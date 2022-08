La décision de remise de prêt étudiant arrive bientôt, confirme l’administrateur de Biden

Le 31 août est une date importante pour des millions d’Américains ayant des prêts étudiants fédéraux – ce n’est pas seulement le jour où la pause des paiements doit expirer, mais aussi la date limite à laquelle le président Joe Biden décidera d’une remise plus large des prêts étudiants fédéraux.

C’est du moins selon l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, qui dit aux journalistes mardi que la décision de Biden interviendrait avant la fin du mois.

“Nous allons simplement continuer à évaluer nos options d’annulation … donc aucune décision n’a été prise à ce sujet [yet]”, a-t-elle dit. “Et le président a clairement indiqué qu’il le ferait – il aura quelque chose avant le 31 août.”

Les responsables de la Maison Blanche se concentrent sur l’annulation de 10 000 $ pour tous les emprunteurs qui gagnent moins de 150 000 $ par an, rapporte CNBC, mais l’administration n’a pas encore confirmé ces plans.

Une note récemment obtenue par Politiquecependant, montre que les responsables du ministère de l’Éducation ont un plan détaillé pour soulager des millions d’emprunteurs dès que Biden leur donnera le feu vert.

Selon les documents, la plupart des emprunteurs devraient postuler au programme sur StudentAid.gov en certifiant eux-mêmes qu’ils sont éligibles à l’allégement, mais plusieurs millions d’emprunteurs pour lesquels le département dispose d’informations sur les revenus bénéficieraient automatiquement d’un allégement de la dette dans plusieurs mois.

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré à Politico que “l’examen par l’agence de l’annulation de la dette à grande échelle est toujours en cours et qu’aucune décision n’a été prise” et qu’ils ne commenteraient “aucun document interne présumé ou délibération interne sur des scénarios hypothétiques”.

Plus de 40 millions d’Américains ont une dette de prêt étudiant. Une annulation de prêt étudiant à grande échelle de 10 000 $ par emprunteur annulerait un total de 321 milliards de dollars de prêts étudiants fédéraux et éliminerait la totalité du solde pour environ 11,8 millions d’emprunteurs, selon la Réserve fédérale. L’emprunteur moyen recevrait 8 478 $ en remise de prêt étudiant.

La pause du ministère de l’Éducation sur le remboursement des prêts étudiants, les intérêts et les recouvrements qui a été promulguée pour la première fois en mars 2020 doit expirer le 31 août – et tandis que Jean-Pierre a déclaré aux journalistes qu'”aucune décision n’a été prise” concernant la fin de la pause , certains experts disent que la politique de secours à l’ère de la pandémie sera à nouveau prolongée, au moins jusqu’à la fin de l’année.

“Le président comprend comment les étudiants peuvent affecter une famille et … comment la pression de cela peut vraiment être forte et peser lourd sur le sac à main ou la situation économique d’une famille”, a déclaré Jean-Pierre. “Il va prendre sa décision à ce sujet, et quand il aura quelque chose à dire, nous le partagerons.”

Vérifier:

