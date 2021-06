Détrompez-vous PM

LA décision de reporter notre liberté devient de plus en plus difficile à vendre pour Boris Johnson.

Il fait face à une grande rébellion conservatrice aujourd’hui et ce n’est pas étonnant. Les craintes du gouvernement semblent déjà déplacées.

D’autres sociétés moins vaccinées que la nôtre sont déjà plus libres, Boris Johnson doit repenser sa décision alors qu’il fait face à une grande rébellion conservatrice à propos de ce nouveau délai de quatre semaines Crédit : Reuters

Hier, seulement dix décès de Covid ont été signalés. Les nouvelles infections sont à peu près stables depuis leur saut il y a une semaine.

Les hospitalisations augmentent lentement – ​​mais les patients Covid n’occupent toujours qu’un peu plus d’un pour cent des lits.

Comme le dit le ministre du Cabinet Jacob Rees-Mogg, vous ne pouvez pas verrouiller une nation pour éviter que les hôpitaux ne soient occupés.

D’autres sociétés moins vaccinées que la nôtre sont déjà plus libres.

New York, où 70% ont eu au moins un coup, a abandonné toutes les bordures hier. La Grande-Bretagne a piqué près de 80% au moins une fois.

Oui, nous avons la variante indienne qui n’a pas encore fait de percées sérieuses aux États-Unis et en Europe. Mais les chiffres sont là en noir et blanc.

Boris a promis d’examiner les preuves deux semaines après le début de ce délai de quatre semaines.

C’est beaucoup trop lent. Repensez la semaine prochaine, PM.

Bonus Brexie

L’accord commercial australien est un triomphe du Brexit et un autre coup dur pour les mythes de Remoaner.

Ils ont dit qu’il faudrait des années pour signer des accords. Qui, ricanaient-ils, s’occuperait d’un pays aussi inutile que le nôtre s’avérerait l’être sans l’UE ?

Notre avenir commercial, comme le dit Liz Truss ci-contre, semble doré, d’autant plus que le nouvel accord commercial australien est un autre triomphe du Brexit Crédit : Alamy

C’était de la gueule. Nous avons réalisé plus de 70 transactions en 17 mois, dont beaucoup sont des mises à niveau par rapport à ce que nous avions via Bruxelles.

Cet accord australien sans tarif exceptionnel aide nos exportateurs tout en rendant les produits australiens moins chers ici.

Nos agriculteurs ont 15 ans de grâce pour prévoir toute perte d’activité liée aux importations.

Et les moins de 35 ans qui ont envie de déménager vers le bas peuvent le faire pendant trois ans sans aucune condition.

Des accords avec le Canada et la Nouvelle-Zélande sont maintenant au coin de la rue, et peut-être des accords plus importants avec les États-Unis et l’Inde plus tard.

Notre avenir commercial, comme le dit Liz Truss ci-contre, semble doré.

Le réveil n’est pas une blague

Il est facile de rire de la foule réveillée, mais imaginez la véritable comédie qu’ils étoufferaient à la naissance s’ils réussissaient.

Jennifer Saunders estime qu’Ab Fab n’aurait jamais été créé si les prudes gauchers d’aujourd’hui et la culture de l’annulation qu’ils défendaient étaient il y a environ 30 ans.

Jennifer Saunders dit qu’Ab Fab n’aurait jamais fait avec les wokies d’aujourd’hui, les puritains réveillés gagneront tant que les réseaux de télévision seront terrifiés par une tempête Twitter Crédit : Getty

Quelqu’un peut-il imaginer le génie des Fawlty Towers voir le jour ? Ou Blackadder, Little Britain, les Inbetweeners ou bien d’autres ?

La comédie sans bord, ou simplement prêchant une politique prévisible et réveillée, n’est pas drôle, même pour les gauchers sensibles.

Mais tant que les faibles dirigeants des réseaux de télévision ou d’autres sociétés seront terrifiés par une tempête Twitter, les puritains réveillés gagneront.

Et la comédie ne sera pas tout ce que nous perdrons.