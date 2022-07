La décision de Moscou de fermer l’Agence juive alarme les Juifs russes

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie — La menace de la Russie de fermer une importante organisation juive a attisé les craintes parmi les Juifs qui prévoient de partir le pays en raison de sa guerre contre l’Ukraine, tout en approfondissant le fossé entre la Russie et Israël. Un tribunal de Moscou a tenu une audience préliminaire jeudi sur la demande du ministère de la Justice d’abolir la branche russe de l’Agence juive pour Israël, et a fixé la prochaine audience au 19 août.

Le Kremlin nie tout motif politique, alors même que Moscou attaque les déclarations des responsables israéliens s’opposant à son invasion de l’Ukraine. L’agence, qui a été fondée il y a plus de 90 ans et est affiliée au gouvernement israélien, aide les familles juives à émigrer en Israël, notamment en organisant des voyages et en payant des billets d’avion.

Plus de 16 000 Russes ont quitté le pays pour Israël depuis le début de la guerre, selon le Jerusalem Post, en signe d’inquiétude face à la campagne brutale du président Vladimir Poutine pour « dénazifier » l’Ukraine et renverser son président juif, Volodymyr Zelensky. 34 000 autres ont voyagé en Israël en tant que touristes.

Natalia, 43 ans, qui travaille dans l’informatique à Saint-Pétersbourg, a décidé de partir pour Israël le jour où Poutine a envahi.

« Nous n’avions pas prévu de partir avant. Quand la guerre a éclaté, nous avons décidé très vite », a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique, demandant à n’être identifiée que par son prénom par crainte de représailles de la part des autorités de Moscou. Sa principale priorité était de faire sortir son fils de 18 ans du pays avant qu’il ne puisse être enrôlé.

Vadim, un réalisateur de documentaires de 39 ans originaire de Moscou, envisage d’émigrer en Israël “le plus tôt possible” parce qu’il s’oppose à la guerre. Il considère la décision de la Russie de dissoudre l’Agence juive comme « bien sûr politique » et craint que cela ne complique ses efforts pour partir. Il a également refusé de donner son nom de famille.

« Le but est de donner une leçon à Israël et de créer des problèmes à ceux qui veulent quitter la Russie », a-t-il déclaré.

Israël veut des excuses après que le russe Lavrov a comparé Zelensky à Hitler

La montée des tensions entre la Russie et Israël sont le résultat de plusieurs scandales récents, dont des propos antisémites de responsables gouvernementaux russes et l’exil forcé du grand rabbin de Moscou. Moscou, quant à lui, a été irrité par les commentaires du Premier ministre israélien Yair Lapid, qui a condamné l’invasion et accusé la Russie de “crimes de guerre”.

Le rabbin Pinchas Goldschmidt a fui Moscou après avoir repoussé les pressions pour soutenir la guerre, puis a démissionné de son poste de grand rabbin au début du mois, affirmant que rester à ce poste aurait « mis en danger » la communauté juive de Moscou.

« La Russie a fait plus pour promouvoir l’émigration vers Israël au cours des derniers mois que l’Agence juive au cours des dix dernières années », a-t-il déclaré dans un récent tweet.

Quelque 600 000 Russes sont éligibles pour émigrer en Israël, selon la ministre israélienne de l’Immigration, Pnina Tamano-Shata. Israël accepte également les enfants et petits-enfants non juifs de juifs.

Selon le Congrès juif russe, il y a près de 180 000 Juifs en Russie, dont 70 % vivent à Moscou et à Saint-Pétersbourg, dont beaucoup sont bien éduqués et travaillent dans des domaines spécialisés tels que l’informatique. Le départ de milliers d’entre eux a contribué à alimenter une fuite massive des cerveaux russes, l’un des coûts cachés de l’invasion de Poutine qui pourrait résonner pendant des années.

Natalia pense que la décision de fermer l’Agence juive est « à cause de la fuite des cerveaux, ou peut-être est-ce une sorte de levier. Ils ne veulent pas que les gens partent, et récemment, nous avons vu beaucoup de spécialistes en informatique compétents et expérimentés partir, et pas seulement en informatique. La Russie n’aime évidemment pas ça.

Le grand-père de Vadim a déménagé en Russie depuis la région de Vinnytsia dans l’ouest de l’Ukraine dans les années 1920, a appris le russe et a réussi à entrer dans une université, où il a étudié la médecine.

« En Union soviétique, il était difficile pour les Juifs d’entrer dans les universités et de trouver de bons emplois, et beaucoup ont dû changer de nom de famille pour éviter les problèmes. Je pense que mon grand-père n’a pu aller à l’université que parce que c’était juste avant la guerre et que le pays avait besoin de médecins », a déclaré Vadim. “Il y a toujours eu de l’antisémitisme en Russie et en Union soviétique dans certains milieux.”

Poutine est le premier président russe à se rendre en Israël et entretient des relations chaleureuses avec l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu, l’actuel chef de l’opposition. Il a fait don d’un mois de salaire pour aider à construire le Musée juif et le Centre de la tolérance à Moscou, financé par des oligarques et ouvert en 2012.

Mais l’antisémitisme reste répandu en Russie. Un sondage d’opinion du Centre Levada, une agence de sondage indépendante réputée, a révélé en décembre 2021 que seulement 11 % des Russes interrogés ont déclaré qu’ils aimeraient avoir un Juif comme ami proche ; seulement 7 % en accepteraient un au travail ; et seulement 27 % pensaient que les Juifs devraient être autorisés à vivre en Russie.

Certains craignent que la montée du nationalisme russe, la haine de Zelensky et les tensions entre la Russie et Israël ne déclenchent une hostilité accrue envers la communauté juive.

“Quand ils commencent à parler des tensions avec Israël à la télévision, cela peut conduire à l’antisémitisme”, a déclaré Natalia, ajoutant qu’elle n’avait jamais vécu cela ouvertement.

Des responsables russes clés proches de Poutine, dont le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et l’ancien président Dmitri Medvedev, ont récemment exprimé des opinions antisémites.

Lavrov, critiquant Zelensky en mai, a déclaré qu’Hitler “avait aussi du sang juif”, déclenchant l’indignation en Israël et au-delà. Medvedev a écrit l’année dernière un article dans le journal Kommersant attaquant Zelensky en termes violemment antisémites.

Le Kremlin a déclaré mardi que la décision de fermer l’agence était liée à des violations de la loi russe et “ne devrait pas être politisée ou étendue à l’ensemble des relations russo-israéliennes”. Mais à la télévision d’État le même jour, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a critiqué la position d’Israël sur la guerre en Ukraine, la qualifiant de partiale et de “complètement incompréhensible et étrange pour nous”.

Lapid a déclaré mardi qu’Israël était prêt à dialoguer avec la Russie s’il y avait des problèmes juridiques à résoudre. Une délégation envoyée à Moscou pour tenter de résoudre le problème a été retardée de plusieurs jours, mais s’est rendue jeudi pour des entretiens, ont rapporté les médias russes.

Le ministère russe de la Justice a agi rapidement dans le passé pour abolir les organisations étrangères et les principaux groupes de défense des droits locaux, et sa décision contre l’Agence juive n’est peut-être qu’un début. Selon le Jerusalem Post, plusieurs autres organisations juives en Russie qui dépendent de fonds d’Israël ou des États-Unis ont reçu la semaine dernière des lettres des autorités les avertissant qu’elles pourraient être déclarées “agents étrangers”, un signal que le gouvernement pourrait venir les chercher ensuite.