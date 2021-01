Une pièce critique de la fusée lunaire géante de la NASA est en bon état, même après qu’un tir d’essai de samedi a été brusquement interrompu après un peu plus d’une minute, ont déclaré mardi des responsables de l’agence spatiale. Les responsables ont déclaré qu’il était trop tôt pour dire si le test – simulant la mise à feu des quatre moteurs pendant huit minutes lors d’une montée en orbite – devrait être répété. Si les ingénieurs déterminent qu’ils ont suffisamment appris et peuvent sauter un deuxième test, la NASA procèdera à l’expédition de l’étage de rappel de ce qu’on appelle le système de lancement spatial au Kennedy Space Center en Floride. « Il est prématuré pour le moment de dire dans quelle direction nous irons », a déclaré mardi John Shannon, directeur du programme de la fusée chez Boeing, lors d’une conférence de presse. Boeing a construit le booster, qui est souvent appelé le stade principal. Un lancement d’essai sans équipage est actuellement prévu pour novembre, et Kathy Lueders, l’administrateur associé pour l’exploration humaine et les opérations à la NASA, n’a pas exclu la possibilité que le lancement de la fusée, connue sous le nom de Space Launch System, se produise encore en 2021. . – Le programme a des années de retard et a coûté des milliards de dollars pour en arriver là. Chaque fusée pourrait coûter 2 milliards de dollars à lancer et ne peut être utilisée qu’une seule fois.

L’arrêt prématuré des moteurs a été causé par une faible pression hydraulique dans un composant appelé unité d’alimentation auxiliaire. Étant donné que l’étage d’appoint du test est le même que celui qui serait lancé dans l’espace, les ingénieurs ont été particulièrement attentifs à ce qu’il ne soit pas endommagé pendant le test. Si la même chose s’était produite lors d’un vol, les moteurs n’auraient pas été arrêtés. «Nous aurions continué à voler après avoir rencontré la condition que nous avons vue sur le test», a déclaré John Honeycutt, le directeur du programme de fusée à la NASA.

Un autre problème survenu pendant le test – ce qui a été décrit comme une «panne de composant majeur» sur l’un des moteurs – s’est avéré être un problème avec un capteur qui n’a pas joué un rôle dans l’arrêt du test. Des inspections ultérieures ont indiqué que les quatre moteurs étaient en bon état. Cependant, les ingénieurs de la NASA et de Boeing font désormais face à deux options loin d’être parfaites. Ils pourraient répéter le test – peut-être plus court – pour collecter les données restantes. Mais il y a toujours un risque que quelque chose se passe mal pendant un test. Ou les ingénieurs pourraient décider qu’ils ont suffisamment d’informations et les transférer en Floride.

«C’est notre étape principale de vol», a déclaré Mme Lueders. «Vous devez donc comprendre quel est le risque d’exposer l’étage central du vol à une autre série de tests.» Pour Jim Bridenstine, l’administrateur de la NASA, mardi était sa dernière journée complète de travail. Il démissionnera mercredi lors de l’inauguration du président élu Joseph R. Biden Jr. Contrairement à la tourmente des derniers jours dans de nombreux coins de l’administration du président Trump, M. Bridenstine a souligné l’importance de la continuité et a déclaré que la NASA avait le soutien des républicains et des démocrates. «Cela ne devrait jamais être partisan», a déclaré M. Bridenstine. «Il devrait toujours s’unir. Il devrait rassembler les gens pour la science, la découverte et l’exploration. M. Trump n’a pas toujours été d’accord, prenant parfois des coups inexacts sur la politique spatiale de l’administration Obama alors que son administration se fixait comme objectif le retour des astronautes sur la Lune d’ici 2024. Mais cela semblait hors de portée avant même que M. Trump ne perde sa réélection. , car le Congrès n’a pas fourni autant de financement que demandé pour le développement des atterrisseurs pour emmener les astronautes à la surface lunaire. M. Bridenstine a déclaré que la NASA cherchait à déterminer si les plans de l’administration Trump devaient être ajustés. «Je n’ai aucun doute que les gens extraordinaires de la NASA vont présenter une gamme d’options pour notre retour sur la lune que la prochaine administration pourra pleinement adhérer et soutenir», a-t-il déclaré.