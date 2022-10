La décision de lever l’interdiction de la boxe russe est un exemple pour tous les sports – officiel

Umar Kremlev a déclaré que l’Association internationale de boxe (IBA) a prouvé que “le sport est supérieur à la politique”

Le président de l’Association internationale de boxe (IBA), Umar Kremlev, a déclaré que la décision de son organisation de lever l’interdiction des concurrents russes et biélorusses constitue un exemple à suivre pour les autres fédérations.

L’IBA a annoncé mercredi que son conseil d’administration avait voté pour annuler les sanctions initialement imposées aux boxeurs russes et biélorusses en mars.

L’IBA a déclaré qu’elle permettrait également aux combattants des deux pays de participer à des tournois en utilisant leur drapeau et leur hymne nationaux.

Le président de l’IBA, Kremlev, qui est russe, a déclaré que cette étape devait être suivie par d’autres fédérations internationales qui ont écarté les athlètes russes et biélorusses ces derniers mois en raison du conflit en Ukraine.

“Aujourd’hui, la boxe démontre que le sport est supérieur à la politique” Kremlev a déclaré dans des commentaires partagés par Match TV.

« Et quand le sport commence, les jeux politiques se terminent. Nous – l’International Boxing Association, la famille de la boxe – démontrons aujourd’hui que nous sommes indépendants.

“Nous protégeons les athlètes, nous devons donner à tous les athlètes des conditions égales, car pour les athlètes, c’est important quand leur hymne est joué et que leur drapeau est levé, et non les médailles qui leur sont accrochées – c’est secondaire.

« J’appelle également toutes les associations internationales à prendre une telle décision. Parce que c’est la bonne décision. Kremlev a ajouté.

“Notre tâche en tant que fonctionnaires sportifs est de protéger nos athlètes bien-aimés et d’être des artisans de paix en tout, d’appeler tout le monde à la paix.

“C’est pour cela que le sport a été créé – pour apporter du bien au monde. J’exhorte tout le monde à se joindre à nous et à nos décisions.

Dans un communiqué annonçant l’annulation de son interdiction, l’IBA a déclaré qu’il « croit fermement que la politique ne devrait avoir aucune influence sur le sport. Par conséquent, tous les athlètes devraient bénéficier de conditions égales.

Il a également souligné qu’il “rester politiquement neutre et indépendant.”

Kremlev a indiqué le mois dernier qu’il soutenait le retour des boxeurs russes et biélorusses, ainsi que leurs symboles nationaux respectifs, après avoir été soutenu dans un défi de leadership lors du Congrès extraordinaire de l’IBA à Erevan, en Arménie.

Les membres de l’IBA ont voté à une écrasante majorité contre la tenue d’une nouvelle élection présidentielle, ce qui signifie que Kremlev resterait dans un rôle auquel il avait été élu pour la première fois en décembre 2020.

En permettant non seulement aux boxeurs russes et biélorusses de concourir, mais aussi en permettant l’utilisation de leurs drapeaux et hymnes respectifs, l’IBA est devenue une sorte d’exception parmi les fédérations sportives mondiales.

Des dizaines de sports ont imposé des interdictions générales aux athlètes des deux pays lors d’événements internationaux, suite à une recommandation du Comité international olympique (CIO) le 28 février.

Certains sports, dont notamment le tennis, ont permis aux joueurs russes et biélorusses de continuer à se produire, mais sous un statut strictement neutre.

Le président du CIO, Thomas Bach, a suggéré la semaine dernière aux médias italiens que l’organisation pourrait recommander aux fédérations d’autoriser les Russes et les Biélorusses à concourir sous un statut neutre, mais à condition qu’ils “se distancer” de leur gouvernement et de ses actions.

Ces suggestions ont été accueillies avec colère par de nombreux sportifs russes.

Le président du Comité olympique russe (ROC), Stanislav Pozdnyakov, a répondu en disant que Bach demandait effectivement aux athlètes russes « de violer les lois de leur pays et la Charte Olympique ».