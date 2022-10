La décision de Loblaw de geler les prix de tous les articles sans nom jusqu’en janvier a été qualifiée de “stratégie de relations publiques”

La plus grande chaîne d’épiceries du Canada gèle les prix de tous ses produits sans nom pour les trois prochains mois.

Loblaw Companies Ltd. – qui exploite des épiceries telles que Loblaws, Zehrs, No Frills et Real Canadian Superstore – affirme avoir bloqué les prix de la marque maison populaire, qui comprend plus de 1 500 articles d’épicerie, jusqu’au 31 janvier 2023.

Dans une lettre partagée avec certains de ses clients lundi, le président et président de Loblaw, Galen G. Weston, affirme que le prix d’un panier moyen d’épicerie a augmenté d’environ 10 % cette année, avec des articles comme les pommes, la soupe et les frites encore plus. .

Weston a déclaré qu’une grande partie de cela est “exaspérant” hors du contrôle de l’entreprise, car les fournisseurs de produits alimentaires répercutent les coûts plus élevés sur Loblaw.

La chaîne a repoussé certaines augmentations là où elle le pouvait, a-t-il dit, mais les fournisseurs sont confrontés aux mêmes augmentations de coûts auxquelles sont confrontés les consommateurs – avec des prix plus élevés pour tout, des matières premières à l’énergie et au transport.

“Aucune de ces explications n’offre beaucoup de réconfort lorsque vous vous inquiétez du budget de votre famille et que vous ne savez pas combien vous aurez besoin chaque mois pour payer la nourriture”, a déclaré Weston dans une lettre aux membres du programme de fidélité de l’entreprise, PC Optimum.

L’année dernière, une lutte pour des prix plus élevés a brièvement vu l’entreprise suspendre la vente de produits Frito-Lay dans ses magasins, avant que les deux parties ne parviennent à un accord.

Les chaînes d’épicerie ont été critiquées pour avoir été perçues comme faisant des profits excessifs à un moment où les consommateurs sont épuisés en raison de la hausse de l’inflation.

Il y a quelques années, des chaînes d’épiceries telles que Loblaw, Sobeys, Metro et d’autres ont pris un coup de réputation auprès des acheteurs lorsqu’elles ont été découvertes par l’organisme de surveillance de la concurrence au Canada pour avoir été de connivence pour fixer le prix du pain et d’autres produits de boulangerie pendant des années.

Le chef du NPD fédéral, Jagmeet Singh, a fait des bénéfices des épiceries un cri de ralliement, notant que les grandes chaînes canadiennes ont réalisé des bénéfices de 2,3 milliards de dollars jusqu’à présent cette année.

2,3 milliards de dollars C’est ce que les entreprises d’épicerie ont gagné jusqu’à présent en 2022. Lundi, je force un vote au Parlement pour enquêter sur les prix abusifs et baisser les prix de vos aliments. Aidez-nous à faire pression sur Justin Trudeau et Pierre Poilievre pour qu’ils fassent de même.https://t.co/4n10mrhPkH —@theJagmeetSingh

Les bénéfices de Loblaw ont en effet augmenté ces derniers temps, la société révélant un bénéfice net de 387 millions de dollars au cours de son dernier trimestre terminé. C’est une augmentation de 12 millions de dollars par rapport à la même époque l’an dernier et de 121 millions de dollars par rapport à la même période en 2019, avant la pandémie de COVID-19.

Chez son rival Metro Inc., le bénéfice net s’est élevé à 275 millions de dollars au dernier trimestrecontre 252 millions de dollars il y a un an et 222 millions de dollars au cours de la même période en 2019.

C’est une tendance similaire chez Empire Co., le propriétaire de Sobeys, qui a affiché bénéfice net de 187 millions de dollars dans son dernier trimestre terminé. C’était légèrement en baisse par rapport à 188 millions de dollars au cours de la même période d’un an plus tôt mais à partir de 120 millions de dollars au cours de la même période avant la pandémie.

Jim Stanford, économiste et directeur de l’institut de recherche Center for Future Work, a déclaré que si de nombreuses entreprises canadiennes ont tenté de se présenter comme les victimes de l’inflation, leurs résultats financiers montrent qu’elles y contribuent en fait.

“Les bénéfices des entreprises ont grimpé en flèche parallèlement aux prix à la consommation, et ce n’est pas une coïncidence”, a-t-il déclaré à CBC News dans une interview lundi. “Il est clair que les entreprises font bien plus que répercuter des coûts plus élevés.”

