La décision de Man Utd de ne pas signer Upamecano expliquée au milieu d’une recherche d’arrière central

Manchester United a décidé de ne pas essayer de signer Dayot Upamecano car il ne répondait pas aux exigences spécifiques d’Ole Gunnar Solskjaer.

Malgré des performances instables contre United et Liverpool en Ligue des champions cette saison, le défenseur central du RB Leipzig s’est imposé comme l’un des meilleurs espoirs défensifs d’Europe.

Le joueur de 22 ans était recherché par un certain nombre de clubs – dont Chelsea et Liverpool – mais c’est son compatriote de Bundesliga, le Bayern Munich, qui a remporté la course à sa signature, le liant sur un contrat de cinq ans.

United est à la recherche d’un nouveau défenseur central cet été, donc cela peut surprendre certains fans qu’ils n’ont pas poussé plus fort pour Upamecano.

Surtout lorsque la clause de libération du défenseur n’était que de 42,5 millions d’euros (36 millions de livres sterling) – moins de la moitié du prix des frais de transfert de Maguire.

Mais selon ESPN, le désir de Solskjaer est de signer un défenseur central gaucher.

Maguire et Victor Lindelof sont tous les deux du pied droit et le patron de United tient à apporter plus d’équilibre à son équipe.

Si un autre défenseur central arrivait, United devrait probablement se décharger.