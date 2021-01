La décision de la Suisse au printemps de fermer les écoles a été l’une des mesures les plus efficaces pour réduire la mobilité et donc aussi la transmission du Covid-19, a montré une étude dimanche.

Des chercheurs de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPF) ont déterminé que la fermeture des écoles suisses en mars dernier était responsable de la réduction de la mobilité de plus d’un cinquième.

«Les fermetures d’écoles ont réduit la mobilité de 21,6%», a déclaré Stefan Feuerriegel, professeur à l’ETH en systèmes d’information de gestion qui a dirigé l’étude.

« Les fermetures d’écoles réduisent la mobilité, (ce qui) réduit ensuite les nouveaux cas » de Covid-19, a-t-il déclaré.

Son équipe a analysé quelque 1,5 milliard de mouvements dans les données des télécommunications suisses entre le 10 février et le 26 avril de l’année dernière pour évaluer l’impact sur la mobilité à mesure que diverses mesures anti-Covid ont été introduites.

En Suisse décentralisée, ses 26 cantons ont introduit des mesures à des rythmes différents avant qu’un verrouillage partiel à l’échelle du pays, y compris des fermetures d’écoles, ne soit ordonné le 16 mars.

Les écoles à travers le pays sont restées fermées pendant environ deux mois avant de rouvrir progressivement.

L’étude, qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, a révélé que les fermetures d’écoles se classaient au troisième rang en termes de réduction de la mobilité.

En haut de la liste se trouvaient l’interdiction des rassemblements de plus de cinq personnes, ce qui a réduit la mobilité de 24,9%, et la fermeture de restaurants, bars et magasins non essentiels, qui a poussé les gens à se déplacer environ 22,3% de moins. étude montre.

Feuerriegel a déclaré qu’il n’était pas surprenant que les fermetures d’écoles aient eu un si grand impact sur les mouvements de population.

«Si les écoles sont fermées, nous pouvons nous attendre à un changement de comportement important», a-t-il déclaré, soulignant que «non seulement les enfants resteront à la maison, mais parfois cela obligera aussi leurs parents à modifier leur mobilité».

Les fermetures d’écoles ont été parmi les mesures les plus controversées introduites dans le monde pour aider à freiner la pandémie.

Les enfants sont beaucoup moins susceptibles de développer une maladie grave à cause du Covid-19 que les personnes âgées, mais on ne sait toujours pas dans quelle mesure ils transmettent le virus.

L’étude de l’ETH ne traite pas de cela, mais indique que les fermetures d’écoles peuvent réduire considérablement la transmission en incitant les gens à se déplacer et à moins se mêler.

« Notre analyse confirme la fermeture des écoles comme une mesure pour ralentir la propagation, grâce à une mobilité réduite », a déclaré Feuerriegel.