En pourcentage du PIB total du Canada, il a noté que les bénéfices des entreprises ont atteint un sommet sans précédent de près de 20 % au deuxième trimestre de cette année. Alors que d’autres secteurs – notamment le secteur de l’énergie – ont vu leurs bénéfices augmenter à un rythme plus rapide, a déclaré Stanford, les épiciers sortent clairement en tête.

“Nous devrions voir cela comme un geste de relations publiques d’une entreprise qui sait que c’est dans les yeux en ce moment”, a-t-il déclaré à propos de la décision de Loblaw de geler les prix de No Name.

REGARDER | Les acheteurs réagissent à la décision de Loblaw de geler certains prix : Les acheteurs réagissent au gel des prix de Loblaw Les Compagnies Loblaw ltée ont annoncé qu’elles gèleraient le prix de tous les articles sans nom pour les trois prochains mois, une décision qui a suscité des réactions mitigées de la part des acheteurs dans les rues de Toronto lundi.

D’autres disent qu’il est injuste de suggérer que les chaînes d’épicerie en particulier ont escroqué les consommateurs. Trevor Tombe, économiste à l’Université de Calgary, a récemment analysé les chiffres sur les bénéfices des entreprises et a déclaré qu’il n’avait pas trouvé beaucoup de preuves de profits indus dans ce secteur en particulier.

“Les niveaux de profit sont en hausse à cause des volumes, pas à cause de la hausse des prix”, a-t-il déclaré dans une interview.

“Les bénéfices plus élevés que nous constatons sont en grande partie dus aux prix élevés des matières premières et aux prix élevés de l’énergie, du pétrole et du gaz en particulier. Cela entraîne donc à la fois une augmentation de l’inflation et une augmentation des bénéfices.”

Mouvements similaires dans d’autres pays

La décision de Loblaw de geler les prix de la marque maison avec son emballage jaune et noir distinctif fait suite à des annonces similaires faites par des épiciers d’autres pays.

En août, la chaîne de supermarchés française Carrefour a annoncé son intention de geler les prix d’environ 100 de ses produits de marque maison jusqu’au 30 novembre.

En juin, la branche américaine de Lidl a lancé une campagne estivale de réduction des prix pour alléger le fardeau inflationniste des clients. La société a déclaré avoir baissé les prix de plus de 100 articles dans ses magasins dans neuf États de la côte Est jusqu’en août.

«Nous avons vu des épiciers geler volontairement les prix dans tout le G7 depuis un certain temps maintenant», a déclaré Sylvain Charlebois, professeur de distribution alimentaire et de politique alimentaire à l’Université Dalhousie à Halifax. “Cela aurait dû arriver il y a longtemps au Canada.”

Pourtant, le gel des prix sans nom offrira un soulagement bien nécessaire aux Canadiens, a-t-il dit, ajoutant que cela aidera également à réparer certains des problèmes d’image auxquels sont confrontés les grands épiciers canadiens, a déclaré Charlebois.

“C’est aussi une stratégie de relations publiques… Beaucoup de Canadiens blâment les épiciers pour ce qui se passe avec l’inflation alimentaire”, a-t-il déclaré. « Certaines d’entre elles sont méritées… mais une grande partie de ces critiques sont injustes car les prix des denrées alimentaires peuvent augmenter pour diverses raisons indépendantes de la volonté d’un épicier.

Mike von Massow, professeur agrégé au département d’économie de l’alimentation, de l’agriculture et des ressources de l’Université de Guelph, a déclaré que ce n’est pas un hasard si Loblaw a décidé de plafonner les hausses de prix sur la marque qu’elle possède, car elle a le pouvoir de contrôler toutes les pièces de la chaîne d’approvisionnement.

“Ils contrôlent la marque, ils peuvent contrôler beaucoup plus la marge de ce produit – et ils ont peut-être bien bloqué les prix et atténué une bonne partie de leur risque à l’avenir”, a-t-il déclaré dans une interview. “Vont-ils perdre des sommes d’argent substantielles sur ce, sur cet engagement? Probablement pas.”

Bien que la décision de l’entreprise ait beaucoup à voir avec les relations publiques, a déclaré von Massow, elle aidera probablement les personnes qui en ont le plus besoin, car elle cible les articles de base pour lesquels il existe très peu de moyens d’éviter les augmentations de prix. “Il y a de fortes chances que les coûts continuent d’augmenter au cours des prochains mois, et cela donne aux gens une certaine certitude maintenant”, a-t-il déclaré.