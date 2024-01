La décision de l’ONU sur le génocide ne changera pas le comportement d’Israël : trois raisons pour lesquelles

Afrique du Sud a porté Israël devant la Cour internationale de Justice (CIJ) à propos de l’opération militaire de ce dernier à Gaza, que l’Afrique du Sud qualifie d’actes de génocide. La campagne de bombardements excessive et la destruction délibérée de biens, de vies et de membres n’est guère contesté. Israël appelle il s’agit d’actes légitimes de légitime défenseà la suite du Hamas incursion meurtrière depuis Gaza sur le terrain israélien le 7 octobre 2023. Hamasabréviation de Mouvement de résistance islamique, est une organisation politique et militaire islamiste sunnite palestinienne fondée en 1987. Elle gouverne la bande de Gaza des territoires palestiniens occupés par Israël depuis 2007.

À l’exception des États-Unis et des membres de l’Union européenne, la plupart des pays ont exprimé leur inquiétude face au massacre flagrant de milliers de Palestiniens et au nivellement de Gaza.

Dans son arrêt du 26 janvier 2024, la CIJ a ordonné à Israël de mener sa guerre conformément aux règles du jeu internationalement acceptées. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’appel à un cessez-le-feu lancé par l’Afrique du Sud, ni sur la question de savoir si Israël commet un génocide à Gaza. Ses mesures provisoires ne peuvent pas être appliquées par la CIJ.

Alors, la décision change-t-elle quelque chose ? Est-ce que cela donne un élan à la recherche d’une paix durable entre Israël et les Palestiniens ? Et cela pourrait-il conduire à la stabilité dans l’ensemble du Moyen-Orient ?

Sur la base de mon étude des relations internationales depuis la fin des années 1980, et après avoir observé les processus de paix réussir (Afrique du Sud) et échouer (RDC, Soudan), je pense que ce ne sera pas le cas. En effet, la guerre reste une source de revenus et de contrôle pour les superpuissances. Et il est peu probable que cela change de si tôt.

Malheureusement, à mon avis, la décision de la CIJ sur le comportement d’Israël à Gaza deviendra une vaine victoire parce que la politique de puissance mondiale affectera son impact. J’expose ci-dessous trois raisons pour lesquelles les pays qui soutiennent la cause palestinienne, comme l’Afrique du Sud, devront envisager des stratégies alternatives pour apporter la paix et la justice en Terre Sainte.

Politique de puissance

L’instabilité au Moyen-Orient est une conséquence d’une remise à zéro de l’ordre mondial. Un processus de contestation des grandes puissances est en cours. L’influence de l’Amérique en tant que première puissance mondiale est en déclin et vigoureusement contestée par une alliance émergente de puissances montantes dans le Sud mondial dirigé par la Chine.

Lors du Sommet 2023 des partenaires de l’alliance Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud (Brics), il a décidé d’élargir le nombre de membres pour inclure l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, donnant naissance à la référence abrégée Brics+.

Ce processus de réinitialisation est devenu évident avec la confrontation entre la Russie et les membres du Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en Ukraine. L’OTAN a fait tout son possible pour réduire le pouvoir et l’influence de la Russie sur les affaires politiques et économiques européennes, et la Russie perçu ceci comme une menace existentielle pour sa sécurité.

L’élargissement de l’Union européenne pour inclure une Ukraine dotée de capacités nucléaires à la frontière de Moscou a été le déclencheur d’une guerre d’usure brutale. Les relations entre les membres du syndicat et la Russie sont marquées par un déficit de confiance croissant. En effet, il y a peu de preuves d’une désescalade des tensions mondiales dans les mois à venir, alors que les États suivent la logique de la realpolitik : survie de l’État et poursuite des intérêts personnels des élites.

Les perspectives de paix au Moyen-Orient s’éloignent à la lumière de cette dynamique.

Le système des Nations Unies

La deuxième victime de ce processus est ce que l’on appelle le système basé sur des règles. ordre mondial libéral.

L’Occident domine les affaires mondiales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Au lendemain de la guerre, il a créé des institutions intéressées telles que le système des Nations Unies (ONU) pour superviser la gouvernance mondiale, le G7 et le G20 pour superviser l’économie. gouvernance et l’OTAN pour superviser la gouvernance militaire.

La perspective d’un transfert de pouvoir de l’ouest vers l’est et le sud affecte la capacité de l’Occident à maintenir la paix internationale et à promouvoir le développement par l’intermédiaire de l’ONU. La guerre en Ukraine et maintenant au Moyen-Orient, sans parler des guerres en cours dans plusieurs contextes en Afrique, démontrent l’incapacité du système des Nations Unies à instaurer et à maintenir la paix.

Dans ce contexte, l’intégrité du système des Nations Unies – y compris ses cadres juridiques internationaux – risque fortement d’être compromise, ignorée ou cyniquement abusée. Même le Conseil de sécurité de l’ONU, probablement le seul instrument permettant de faire respecter la décision de la CIJ, sera jugé défaillant, car les membres permanents persistent dans l’abus cynique du veto pour bloquer les décisions qu’ils perçoivent comme défavorables à leurs intérêts.

Cela s’est produit dans le cas de la décision de la CIJ décision contre la Russie dans le cas de l’Ukraine. Il y a peu de chances que le régime de Nethanyahu, déterminé à survivre à tout prix, donne effet aux mesures provisoires exigées par la CIJ. Au lieu de cela, une guerre d’usure est probable.

Perspectives de paix au Moyen-Orient

La troisième victime de ce recalibrage mondial concerne les vaillants efforts de l’ONU pour promouvoir la paix. Cela inclut le travail d’organisations telles que la CIJ, qui se heurtent à la realpolitik des superpuissances.

En raison de la nature volatile, incertaine, complexe et ambiguë du système international, il est peu probable qu’Israël et ses sponsors, en particulier l’administration américaine Biden et les membres éminents de l’Union européenne comme l’Allemagne, autorisent un processus de paix qui rendrait justice. pour les Palestiniens.

Il existe néanmoins une petite chance de désescalade. La perspective de mener une guerre en Ukraine et dans l’ensemble du Moyen-Orient, y compris en mer Rougeavec la possibilité d’un impasse tendue avec la Chine à propos de Taiwan, sans parler de la menace perçue d’extrémisme violent en Afrique, n’est pas attrayante. Il est donc concevable que la désescalade devienne une option privilégiée.