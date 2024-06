La décision de transfert d’Alexander Isak et Bruno Guimaraes en finale d’Arsenal expose la réalité d’Edu

Arsenal aimerait sans aucun doute une autre fenêtre de transfert estivale scellant de grands mouvements, mais malheureusement, la réalité financière a frappé Mikel Arteta et Edu. football.londres a déjà signalé qu’il est peu probable que les Gunners fassent des ajouts notables au cours des prochains mois dans le but plutôt d’élever le plancher de l’équipe plutôt que le plafond.

En tant que tel, il est peu probable que Victor Osimhen, Viktor Gyokeres et Joao Neves, qui ont tous été liés à l’Emirates Stadium et exigeraient une redevance à trois chiffres, les rejoignent. Le duo de Newcastle, Bruno Guimaraes et Alexander Isak, fait également partie de cette catégorie, Arsenal montrant un vif intérêt pour les deux.









Guimaraes dispose d’une clause libératoire de 100 millions de livres sterling active jusqu’à fin juin avec Arsenal, Manchester et le Paris Saint-Germain parmi les clubs qui l’entourent. Isak, quant à lui, n’a pas de prix demandé clair, bien que plusieurs rapports suggèrent qu’une offre de l’ordre de 150 millions de livres sterling serait suffisante pour que Newcastle l’accepte.

Malgré le fait que les deux joueurs amélioreraient grandement Arsenal, rien ne suggère qu’Arsenal activera la clause libératoire de Guimaraes ou poussera à signer Isak. Suite à une dépense de 200 millions de livres sterling l’été dernier, il est tout à fait clair qu’Arsenal ne peut pas débourser des fonds similaires afin de continuer à se conformer aux règles de profit et de durabilité (PSR).

Arteta l’a déjà fait savoir très clairement avec son récent aveu sur les nouvelles signatures. « [We] regarde encore », a déclaré Arteta CNN lorsqu’on l’interroge sur les transferts. « Toutes les marges, en termes d’équipe, le processus que nous avons au club de football, notre méthodologie, en particulier sur la façon dont nous pouvons rendre nos joueurs meilleurs, plus compétitifs, plus cohérents et les amener à élever le niveau et à être meilleurs que les précédents. saison

« Je pense que nous devons nous concentrer sur ce que nous avons déjà en interne. Comment pouvons-nous être meilleurs ? Il y a des marges et il y a des joueurs qui peuvent encore se développer et être meilleurs et c’est l’objectif que nous avons.

« Chaque décision que nous allons prendre est d’être meilleur, sans perdre qui nous sommes et tout ce qui nous amène dans la position que nous sommes maintenant en tant que club de football, en tant qu’équipe. L’ambition est là. Les joueurs, le staff. Vous pouvez le sentir. Ils veulent bien plus. Ils veulent commencer à soulever des trophées et c’est la prochaine étape.

L’indice de transfert d’Arteta est aussi brutal que possible, car il est tout à fait possible qu’aucun nouvel ajout ne soit fait. Cependant, des cibles plus abordables sont certainement Benjamin Sesko du RB Leipzig, l’un de ceux qui intéressent énormément Arsenal.

Les rivaux de Premier League, Chelsea et Manchester United, se sont également renseignés sur l’international slovène, qui a un Clause libératoire de 55 millions de livres sterling dans son contrat, le club allemand souhaitant le garder ayant soumis une nouvelle proposition de contrat au joueur et à ses représentants.