Ce sera inquiétant pour le reste de la Premier League si Mohamed Salah recommence à définir des matches comme celui-ci. West Ham United était, bien qu’un peu passif, se débrouillait alors que le match approchait de l’heure au stade de Londres avant que l’international égyptien ne produise deux moments étonnants à 11 minutes d’intervalle pour gagner à Liverpool une victoire de 3-1 et se déplacer à quatre points des leaders. Manchester City.

Salah avait beaucoup à faire lors de la collecte d’une passe de Curtis Jones, en remplacement de James Milner quelques instants plus tôt, à droite de Liverpool. Il est entré dans la surface avec un contrôle rapproché typique et un dribble hypnotique avant de gagner un mètre sur le défenseur des Hammers Aaron Cresswell et de boucler un tir devant le gardien de but Lukasz Fabianski.

Ce qui a suivi 11 minutes plus tard était encore mieux.

Jarrod Bowen a pris un corner de West Ham et dans les 15 secondes, le ballon était dans leur filet à l’autre bout. Andy Robertson a bien dirigé le ballon, Trent Alexander-Arnold a frappé une passe ratissée à Xherdan Shaqiri, qui a envoyé un centre en boucle pour la première fois dans la surface pour Salah. Le contrôle avec son pied droit était à couper le souffle, rendant la finition avec sa gauche une formalité glorieuse. L’ensemble du mouvement a totalisé sept touches et était l’exemple le plus pur du football offensif dévastateur qui a largement disparu du jeu de Liverpool depuis les derniers buts de Salah en Premier League, lors de leur défaite 7-0 contre Crystal Palace le 19 décembre.

Il y a eu des signes d’agitation de Salah au cours des sept derniers jours. Une semaine plus tôt, il avait marqué deux fois lors d’une défaite en FA Cup à Manchester United et s’était vu refuser un but lors de la révision du VAR lors de la victoire 3-1 de jeudi à Tottenham Hotspur.

Au London Stadium, il a élevé une performance de Liverpool qui avait commencé à paraître un peu fatiguée et édentée avec Sadio Mane manquant en raison d’un problème musculaire mineur et Roberto Firmino est tombé sur le banc. Ce n’est que la deuxième fois cette saison – et la première depuis la victoire du week-end d’ouverture contre Leeds United – que Salah marque le but gagnant, transformant un match nul ou une défaite en victoire grâce à sa seule contribution. Salah est également devenu le premier joueur de Liverpool à marquer plus de 20 buts dans toutes les compétitions en quatre saisons consécutives depuis Ian Rush l’a fait six fois entre 1981 et 1987.

Le joueur de 28 ans a neuf buts en huit matches de Premier League contre les Hammers, et il a intensifié en l’absence de Mane et Firmino, ce dernier entrant dans le match en tant que remplaçant tardif pour marquer le troisième but de Liverpool pour Georginio Wijnaldum avant Craig Dawson a dirigé dans une consolation pour l’équipe locale à trois minutes du temps.

Lorsqu’on lui a demandé s’il ressentait une pression supplémentaire avec Mane et Firmino absents de la formation de départ, Salah a déclaré à Sky Sports: « Pour être juste, oui. Avant le match, je savais qu’ils n’allaient pas commencer. Je sais qu’il y a une grande responsabilité sur moi mais J’essaye chaque match, pas seulement maintenant, pour aider l’équipe. Bien sûr, ils n’ont pas joué tous les deux aujourd’hui donc une grande responsabilité mais je joue sans eux avant et nous gagnons donc c’est OK. «

Klopp a également ressenti la responsabilité ces derniers temps. Il a affirmé après que Liverpool a perdu son record à domicile de 67 matchs contre Burnley que: « Si je précise quels mouvements ont du sens parce que cela blessera l’adversaire et que nous ne le faisons pas, alors je dois le préciser », et une tactique un ajustement était nécessaire ici pour aider Liverpool à ajouter de la puissance à sa possession de 67%.

« Peu d’ajustement à la mi-temps, positionnement offensif légèrement différent et ça a payé », a poursuivi Klopp. « Nous avons marqué des buts magnifiques et tous les trois étaient incroyables. Je suis vraiment heureux.

Mohamed Salah a marqué deux buts spectaculaires lors de la victoire de Liverpool à West Ham dimanche. JUSTIN SETTERFIELD / POOL / AFP via Getty Images

« Vous ne pouvez jouer plus directement que lorsque vous êtes dans les bonnes positions. En première mi-temps, nous avons trop souvent eu les trois milieux de terrain du mauvais côté du ballon. Cela signifie que nous avons trouvé Shaq mais Shaq s’est retourné et il n’avait aucune option. pour passer de la passe, il a fallu ajuster ça, on voulait un peu plus au centre et un double 10 avec Thiago.

« Je pensais qu’il avait passé le ballon trop tôt, mais ce que Mo en avait fait était incroyable. Nous avons beaucoup parlé ces dernières semaines comme vous pouvez l’imaginer et peut-être que la semaine dernière nous avons parlé des bonnes choses. Peut-être que c’était ça.

« Ces garçons sont un très bon groupe et ils ne sont pas contents de ne pas réussir. Ils ont toujours la bonne attitude mais ils ont besoin des bonnes informations. Je l’ai dit après le match de Burnley, c’était de ma faute. Et maintenant nous avons trouvé un moyen. pour nous, comment nous pouvons être à nouveau mal à l’aise pour les autres équipes. «





Il y avait, cependant, un autre rappel des problèmes à l’arrière central avec Klopp obligé d’aligner son 12e paire d’arrière central différente cette saison avec Nathaniel Phillips et Jordan Henderson sélectionnés au cœur de la défense. Des informations ont filtré pendant le match selon lesquelles le club cherche à résoudre le problème avant la date limite de transfert de lundi soir.

Klopp a refusé de confirmer les informations faisant état de l’intérêt du club pour le défenseur de Preston North End, Ben Davies, âgé de 25 ans, mais l’ajout d’un défenseur central – même un nom surprise d’un club de championnat – ne fera que renforcer le sentiment d’élan qu’ils génèrent. , même si le patron des Reds admet qu’il est « constamment préoccupé par les blessures » compte tenu du programme implacable.

Au moins, les inquiétudes concernant la forme de Salah se dissipent rapidement.

« Il a marqué un but à Tottenham mais pour VAR », a ajouté Klopp. « Ce but était un bon signe pour lui que les choses cliquetaient à nouveau. Ce soir, il a joué un superbe match. Il était vraiment dans le jeu, vraiment impliqué, était flexible, tout ce genre de choses, gardait le ballon, contrôler le jeu était vraiment bon. Le premier but est juste super intelligent et le deuxième but, quelle contre-attaque. Premier contact Mo, exceptionnel et une belle finition.

« Je travaille quotidiennement avec lui. Il ne cessera jamais d’avoir un énorme désir de marquer des buts. C’est un joueur de classe mondiale et ces dernières semaines, quand vous n’en marquez pas autant, la seule chose que vous puissiez faire c’est essayer, essayer et réessayer et prendre de bonnes décisions. «