«Il suffit de signer un défenseur central. N’importe qui fera l’affaire. »

Cela a été un refrain familier parmi les supporters de Liverpool ces dernières semaines alors que la fenêtre de transfert reste ouverte au milieu du sentiment effrayant qu’une défense réussie du titre de Premier League pourrait bien s’échapper.

Les « défenseurs centraux » actuels de Liverpool se débrouillent très bien.

Fabinho et Jordan Henderson y ont de nouveau joué contre Manchester United et se sont à peine trompés, les leaders de la ligue étant sûrement plus qu’un peu frustrés de ne pas avoir mis plus de pression sur quelques milieux de terrain jusqu’à trop tard dans la journée.

Le Brésilien a été excellent cette saison et ressemble maintenant à un défenseur, mais nous savons tous que la raison pour laquelle Henderson est nécessaire là-bas est due au manque de fiabilité de Joel Matip, le Camerounais devant être appuyé en raison des absences de Virgil van Dijk et Joe. Gomez. Vous les connaissez probablement.

Mais ce qui n’est pas vraiment discuté, ce sont les règles de la Premier League qui ont quelque peu entravé Liverpool en termes d’ajout d’un autre défenseur central à l’équipe ce mois-ci.

Nous serions probablement tous sortis et auraient signé quelqu’un, n’importe qui maintenant s’il s’agissait de Football Manager, car une tête plus expérimentée serait une mise à niveau sur Nat Phillips et Rhys Williams en tant que couverture arrière centrale. Mais qui signez-vous et, surtout, d’où viennent-ils?

Lorsque Van Dijk a subi sa blessure à Goodison Park le 17 octobre, c’était 12 jours après la fermeture de la fenêtre de transfert « d’été » pour les accords internationaux, et moins de 24 heures après la fermeture d’une fenêtre nationale prolongée.