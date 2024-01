La décision de Terry Rozier de Heat signale les limites du marché commercial de la NBA cette année

Alors c’est tout? C’est ça le mouvement ?

Une équipe du Miami Heat qui a commencé l’été en espérant que son trésor de guerre serait suffisant pour faire venir Damian Lillard est repartie fin janvier avec le prix légèrement moindre de… Terry Rozier ? Le fait que cela se soit produit et que le Heat l’ait fait avec plus de deux semaines avant la date limite des échanges du 8 février en dit long sur l’état du marché commercial actuel de la NBA.

Avant d’entrer dans les détails, examinons d’abord les détails de l’accord. Miami a échangé le contrat expirant de 29,7 millions de dollars de Kyle Lowry et un futur choix de première ronde protégé aux Charlotte Hornets contre Rozier. Le choix est protégé par la loterie en 2027, s’il est éligible au transfert (Miami devrait transmettre son choix protégé par la loterie de 2025 à Oklahoma City pour que cela se produise), et devient autrement un choix non protégé en 2028.

Rozier gagne 23,2 millions de dollars cette saison et 24,9 millions de dollars en 2024-25 ; en 2025-2026, 24,9 millions de dollars sur les 26,4 millions de dollars sont déjà garantis et les 2,5 millions de dollars restants le seront si son équipe atteint le deuxième tour des séries éliminatoires au cours de l’une des deux prochaines saisons et que Rozier joue 70 matchs. Considérez cela comme un contrat de trois ans, alors.

L’accord génère également une exception commerciale de 6,4 millions de dollars pour Miami qui n’aura probablement pas d’importance – le Heat en a déjà deux plus importantes. Enfin, cela rapproche le Heat d’être sous le tablier fiscal ; ils ont actuellement un dépassement de 1,27 million de dollars, même s’ils devraient déplacer plus d’argent que cela pour ensuite recruter un joueur et rester en dessous. Nous discuterons de ce que cela pourrait laisser présager pour les futurs mouvements plus bas.

Pour Charlotte, la logique est simple : si vous avez 10-31 ans à la mi-saison et que quelqu’un vous offre une chance d’obtenir un choix non protégé pour Terry Rozier, 29 ans, vous le remerciez d’avoir joué cette saison dans une équipe atroce et conduis-le à l’aéroport. Charlotte peut vraisemblablement racheter Lowry après la date limite des échanges si son contrat ne peut pas être utilisé dans un autre accord.

La pièce du puzzle de Miami est plus intéressante car les Heat ont toujours été beaucoup plus intéressés par la chasse au gros gibier que par les améliorations progressives. Rozier est un joueur de qualité qui connaît une bonne saison tout en travaillant dans l’obscurité à Charlotte, mais il n’est pas Lillard. S’engager dans un accord aussi tôt exclut Miami de tout blockbuster de taille décente pour tout joueur vedette qui pourrait devenir disponible, ce qui laisse fortement entendre qu’aucun accord de ce type n’est très réaliste.

En effet, si quelque chose ressort de cet accord, c’est bien qui n’était pas échangé : le gardien des Hawks d’Atlanta Dejounte Murray, le plus grand nom sur le marché commercial jusqu’à présent et qui est à la fois plus jeune et meilleur que Rozier. Échanger le contrat de Lowry contre Murray et Patty Mills aurait fonctionné, alors on se demande si les Hawks voulaient plus que le seul choix de Miami pour jouer au ballon. Quoi qu’il en soit, l’exclusion de Miami signifie qu’Atlanta a perdu une certaine influence sur ses autres partenaires potentiels de danse commerciale.

Et pourtant… Murray est le plus grand nom restant au conseil d’administration maintenant que Pascal Siakam et OG Anunoby ont déjà été déplacés et que personne ne semble vraiment intéressé à reprendre le contrat de Zach LaVine. Y a-t-il d’autres superproductions tardives qui attendent de nous surprendre ? Le jeu de cartes de Miami ici indique que ce scénario ne semble pas vraiment probable, du moins aux yeux d’un front office.

Au lieu de cela, le Heat s’est tourné vers un autre concept de front-office, que nous pourrions appeler « garder l’argent en vie ». Miami était dans une position où les 29,7 millions de dollars de Lowry allaient être retirés de ses comptes, et pour le bien des transactions futures, ce n’était pas vraiment idéal. Une fois la saison terminée, cela aurait potentiellement laissé le Heat trop court en termes de salaire pour mettre en place le genre de package pour la prochaine star de type Lillard qui arrive, surtout si le contrat de Tyler Herro n’était pas souhaité.

En transformant Lowry en Rozier, Miami dispose désormais d’un accord de taille moyenne acceptable pour les deux ans et de 51 millions de dollars restants sur le pacte de Rozier après cette saison. Combiné avec d’autres salaires qui pourraient faire partie d’un accord pour Unnamed Star X, comme ceux de Duncan Robinson (il reste deux ans et 39 millions de dollars, ce qui ne semble plus être de l’argent mort avec l’année qu’il vit) et la recrue convoitée Jaime Jaquez Jr. (dans les livres pour seulement 3,7 millions de dollars la saison prochaine), le Heat peut toujours atteindre confortablement un salaire égal à celui d’un joueur de niveau maximum sans avoir à abandonner Jimmy Butler ou Bam Adebayo.

De plus, le Heat a renoncé à un futur choix de première ronde dans cet échange, ce qui les empêche d’inclure une série de premiers dans un autre accord futur. Mais malgré cela, leur situation commerciale ne change pas vraiment une fois arrivé à la soirée de repêchage. Le Heat a un nouveau choix à venir en juin, alors que son premier tour de 2024 devient échangeable le jour du repêchage. Miami pourrait mettre ce choix, le choix de 2030, les échanges au cours des deux années où il ne transmettra pas de choix à Charlotte et à Oklahoma City et les échanges en 2029 et 2031 sur la table dans tout accord commercial. Deux premières, quatre échanges et peut-être que Jaquez recevra certainement ses appels téléphoniques – tant qu’il ne compose pas l’indicatif régional de Portland.

En ce qui concerne la logique commerciale à court terme, c’est là que réside la véritable victoire de Miami. Le Heat a transformé le contrat de Lowry en un futur salaire négociable tout en résolvant actuellement deux problèmes. Le premier problème, plus mineur, était leur situation fiscale de luxe, qui était à la fois coûteuse et potentiellement limitante dans les situations commerciales. Le Heat a économisé environ 12 millions de dollars en salaires et en impôts et est maintenant suffisamment proche du premier tablier pour pouvoir s’en sortir avec de petits échanges, comme l’envoi d’un futur second (ils en ont encore un, croyez-le ou non), le blessé Dru Smith et le peu utilisé Orlando Robinson à l’un des Forlorn Five à la date limite. Peut-être plus intéressant encore, ils pourraient échapper complètement à la taxe de luxe grâce à ces mesures et à un échange avec Caleb Martin (plus de détails ci-dessous).

Le deuxième problème, bien plus important, était que l’offensive du Heat s’était effondrée et que leur jeu de garde devenait de plus en plus désastreux. Avec Gabe Vincent et Max Strus partis en agence libre après les champions de la conférence de l’année dernière, Josh Richardson se révélant un remplaçant décevant et Lowry, 37 ans, en déclin notable, l’offensive classée 20e de Miami n’avait tout simplement pas assez de jus dans la zone arrière. Trop souvent, les possessions se sont transformées en « Peut-être que Bam Adebayo peut faire un pull-up contesté ici », après qu’aucun avantage n’ait été créé sur le périmètre.

Oui, Rozier fait peut-être quelque peu double emploi avec Herro offensivement, mais le Heat avait cruellement besoin de plus de tir, de compétences et de création de tirs sur le périmètre. Rozier peut contrôler les meneurs en défense plus efficacement que Herro, et sa bonne foi en tant que véritable meneur compte moins à Miami, où Adebayo et Butler font une grande partie de la création de jeu. Dans l’ensemble, il s’agit d’une mise à niveau limpide d’une faiblesse flagrante.

Plus largement, on se demande ce que cela signifie pour l’avenir à la fois pour Charlotte et Miami. Si les Hornets détruisent les choses sous un nouveau propriétaire pour construire autour de LaMelo Ball, Brandon Miller et, espérons-le, Mark Williams (si une blessure au dos troublante peut être guérie), alors il va de soi que leurs autres vétérans devraient également être sur le marché. Bien qu’il n’y ait pas grand-chose pour tenter les équipes ici (pouvons-nous vous intéresser à un James Bouknight légèrement utilisé ? Que vous faudrait-il pour quitter le terrain avec JT Thor aujourd’hui ?), il va de soi que Gordon Hayward, Nick Richards et PJ Washington devraient tous attirer des amuse-gueules. Miles Bridges pourrait le faire aussi, si une autre équipe peut supporter le succès des relations publiques.

Pour Miami, la prochaine question évidente concerne Caleb Martin. En fait, cela fait beaucoup de questions. L’émergence de Jaquez a rendu Martin quelque peu remplaçable, et il se retirera probablement de son contrat avantageux de 7,1 millions de dollars pour la saison prochaine.

Alors, demandez-vous : Miami signerait-il à nouveau Martin au prix du marché – peut-être entre 15 et 20 millions de dollars – et irait-il profondément dans la taxe ? Ou l’acquisition de Rozier signale-t-elle que le Heat préfère suivre une voie différente avec son argent 2024-25 ? Si tel est le cas, ne serait-il pas logique de voir ce qu’il peut acheter sur le marché dès maintenant ? D’un autre côté, existe-t-il un accord réaliste qui remplacerait sa place de rotation et le maintiendrait en dessous du tablier, surtout compte tenu de son plafond dérisoire de 6,8 millions de dollars ? Sinon, le Heat se contenterait-il d’obtenir d’abord un protégé en retard pour remplacer celui qu’il a abandonné pour Rozier ? Et pourraient-ils sérieusement échanger un gars qui a tiré à 99 pour cent lors de la finale de la Conférence Est de l’année dernière (toutes les statistiques sont approximatives) alors qu’ils sont théoriquement en mode gagnant-maintenant ?

Cela crée une intrigue supplémentaire dans les deux semaines à venir, mais le signal le plus important de cet accord est que nous ne verrons peut-être rien qui nous bouleverserait vraiment. La réaction ne serait peut-être pas aussi forte si c’était une équipe différente qui effectuait cette démarche. Mais si le Miami Heat se contente de Terry Rozier 17 jours avant la date limite, il y a de fortes chances que le marché commercial des stars en février soit bel et bien mort.

