La décision de relations publiques de Meghan Markle se retourne contre lui alors qu’un expert qualifie la réponse de « désespérée »

Meghan Markle a pris une mesure de relations publiques pour contrer les allégations d’abus envers son personnel, cependant, un expert royal a critiqué la duchesse de Sussex pour avoir semblé « désespérée » avec sa réponse.

La duchesse de Sussex s’est retrouvée en difficulté après un rapport de Le journaliste hollywoodien a affirmé que Meghan était une patronne avec laquelle il était difficile de travailler, un cadre supérieur la décrivant comme une « dictatrice en talons hauts ».

En réponse, Nous chaque semaine a publié un article mettant en vedette certains anciens et actuels employés défendant Meghan Markle.

Cependant, l’approche n’a pas plu à l’expert Renae Smith, qui a fait valoir que la réponse de Meghan pourrait attirer davantage l’attention sur les allégations.

Elle a dit L’Express, « Bien que le fait de nommer des membres du personnel qui défendent publiquement Meghan puisse sembler une réponse tactique, je ne pense pas que ce soit une stratégie de relations publiques idéale dans ce cas. »

« Cela apparaît comme réactif et quelque peu défensif, ce qui peut paraître désespéré », a ajouté l’expert. « Ce n’est pas parce que certains membres du personnel font des éloges que cela n’écarte pas la possibilité d’expériences négatives de la part des autres – le comportement humain est complexe, et même les individus qui sont difficile dans certains contextes peut néanmoins être admiré ou apprécié par d’autres.

Smith a poursuivi : « En matière de relations publiques, il est important de se rappeler que défendre des allégations personnelles trop directement peut par inadvertance attirer davantage l’attention sur les accusations elles-mêmes, conduisant potentiellement à un examen plus approfondi.

« Une approche plus efficace aurait pu consister simplement à reconnaître les allégations d’une manière plus neutre et professionnelle, sans recourir à des témoignages personnels, tout en recentrant subtilement le récit sur son travail caritatif ou ses projets à venir.

« Cela aurait minimisé l’attention négative et aligné la conversation sur son image publique plus large. »