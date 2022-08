La décision de la Thaïlande de légaliser le cannabis affectera le tourisme, voici comment

Avec la dépénalisation du cannabis en Thaïlande en juin dernier, un nombre croissant de connaisseurs de mauvaises herbes et de curieux parcourent les magasins et les étals vendant divers produits à base de cannabis. C’est un changement de politique qui pourrait stimuler le tourisme alors que le pays rouvre ses frontières avec le monde. Cependant, le ministre thaïlandais de la Santé avertit les touristes qu’il ne s’agit pas d’une invitation ouverte aux étrangers à venir dans le pays pour fumer librement des joints. La Thaïlande a dépénalisé l’usage du cannabis le 9 juin 2022, devenant ainsi le premier pays d’Asie à autoriser la culture et la vente de produits à base de chanvre. Dans la foulée, les producteurs potentiels se sont précipités sur le site du gouvernement thaïlandais et à l’heure actuelle, plus d’un million de personnes se sont inscrites sur le portail pour demander l’autorisation de cultiver du cannabis, selon les chiffres de la Food and Drug Administration of Thailand.

Dans une interview accordée à CNN, le ministre thaïlandais de la Santé, Anutin Charnvirakul, a déclaré que la légalisation du cannabis pourrait stimuler l’économie de 2 milliards de dollars d’ici cinq ans. Il devrait notamment alimenter le secteur agricole. Mais les nouvelles règles serviront-elles également à stimuler l’industrie du tourisme ?

Une pléthore de nouveaux produits orientés bien-être

Le ministre de la Santé souligne que la nouvelle légalisation concerne les usages liés à la santé et à la médecine et que la réglementation spécifie une faible concentration de composants actifs dans les produits comestibles et autres produits de consommation ainsi que des restrictions liées à l’âge. Mais en quelques semaines, une multitude de cafés et de détaillants proposant des produits infusés au cannabis fleurissent à Bangkok et ailleurs. Pendant ce temps, selon la BBC, la nouvelle politique de l’entrepreneur Tom Kruesopon Thailand à l’égard du cannabis pourrait également avoir un effet majeur sur le tourisme, en particulier dans un scénario où les gens visitent spécifiquement le pays pour des thérapies liées au cannabis.

L’inauguration de la nouvelle politique coïncide avec l’assouplissement des restrictions sanitaires liées au Covid-19 et la réouverture du pays aux touristes. Le nombre de visiteurs est déjà en augmentation mais reste faible par rapport aux chiffres d’avant la pandémie. Au deuxième trimestre 2022, le nombre de visiteurs a atteint 1,58 million, selon les statistiques gouvernementales, et le pays devrait recevoir entre 5 et 15 millions de visiteurs étrangers dans l’année. Bien loin des 40 millions de touristes qui l’ont visité en 2019.

Une réglementation floue ?

La dépénalisation du cannabis dans le pays signifie que les bourgeons et les fleurs de la plante ont été retirés de la liste des stupéfiants. Quelques milliers de personnes, détenues pour des délits liés à l’usage de marijuana, ont été libérées de prison. Cependant, Anutin Charnvirakul souligne que l’utilisation récréative n’est toujours pas autorisée en Thaïlande, et le sous-gouverneur de l’Autorité du tourisme du pays, Siripakorn Cheawsamoot, a rappelé aux touristes envisageant des voyages dans cette veine que “la loi ne couvre pas l’utilisation récréative du cannabis… et donc la promotion du tourisme est axée sur la médecine”. [aspects]», selon le SCMP. Une personne peut encourir jusqu’à trois mois de prison et une amende de 25 000 bahts (700 $) pour avoir fumé du cannabis en public.

Certaines règles concernant le cannabis en Thaïlande restent floues, semble-t-il, et il semble qu’une nouvelle législation cherchera bientôt à clarifier comment la plante peut être utilisée et consommée dans le pays.

