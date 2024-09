La décision de la reine Elizabeth II qui a envoyé le prince Harry dans une « situation tragique »

La décision sévère de la reine Elizabeth II a laissé le prince Harry et Meghan Markle à bout de souffle.

Sa Majesté, qui a décidé lors du sommet de Sandringham de 2020 que Harry ne pouvait pas rester à moitié dedans, à moitié dehors dans la monarchie, doit prendre la grave décision de quitter le Royaume-Uni.

La décision sévère de la reine a laissé le duc et la duchesse de Sussex bloqués et hors du système.

L’auteur royal Phil Dampier a expliqué : « La défunte reine Elizabeth a clairement fait comprendre à Harry qu’on ne pouvait pas être à moitié dedans, à moitié dehors » de la famille royale.

« Vous ne pouviez pas faire quelques petits boulots ici et là quand cela vous convenait, et en même temps commercialiser ce que vous faisiez en Amérique. »

Parlant ensuite du roi Charles, l’expert a suggéré : « Je pense qu’évidemment, le roi aimerait se réconcilier avec son fils à un moment donné.

« Notamment parce qu’il aimerait voir plus souvent ses petits-enfants Archie et Lilibet. Il ne les a rencontrés qu’une ou deux fois et c’est une situation très tragique.

« Mais tant qu’il ne sera pas beaucoup plus en forme et qu’il ne se sentira pas capable de faire face à des situations qui ne sont pas stressantes pour lui, je ne pense pas que nous verrons beaucoup de progrès dans ce domaine », ont-ils noté.