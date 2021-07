La décision de retirer à Assange la nationalité équatorienne n’est pas entrée en vigueur, a déclaré son avocat à RT, alors qu’il préparait un recours

Un tribunal administratif équatorien a décidé lundi qu’Assange devrait être déchu de sa citoyenneté en raison de frais impayés et de ce qu’ils prétendent être de nombreuses incohérences dans sa demande de naturalisation. Mais Poveda a insisté pour que la décision « ne peut pas encore être considéré comme définitif» comme il va faire appel.

L’avocat d’Assange estime qu’une cour d’appel a plus que suffisamment de motifs pour annuler la « honteux » décision parce que son client « a été privé de son droit de se défendre, » et « les preuves n’ont pas été examinées correctement. »

Lire la suite















Assange, qui est actuellement détenu à la prison de haute sécurité de Belmarsh au Royaume-Uni, n’a évidemment pas pu se rendre en Équateur, mais le tribunal administratif a rejeté sa demande de participer au procès par liaison vidéo et de présenter la preuve qu’il avait, son a dit l’avocat.

Assange, né en Australie, a obtenu la nationalité équatorienne en janvier 2018 après avoir obtenu l’asile à l’ambassade du pays à Londres en 2012, fuyant des allégations d’agression sexuelle qui ne sont jamais devenues de véritables accusations.

Le fondateur de WikiLeaks a toujours nié ces allégations et ses partisans insistent sur le fait qu’il a été persécuté pour ses activités journalistiques, qui comprenaient la publication de nombreux documents américains classifiés sur l’Irak, l’Afghanistan et Guantanamo.

L’éditeur « avait un droit légal à la naturalisation [in Ecuador] parce qu’il était sous protection internationale à ce moment-là », dit Poveda. En avril 2019, des policiers britanniques sont entrés dans l’ambassade d’Équateur et ont arrêté Assange pour violation d’une caution. Il est depuis dans la prison de Belmarsh et a récemment célébré son 50e anniversaire derrière les barreaux.

Le procès en cours, qui selon Poveda est politique, indique qu’un « un système judiciaire indépendant fait défaut en Équateur » et « donne mauvaise réputation » pour le pays.

Le cofondateur de WikiLeaks est recherché pour espionnage aux États-Unis et risque jusqu’à 175 ans de prison s’il est extradé.

Début 2021, un juge britannique a refusé son transfert outre-Atlantique, invoquant la mauvaise santé mentale d’Assange. Mais la Haute Cour du Royaume-Uni a récemment autorisé Washington à faire appel de la décision, malgré les appels publics croissants à le libérer.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !