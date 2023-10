La décision des Canadiens d’envoyer David Reinbacher en Europe est aidée par une profonde connaissance de l’entraîneur

En évaluant la décision de renvoyer David Reinbacher à l’EHC Kloten de la Ligue nationale suisse ou de le garder en Amérique du Nord, les Canadiens de Montréal avaient un avantage inhabituel. Lorsqu’on prend ce type de décision avec un prospect aussi important que Reinbacher, combien de fois une équipe n’en a-t-elle pas un, mais trois des gens en interne qui ont non seulement joué avec le coach en Europe qui sera en charge de son développement, mais qui ont également été entraînés par lui ?

Les Canadiens ont prêté J. Dobes, R. Kidney, S. Farrell et W. Trudeau au Rocket de Laval tandis que D. Reinbacher a été prêté au HC Kloten en Suisse.#GoHabsGo | @RBC – Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 1 octobre 2023

Gerry Fleming, l’entraîneur-chef de l’EHC Kloten, est originaire de Montréal et entretient de nombreux liens avec la ville et l’organisation des Canadiens. Mais il entretient également plusieurs liens avec l’édition actuelle du Canadien.

En 1997-98, Fleming disputait ce qui allait être sa dernière saison en tant que joueur avec les Canadiens de Fredericton. L’un des collègues attaquants de Fleming dans cette équipe était Jean-François Houle, l’actuel entraîneur du Rocket de Laval. Sur la ligne bleue, il y avait Stéphane Robidas, l’entraîneur adjoint du Canadien responsable de la défense, et Francis Bouillon, l’entraîneur du développement des joueurs du Canadien. La saison suivante, Fleming est passé derrière le banc de Fredericton à titre d’adjoint à Michel Therrien, dirigeant la défense, tandis que Robidas, Bouillon et Houle jouaient toujours pour l’équipe.

Houle, en particulier, entretient une longue relation avec Fleming. En 2000-2001, Fleming a été nommé entraîneur-chef des Tiger Sharks de Tallahassee dans la ECHL au moment même où Houle était envoyé dans cette ligue et dans l’équipe de Fleming. C’était le premier poste d’entraîneur-chef de Fleming, et il a nommé Houle comme son premier capitaine. Plusieurs années plus tard, lorsque Fleming a obtenu son premier poste d’entraîneur-chef officiel dans la Ligue américaine de hockey avec les Condors de Bakersfield, il a embauché Houle comme entraîneur adjoint en 2015-2016. L’année précédente, Fleming avait succédé à Todd Nelson en tant qu’entraîneur-chef des Barons d’Oklahoma City de la AHL en novembre, et les Oilers d’Edmonton avaient envoyé leur directeur du personnel des joueurs en Oklahoma pour aider Fleming. Il s’agissait de Kelly Buchberger, actuellement adjointe de Houle avec le Rocket.

Ainsi, lorsque les Canadiens ont renvoyé Reinbacher à Kloten samedi soir, ils l’ont fait non seulement en sachant que Reinbacher serait le défenseur numéro un de l’équipe, jouant dans toutes les situations contre les meilleurs adversaires, mais ils l’ont également fait avec l’avantage de connaissance intime de qui entraînerait Reinbacher au quotidien.

Lorsque Houle a réalisé pour la première fois qu’il était possible que Reinbacher joue sous les ordres de Fleming cette saison, il s’est réjoui d’avoir une bonne excuse pour discuter avec son ancien coéquipier et mentor d’entraîneur.

«Nous serons en contact constant», a déclaré Houle il y a quelques semaines lors du camp des recrues à Buffalo. « Je parlais à Rammer (Rob Ramage) du développement des joueurs et il était ravi que nous le connaissions, que nous puissions l’appeler et obtenir les informations exactes sur ce qui se passe avec lui là-bas.

« Je pense donc que c’est formidable d’avoir une bonne connexion comme celle-là avec l’entraîneur. »

L’élément commun de Fleming qui vient de Houle, Robidas, Bouillon et Buchberger est qu’il est un entraîneur de joueur, quelque chose qui s’est développé à partir de la transition si rapide de Fleming de coéquipier à entraîneur adjoint à Fredericton.

« David a la chance d’avoir un bon professeur et un bon gars qui connaît le jeu aussi. Il était plutôt intelligent dans le jeu », a déclaré Bouillon à Buffalo. « Gerry a fait ses devoirs, ligue après ligue, il n’a jamais abandonné. Je ne l’ai pas vu depuis longtemps, mais je pense que c’est un bon entraîneur.

Buchberger était dans la position unique d’occuper un rôle de direction tout en étant également entraîneur adjoint. Plus tard, une fois que les Oilers ont transféré leur filiale AHL à Bakersfield, Buchberger travaillait comme directeur du développement des joueurs tandis que Fleming était chargé d’entraîner les espoirs des Oilers. Oscar Klefbom, Darnell Nurse et Jordan Oesterle font partie des jeunes espoirs de la défense que Fleming a aidés à obtenir leur diplôme dans la LNH.

« Les joueurs aiment jouer pour lui, et c’est la chose la plus importante, surtout dans la Ligue américaine, c’est qu’il faut d’abord se développer et trouver sa personnalité en tant qu’entraîneur », a déclaré Buchberger à Buffalo. « Et avec Gerry, il ressemble à JF, ce sont des entraîneurs de joueurs, les joueurs aiment jouer pour lui. Et quand on a ça, les choses semblent aller beaucoup plus facilement.

Houle attribue à Fleming le mérite de lui avoir beaucoup appris sur l’entraînement, et il était tout sourire en parlant de lui. Lorsque nous avons parlé à Fleming il y a quelques semaines, le développement de Reinbacher était au cœur de toute la discussion. Fleming adore le QI de Reinbacher au hockey à un si jeune âge, quelque chose qui a frappé Martin St. Louis et presque tous les joueurs des Canadiens qui ont joué avec lui pendant le camp d’entraînement, mais il veut développer cette force, en continuant à développer ses capacités de prise de décision. et sa rapidité de pensée.

C’est quelque chose dans lequel Reinbacher a dit qu’il devait être bon après son deuxième match préparatoire dans la LNH samedi, donc cela correspond bien à ce que Fleming a prévu pour lui cette saison. Et Houle est convaincu que quel que soit le message que Fleming souhaite envoyer à Reinbacher, il sera transmis efficacement.

« Il est très calme. Il explique très bien», a déclaré Houle. « Il connaît son hockey. Il a de l’expérience ici en Amérique du Nord. Il connaît la pression des Canadiens de Montréal. Il connaît l’organisation. Donc pour Gerry, je pense qu’il va être un bon mentor pour Reinbacher et essayer de le guider dans la bonne direction.

Il y a un an, les Canadiens ne voulaient pas renvoyer Juraj Slafkovský au TPS Turku parce qu’ils n’aimaient pas l’environnement dans lequel il évoluait. Il ne jouait pas assez, il ne jouait pas avec de bons coéquipiers, il Je ne connais pas suffisamment de situations à fort effet de levier. Autrement dit, les Canadiens n’avaient pas confiance dans l’environnement de développement là-bas.

Cela ne semble pas être un problème pour les Canadiens avec Reinbacher, et même si cette familiarité avec l’entraîneur de Kloten n’est sûrement pas la seule raison, avoir cette assurance ne fait pas de mal.

« Eh bien, je pense qu’il est entre de bonnes mains », a déclaré Buchberger, « et c’est la meilleure façon de le dire. »

(Photo de David Reinbacher : David Kirouac / Icon Sportswire via Getty Images)