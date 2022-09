La décision de l’OPEP+ est un « camouflet politique » et « symbolique », selon les analystes

“La signification symbolique de cette baisse est, je pense, beaucoup plus importante pour le marché”, a déclaré Wald, ajoutant que le prix du Brent avait “tellement augmenté” suite à la décision.

Wald a déclaré que le message sous-jacent est plus important que la coupe elle-même.

“Essentiellement, c’est comme une somme nulle pour le marché”, a déclaré Ellen Wald, présidente de Transversal Consulting. “L’augmentation [in oil production] le mois dernier, c’était aussi presque rien… et maintenant nous parlons de les enlever.”

La décision de l’OPEP + de mettre en œuvre une petite réduction de la production est davantage une déclaration politique et un message symbolique envoyé par l’alliance, ont déclaré des analystes.

“C’est plus un camouflet politique envers le président [Joe] Biden ainsi que l’Union européenne, signalant que l’OPEP va suivre sa propre voie et qu’elle veut protéger ces prix plus élevés”, a déclaré Andy Lipow de Lipow Oil Associates, qui a également mentionné que la réduction était “assez dérisoire”.

“[They’re] disant essentiellement – regardez, nous avons parlé d’une coupe. Une coupe est totalement en notre pouvoir et nous pourrions très bien imposer une coupe qui serait beaucoup plus importante que cela”, a déclaré Wald, ajoutant que l’influence de la Russie est assez importante au sein de l’OPEP+.