BROOKLYN CENTER, Minnesota – Une décision d’accuser ou non l’ancien policier du Minnesota qui a tué par balle Daunte Wright, 20 ans, lors d’un arrêt de la circulation pourrait venir dès mercredi, a déclaré un procureur.

Kim Potter, un vétéran de 26 ans du département de police du Brooklyn Center, a démissionné mardi alors que les appels à la justice pour Wright se sont fait l’écho dans tout le Minnesota cette semaine.

L’ancien chef de la police de la ville, qui a également démissionné mardi, a déclaré que Potter avait accidentellement saisi son arme à feu alors qu’elle pensait être Tasing Wright. La famille de Wright a rejeté la qualification par la police de la mort de leur fils comme un « accident » et a demandé que Potter soit tenu responsable.

Le bureau du procureur du comté de Hennepin a remis toute décision d’inculpation au procureur du comté de Washington Pete Orput plus tôt cette semaine, alors que le Bureau of Criminal Apprehension de l’État enquête sur l’affaire.

Le bureau d’Orput n’a pas répondu à la demande de commentaires de USA TODAY mardi, mais Orput a déclaré au Star-Tribune et au WCCO-AM qu’il espérait avoir une décision d’ici mercredi.

Les procureurs locaux de la région de Minneapolis ont convenu l’année dernière de renvoyer les affaires impliquant l’utilisation de la force meurtrière par la police aux procureurs d’autres juridictions.

Brooklyn Center Maire Mike Elliott mardi a dit l’affaire devrait être traitée par le procureur général de l’État, Keith Ellison, «pour assurer la transparence et continuer à bâtir la confiance dans notre communauté».

La mort de Wright dimanche a déclenché des manifestations autour de Minneapolis, une zone déjà menacée alors que le procès de l’ancien policier Derek Chauvin dans le meurtre de George Floyd en était à sa troisième semaine de témoignage. Brooklyn Center est à environ 10 miles au nord de Minneapolis.

La famille de Floyd a rejoint la famille de Wright lors d’une conférence de presse mardi, organisée par l’avocat des droits civils Ben Crump, où les deux familles ont appelé à une plus grande responsabilisation des policiers.

« Je n’avais jamais imaginé que c’était ce qui allait se passer », a déclaré mardi la mère de Wright, Katie Wright, en racontant les derniers moments de la vie de son fils lors d’un arrêt de la circulation.

Katie Wright a déclaré que son fils l’avait appelée après avoir été arrêté. Wright a déclaré à sa mère que la police avait déclaré qu’il avait des assainisseurs d’air dans son rétroviseur. La police a déclaré plus tard qu’elle avait arrêté Wright pour un enregistrement expiré.

Wright avait un mandat en suspens, incitant les agents à lui demander de sortir de son véhicule, a déclaré la police. Katie Wright a déclaré avoir entendu la rencontre se dérouler au téléphone avant qu’elle ne raccroche. Quand elle a rappelé, la femme dans la voiture avec Wright a répondu par un appel vidéo et a montré Wright assis sur le siège du conducteur sans vie.

Les images de la caméra portées par le corps de Potter, publiées lundi, ont montré que Potter s’approchait de Wright alors qu’un autre officier avait commencé à l’arrêter. Wright a semblé rentrer dans le siège du conducteur dans une bagarre, et Potter a sorti son arme à feu. Potter est entendu crier « Taser » avant de tirer.

La famille de Wright et de nombreux membres de la communauté du Brooklyn Center ont remis en question le fait que Potter n’aurait pas pu se rendre compte qu’elle tenait son arme à feu. L’ancien chef de la police, Tim Gannon, a déclaré lundi que les agents étaient formés pour garder leur arme à feu de leur côté dominant et leur Taser de l’autre.

«Après 26 ans, vous penseriez savoir de quel côté se trouve votre arme et de quel côté se trouve votre Taser. Vous connaissez le poids de votre arme et le poids de votre Taser», a déclaré Crump mardi.

La zone était sous couvre-feu pour une autre nuit mardi, mais les manifestants et la police se sont affrontés devant le quartier général de la police du Brooklyn Center.

Des centaines de personnes se sont rassemblées autour du bâtiment maintenant entouré de barrières en béton et d’une haute clôture métallique. Des policiers en tenue anti-émeute et des soldats de la Garde nationale ont veillé. «Murderapolis» a été griffonné avec de la peinture en aérosol noire sur une barrière en béton.

Environ 90 minutes avant la date limite du couvre-feu, la police d’État a annoncé par haut-parleur que le rassemblement avait été déclaré illégal et a ordonné aux foules de se disperser. Cela a rapidement déclenché des affrontements, avec des manifestants lançant des feux d’artifice vers la gare et lançant des objets sur la police, qui a lancé des flashbangs et des grenades à gaz, puis a marché en ligne pour repousser la foule.

Lors d’une conférence de presse mercredi matin, le colonel de la patrouille de l’État du Minnesota, Matt Langer, a déclaré qu’environ 60 personnes avaient été arrêtées en relation avec les manifestations du Brooklyn Center allant de « l’émeute et des comportements criminels » et a exhorté le public à l’aide.

Pendant ce temps, les marches ont attiré des foules ailleurs, notamment à Chicago, à Dallas, à Seattle, à Sacramento, en Californie et à Columbus, dans l’Ohio.

Contribution: Elinor Aspergen et Dennis Wagner