’Afrique, c’est le bonheur et nous le transmettons”, déclare Inaki. Il est à l’arrière, les suivant tranquillement, mais rayonnant. Ou aussi silencieusement que possible, tout le monde le pourchassant, voulant une photo, le traînant vers le tunnel.

Sur le terrain, ce n’est pas la nuit parfaite. Il y a des étincelles du Ghana – le milieu de terrain de l’Ajax Mohammed Kudus en particulier impressionne – mais il n’y a pas encore beaucoup de sens de la structure, et cela l’inclut naturellement. Williams joue 88 minutes. Une course en première mi-temps devrait laisser Williams avec un but ouvert, mais le ballon ne lui parvient pas, une simple passe non jouée et il n’arrive pas à y croire. Son incrédulité dure un moment. Peu de temps après, un recul de la droite n’atteint personne. Un autre du gauche en seconde période tire plainte. Un troisième – cette fois-ci qui lui est donné plutôt que donné par lui – attire les applaudissements. Il se rapproche.

La meilleure chance qu’il obtient, après environ une heure, attire un superbe arrêt du gardien nicaraguayen, Douglas Espinoza, mais le drapeau de l’arbitre assistant est quand même levé. Une superbe poussée et passe – une aide en attente – ne se détache pas tout à fait. Lorsqu’une passe décisive est délivrée, habilement lobée au deuxième poteau pour ce qui aurait été la deuxième du Ghana, elle est exclue pour hors-jeu.

Parfois, il y a des éclairs visibles de frustration. Pendant une grande partie du match, Williams se déplace rapidement, mais ne se fait pas voir. Il donne et s’en va, mais ne revient pas. Le ballon ne lui parvient que rarement. L’intégration est un processus qui est, bien sûr, encore inachevé. Il y a un moment à la mi-temps qui sert presque de métaphore : il sort seul du terrain au coup de sifflet, sans remarquer qu’au lieu d’aller dans le tunnel, ses coéquipiers se rassemblent en cercle au milieu et quelqu’un a pour le rappeler.

Il y a du temps, mais pas beaucoup. La Coupe du monde commence dans moins de 60 jours. Ce n’est pas facile d’intégrer une équipe nationale d’un pays que vous avez rarement visité et dont vous ne parlez pas la langue. Williams admet qu’il est difficile de rejoindre une équipe nationale : il a joué dans la même équipe toute sa vie, ne sortant jamais du contexte de l’Athletic Club. Mais le moment était venu. Il est temps de faire ce pas. Il a dansé pour eux, la cérémonie d’initiation classique – “Je les ai fait rire, c’est le but”, dit-il – et il y a eu du soutien. L’expérience en valait la peine, c’est certain. Quelque chose de totalement différent. Il vient aussi à peine de commencer. Une Coupe du monde est la récompense, mais c’est plus grand que ça, plus profond aussi.

Après le match, il a fallu beaucoup de temps à Williams pour sortir du terrain compte tenu du nombre de personnes qui voulaient son maillot, ou un mot d’encouragement, ou une photo avec la star de la Liga. Avec l’aimable autorisation de Sid Lowe / ESPN

“J’ai été très à l’aise”, dit-il ensuite, debout dans le tunnel. “Et je suis ravi d’être ici. Il y a quatre coéquipiers [Mohammed Salisu, Joseph Aidoo, Thomas Partey, Iddrisu Baba] qui ont joué en Espagne, ou qui le font encore, et ils m’ont beaucoup aidé. Ils parlent espagnol et m’ont expliqué les choses. Je comprends presque tout ce qu’on me dit en Angleterre, mais j’ai du mal à m’exprimer. Je donne tout ce que je peux, j’essaie d’apporter ma petite contribution. Je suis très heureux d’avoir décidé cela.”

Les fans sont également heureux qu’il ait décidé. Chaque course, même si la plupart mènent à peu jusqu’à présent, est acclamée; cet éclair d’électricité. Les supporters, venus de toute l’Espagne, ne se taisent jamais et sont toujours derrière l’immense drapeau du Ghana tendu au bout au coucher du soleil. Il y a de l’attente, c’est certain. Chaleur. Un sentiment qu’il est spécial. Il est la star, bien qu’il ne veuille pas être vu comme tel.

Ce ne sont pas seulement les supporters. À plein temps, c’est tout ce que Williams peut faire pour garder son maillot : quand on lui demande combien de joueurs nicaraguayens l’ont demandé, il gonfle les joues. Pfff, à peu près tous. Ils se relaient pour prendre des photos avec lui, les uns après les autres après les autres. Une fille sur le côté du terrain est en larmes parce qu’elle veut aussi son maillot. Alors qu’il se dirige vers le tunnel, seins nus, il est soudain encerclé. “Mon Dieu!” s’exclame une dame en le serrant fort, en sautant avec enthousiasme. De plus en plus de photos, écrasées sous les gradins. Les fonctionnaires descendent et l’embrassent. Certains essaient d’aider à ouvrir un chemin devant les gens qui ne devraient probablement pas être ici, mais qui le sont.

“C’est charmant”, dit-il; c’est aussi lent, ce qui lui prend beaucoup de temps pour se rendre au vestiaire. L’équipe n’a pas si bien joué, admet-il, et pour lui, il n’y a pas de buts, pas de passes décisives et pas de fin de livre de contes – pas encore, pas ici. Mais ça a été une bonne nuit. Et quand enfin il ressort, des amis de la famille attendant là pour lui donner des nouvelles de Nico, ça va encore mieux.