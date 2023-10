La décision de rester un jour de plus a coûté la vie au photographe lors des attaques terroristes à Gaza | Monde | Nouvelles

Alors que la poussière commence à retomber au lendemain de l’attaque terroriste transfrontalière brutale du Hamas contre des civils israéliens, l’orgie de meurtres, de viols et d’enlèvements qu’elle a déclenchée reviendra sans aucun doute hanter les dirigeants du Hamas.

Avec 300 000 réservistes israéliens appelés et des colonnes de blindés lourds et de soutien aérien rassemblés autour de la bande de Gaza, il est clair qu’une invasion terrestre pour débarrasser Gaza de la menace du Hamas suivra bientôt.

Mais avec la main malveillante de l’Iran qui tente d’influencer le Hamas et ses autres mandataires à Gaza et au-delà, il existe toujours la possibilité d’une flambée régionale plus importante qui pourrait encore envenimer la situation.

L’Iran est aujourd’hui le principal déstabilisateur au Moyen-Orient. Son soutien massif aux organisations terroristes a semé le chaos dans toute la région.

Que l’Iran soit directement derrière les atrocités commises par le Hamas le week-end dernier, ses armes et ses approvisionnements financiers à Gaza ont contribué à permettre que ces attaques aient lieu. Et les célébrations orchestrées par l’État à Téhéran ne devraient nous laisser aucun doute sur le fait que l’Iran se réjouirait de l’opportunité d’élargir le conflit.

On constate déjà des signes d’une activité accrue du Hezbollah ces derniers jours. Si le Hezbollah décidait de se joindre au Hamas pour attaquer Israël, son arsenal de roquettes et sa force de combat augmenteraient les pertes israéliennes et ouvriraient un conflit sanglant sur deux fronts à la frontière nord d’Israël.

Cela forcerait probablement les États-Unis à intervenir et à défendre leur allié israélien, l’Iran cherchant potentiellement à profiter du chaos en lançant des attaques contre les alliés américains du Golfe en guise de représailles.

Avant que nous nous en rendions compte, le Moyen-Orient pourrait s’embraser.

Alors comment arrêter cette possibilité ?

En termes simples, la voie de l’escalade et de la désescalade passe par Téhéran. Afin d’augmenter les chances de ce dernier, les dirigeants occidentaux devraient avertir sans ambiguïté les mollahs qu’ils seront renversés s’ils sortent du rang.

Le régime des mollahs iraniens ne répond que par la force ou par la menace de celle-ci. Il est temps de serrer la vis pour garantir que notre allié Israël puisse protéger son peuple et que le souvenir de l’attaque lâche du Hamas soit effacé de l’histoire.