La décision de retirer les prix du reggae et du gospel des Junos 2025 suscite des inquiétudes quant à l’inclusivité

Les changements apportés à plusieurs catégories aux Prix Juno 2025 suscitent des inquiétudes chez les musiciens, qui craignent que la plus grande célébration musicale du Canada ne fasse marche arrière en matière d’inclusion.

Jason Wilson, deux fois nominé aux Juno Awards et professeur adjoint de musique à l’Université de Guelph, estime qu’une décision de supprimer la catégorie reggae des Juno de l’année prochaine ne peut que « sonner l’alarme en matière de racisme ».

« Il y a beaucoup de colère parmi nous, les fans de reggae », a déclaré Wilson lors d’une interview téléphonique.

« Même si les Juno disent des choses justes sur l’inclusion, ils abandonnent du même coup le reggae et le gospel. Comment concilier ces deux valeurs ? »

Wilson, qui a publié un livre sur l’histoire de la musique reggae canadienne, affirme que le genre est intrinsèquement lié au pays et a eu « un effet énorme sur la façon dont toute la musique était jouée au Canada ».

Les immigrants jamaïcains ont apporté ce son à Toronto dans les années 1960 et 1970, a-t-il déclaré, et en quelques années, sa popularité a rendu essentiel pour les musiciens travaillant dans la ville de savoir jouer du reggae.

« Je pense qu’il y a un argument très convaincant selon lequel il n’y a pas de Drake et pas de Weeknd sans reggae, c’est à quel point cette musique est fondamentale pour la musique canadienne en général », a-t-il ajouté.

Wilson a suggéré que les organisateurs des Juno semblaient ignorer cela lorsqu’ils ont décidé de mettre cette catégorie de côté lors de la cérémonie de l’année prochaine.

Dans une lettre obtenue par La Presse Canadienne Cette semaine, les Junos ont informé les membres du comité de leur projet de mettre en place un enregistrement de reggae « en pause », un album pour enfants, un album chrétien/gospel et des prix de l’album international de l’année.

Les organisateurs des Junos ont refusé de donner plus de détails ou d’expliquer ces changements, affirmant qu’ils auraient « des informations supplémentaires à partager dans les prochaines semaines ».

Ce manque de reconnaissance a frustré les musiciens et les acteurs de l’industrie qui affirment que les organisateurs des Juno de l’Académie canadienne des arts et des sciences de l’enregistrement ont choisi de garder le silence sur les changements majeurs à quelques semaines de l’ouverture des candidatures pour les prix Juno de 2025.

Certains de ces artistes avaient prévu de soumettre leurs derniers albums à des catégories qui, ils le savent maintenant, n’existeront pas au cours de l’année de qualification de l’œuvre.

K-Anthony, le dernier lauréat en date dans la catégorie Album chrétien/gospel, est l’un de ces artistes. Son dernier album devrait sortir en octobre, ce qui le qualifierait pour les Junos de l’année prochaine.

Il a déclaré que la suppression de toute catégorie Juno spécifique réduit la diversité des genres célébrés par les prix.

« Je suis triste », a ajouté le musicien, né Kevin Fowler.

Son prochain clip pour le single « Blessing » rend même hommage aux Juno d’une certaine manière. En arrière-plan d’une des prises de vue, on voit les récompenses musicales qu’il a accumulées, a déclaré Fowler, y compris le Juno qu’il a remporté plus tôt cette année.

« Je montrais que j’étais reconnaissant », a-t-il ajouté.

« Si vous supprimez cette catégorie, cela aura un impact sur l’espoir que les gens auraient pu avoir de lutter et de travailler pour la grandeur. »

Les Juno Awards révisent fréquemment la structure et la composition des distinctions de l’événement et divisent parfois un genre global en deux catégories – par exemple, les albums roots traditionnels et contemporains.

L’année dernière, les Juno ont décerné des prix dans 47 catégories, couvrant différents genres musicaux, ainsi qu’un prix pour l’album comique et divers prix techniques. Les Grammy Awards, auxquels les Juno sont souvent comparés, ont décerné des trophées dans 94 catégories.

Ammoye, sept fois nominé pour le prix reggae, a souligné que la reconnaissance des prix Juno ne se résume pas à une simple victoire.

L’attention que lui a valu sa nomination a déjà stimulé sa notoriété. Chaque année, les médias nationaux l’interviewent lors de l’événement médiatique des nominations aux Juno Awards à Toronto, et les photographes immortalisent ses tenues sur le tapis rouge lors de la cérémonie des Juno Awards.

Sans nomination, aucune couverture médiatique n’est assurée.

Elle a également souligné la valeur incomparable d’une semaine d’événements sectoriels précédant la diffusion principale.

« Être dans la même salle avec des gens avec qui je ne serais pas autrement… c'est une opportunité que j'attends toujours avec impatience, de réseauter avec ces gens, de les côtoyer et de collaborer », a-t-elle déclaré.





La musicienne jamaïcaine-canadienne, née Shernette Amoy Evans, a déclaré qu’elle espérait que les Juno prévoient un « recalibrage » qui trouvera un autre foyer pour les artistes de reggae.

« C’est choquant pour moi aussi, mais je ne suis pas surprise », a-t-elle ajouté.

« Je pense que nous avons besoin d’un petit changement et d’un petit remaniement. »

Le duo d’enfants Splash’N Boots, qui a remporté deux prix Juno, s’est dit choqué par la décision de supprimer une catégorie qui vient de fêter sa 45e année aux prix.

« La catégorie enfants est très importante pour les enfants », a déclaré Nick Adams, qui interprète le nom de Splash.

« Cela les inspire, c'est leur premier contact avec la musique. Et en supprimant cette catégorie, j'ai l'impression que cela enlève de la valeur à la musique pour les enfants. »





Son partenaire Taes Leavitt, connu sous le nom de Boots, a ajouté qu’avoir une catégorie pour enfants lors d’une grande cérémonie de remise de prix de musique était un geste significatif.

« Cela confirme le fait que la musique pour enfants est également importante, et cela enlève en quelque sorte cela », a-t-elle déclaré.

L’incertitude sur le sort des catégories a également retenu l’attention de l’animateur pour enfants Fred Penner, qui a remporté quatre prix Juno.

« Je serais déçu, c’est le moins que l’on puisse dire, si ces catégories étaient effectivement éliminées, car les artistes canadiens de reggae, de musique chrétienne et de musique pour enfants reçoivent déjà moins de soutien et de reconnaissance que leurs homologues grand public », a-t-il déclaré dans un communiqué publié mardi.

« J’attends avec impatience que les Juno Awards clarifient leurs intentions à long terme pour ces catégories. »