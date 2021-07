La décision de politique de production de pétrole au centre de l’attention alors que les prix augmentent

Le baron de l’OPEP, l’Arabie saoudite, et le leader non-OPEP, la Russie, avaient également proposé de prolonger la durée des coupes jusqu’à la fin de 2022, selon Reuters.

L’OPEP+ à l’exception des Émirats arabes unis a accepté un assouplissement des coupes et leur prolongation jusqu’à la fin de l’année prochaine, selon Reuters citant une source de l’OPEP+. Les Émirats arabes unis ont déclaré que la prolongation était conditionnelle à la révision de leur production de référence, a rapporté Reuters.

LONDRES – Les ministres de l’OPEP et des non-OPEP ont terminé la réunion de vendredi sans résolution et ils se réuniront à nouveau lundi sur la politique de production de pétrole, a rapporté Brian Sullivan de CNBC. L’alliance énergétique, souvent appelée OPEP+, s’est réunie par vidéoconférence vendredi après-midi pour décider s’il fallait maintenir la politique de production inchangée ou augmenter davantage l’offre.

Neil Atkinson, un analyste pétrolier indépendant, a déclaré vendredi à « Squawk Box Europe » de CNBC que les tensions entre les Émirats arabes unis et d’autres membres de l’OPEP+ « s’élevaient depuis un certain temps déjà ».

« La Compagnie pétrolière nationale d’Abu Dhabi a investi dans de nouvelles capacités, elle joue un rôle plus actif dans le commerce », a-t-il déclaré, ajoutant qu’elle avait peut-être commencé à fonctionner davantage comme une compagnie pétrolière internationale que comme une compagnie pétrolière nationale. Contrairement aux compagnies pétrolières internationales, les décisions prises par les compagnies pétrolières nationales ont tendance à être influencées par l’État.

« Ils regardent vers l’avenir, ils voient la demande de pétrole continuer de croître à moyen terme, ils ont installé plus de capacité et ils veulent une plus grande part de ce marché à mesure que nous avançons dans les années 2020 », a-t-il ajouté.