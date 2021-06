La décision de lever le verrouillage du 21 juin est un « appel difficile » alors que Boris Johnson « élabore d’autres options »

UN EXPERT DIT QUE LA DÉCISION DU 21 JUIN L’ASCENSEUR DE VERROUILLAGE «UN APPEL DIFFICILE»

Le Dr Mike Tildesley, membre du groupe consultatif gouvernemental du Scientific Pandemic Influenza Group on Modeling (Spi-M), a déclaré que le gouvernement avait un « appel difficile » à faire pour assouplir les restrictions le 21 juin.

Il a déclaré à Times Radio: « C’est difficile. Je vais être ennuyeux et m’asseoir un peu sur la clôture à ce sujet, car je ne pense pas que ce soit notre rôle en tant qu’épidémiologistes d’appeler cela.

« Je pense que la chose difficile que nous avons, la situation difficile du gouvernement, c’est bien sûr que si vous retardez cela, vous obtiendrez bien sûr une vague ultérieure plus petite.

« Je veux dire que c’est le cas avec toute politique de contrôle – si vous les laissez pendant une période plus longue, cela réduira les cas. Mais bien sûr, si vous retardez cela, nous savons que cela a un impact négatif sur les entreprises, les moyens de subsistance des gens, etc. .

« C’est donc l’appel difficile qu’ils doivent passer, et tout ce que nous pouvons faire est de rassembler autant de preuves que possible et de dire que c’est ce à quoi nous nous attendons si vous vous détendez le 21 juin, c’est ce à quoi nous pouvons nous attendre si vous retarder cela de deux semaines par exemple ou de quatre semaines et ainsi de suite, afin qu’ils aient toutes les preuves qu’ils peuvent pour prendre la décision. »