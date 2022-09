La décision d’Edinson Cavani aide l’Uruguay à la Coupe du monde

Plus tôt cette semaine, le club de LaLiga de Valence a recruté le légendaire attaquant uruguayen Edinson Cavani pour un contrat de deux ans. L’attaquant de 35 ans est un agent libre depuis la fin de son séjour de deux ans avec Manchester United en Premier League. El Matador a marqué 12 buts en 41 apparitions pour les Red Devils.

Le point culminant de la carrière de Cavani est survenu lors de son mandat avec le Paris Saint-Germain, où il a remporté plus de 200 apparitions et marqué 138 buts pour l’équipe de Ligue 1 française. Avant le PSG, Cavani a consolidé son statut d’ancien napolitain, jouant deux saisons en Serie A, marquant 59 buts pour Gli Azzurri.

Comment le transfert d’Edinson Cavani à Valence aide l’Uruguay

Le transfert gratuit d’Edinson Cavani à Valence fait partie intégrante puisque l’attaquant embarquera pour l’Uruguay en novembre. La Céleste devrait affronter le Portugal, la Corée du Sud et le Ghana dans le groupe H lors de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar.

Cavani aura dix occasions de jouer avant la pause de la Liga pour la Coupe du monde. Les jours de match créent une arène permettant à l’attaquant vétéran d’avoir suffisamment de temps de jeu. Cavani se prépare pour sa dernière chance de revêtir le maillot bleu ciel pour l’Uruguay. La Celeste s’est classée quart de finaliste en Russie 2018.

L’entraîneur-chef de Valence, l’ancien milieu de terrain italien Gennaro Gattuso, cherche à laisser sa marque sur la ligue espagnole de haut vol et à se hisser parmi les quatre premiers. Lors de la saison 2021/22, Valence a terminé dans le top dix, à la neuvième place : onze victoires, 12 défaites et 15 nuls. De plus, Valence était à égalité au deuxième rang dans la plupart des matchs se terminant par un match nul la saison dernière. Cependant, avec l’ajout des prouesses de buteur d’Edinson Cavani, l’ancien entraîneur-chef de Naples et son homologue uruguayen cherchent à se faire un nom en Liga en transformant les nuls en victoires.

Le programme à venir de Valence

Valence accueille Getafe lors de la quatrième journée, le dimanche 4 septembre. Los Che’s Le plus grand match avant la Coupe du monde aura lieu le 30 octobre, lorsque Valence jouera contre Barcelone à domicile au stade Mestalla.

Crédit photo : Photo par Nick Tre. Smith/Icon Sportswire