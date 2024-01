La décision de la F1 de rejeter la candidature d’Andretti pour 2025

Demande de participation au Championnat du Monde FIA ​​de Formule 1

Résumé et conclusions du processus d’évaluation commerciale

janvier 2024

Introduction

1. Le 22 mars 2023, la FIA a publié une invitation (la Invitation) pour postuler à la participation au Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA (le Championnat), à laquelle ont répondu quatre candidats, parmi lesquels Andretti Formula Racing, LLC (la Demandeur). La FIA a mené un processus d’évaluation initial, qui comprenait à la fois un élément de questions et réponses écrites et une réunion en personne.

2. La FIA a annoncé le 2 octobre 2023 qu’elle était convaincue que la candidature soumise par le demandeur (le Application) remplissaient leurs critères de sélection à tous égards importants et qu’en conséquence, la FIA a considéré que le candidat devait passer à l’étape suivante du processus convenu tel qu’exposé dans l’invitation, à savoir une évaluation par le titulaire des droits commerciaux de la valeur du candidat pour le Championnat. Le processus exposé dans l’invitation prévoit que la FIA et le titulaire des droits commerciaux doivent examiner une candidature appropriée afin qu’un nouveau participant soit sélectionné.

3. La FIA nous avait précédemment partagé les documents soumis par chacun des quatre candidats en réponse à l’invitation, que nous avions étudiés. Suite à l’annonce de la FIA, nous avons écrit au demandeur le 10 octobre 2023, lui expliquant le processus d’évaluation ainsi que les détails des considérations et du processus décisionnel selon lesquels nous mènerions notre évaluation commerciale (le Lettre de processus). La lettre de procédure contenait une liste de questions adressées au demandeur, auxquelles le demandeur a répondu le 24 octobre 2023.

4. Ayant eu l’occasion d’examiner les réponses du demandeur ainsi que nos propres délibérations, nous avons ensuite écrit au demandeur le 12 décembre 2023 pour l’inviter à une réunion en personne dans nos bureaux afin que le demandeur puisse présenter sa candidature, mais le demandeur n’a pas accepté cette offre.

5. Ce document résume notre processus d’examen et les principales conclusions qui en découlent.

Processus de vérification

6. Comme le prévoit la lettre de processus, nous avons pris en compte le large éventail de façons dont la valeur pourrait être apportée, y compris la valeur pour les fans, le prestige et la valeur de réputation du sport, l’équilibre compétitif du championnat et les objectifs de durabilité du sport. le sport. Les principaux domaines d’examen étaient les suivants :

un. prise en compte de la compétitivité probable de l’entrée du candidat et de son impact sur la valeur ;

b. examen des arrangements du demandeur en ce qui concerne la fourniture de groupes motopropulseurs et de l’impact que ces arrangements auraient sur la performance concurrentielle du demandeur ;

c. une recherche sur les avantages potentiels que le candidat pourrait apporter en termes de croissance et d’engagement des fans, ainsi qu’un examen des documents équivalents préparés par le groupe C|T au nom du candidat ;

d. consultation avec les principales parties prenantes pour comprendre leur point de vue sur la valeur que le candidat apporterait ;

e. considération de l’impact opérationnel sur nos circuits existants de l’ajout d’une 11e équipe ;

F. prise en compte de l’impact probable de l’entrée du Requérant sur les résultats financiers du Titulaire des Droits Commerciaux en tant qu’indicateur de valeur ; et

g. examen de la viabilité financière du demandeur sur la base des documents fournis.

7. Notre évaluation n’a impliqué aucune consultation avec les équipes de F1 actuelles. Cependant, en considérant le meilleur intérêt du Championnat, nous avons pris en compte l’impact de l’entrée d’une 11ème équipe sur tous les acteurs commerciaux du Championnat.

Photo par : Art Fleischmann Logo Cadillac

Général

8. Notre processus d’évaluation a établi que la présence d’une 11e équipe n’apporterait pas, en soi, de valeur au Championnat.

9. Toute 11ème équipe doit démontrer que sa participation et son implication apporteraient un bénéfice au Championnat. La manière la plus significative par laquelle un nouveau venu apporterait de la valeur est d’être compétitif, en particulier en concourant pour les podiums et les victoires en course. Cela augmenterait considérablement l’engagement des fans et augmenterait également la valeur du Championnat aux yeux des principales parties prenantes et sources de revenus telles que les diffuseurs et les organisateurs de courses.

10. La demande envisage une association avec General Motors (Directeur général) qui n’inclut pas initialement de fourniture de PU, avec l’ambition d’un partenariat complet avec GM en tant que fournisseur de PU à terme, mais cela ne sera pas le cas avant quelques années. Le fait d’avoir dès le départ un approvisionnement en PU GM attaché à la demande aurait renforcé sa crédibilité, même si un constructeur novice en partenariat avec un nouveau fournisseur de PU aurait également un défi important à relever. La plupart des tentatives visant à créer un nouveau constructeur au cours des dernières décennies ont échoué.

11. 2025 sera la dernière année du cycle réglementaire actuel et 2026 sera la première année du cycle suivant, pour lequel une voiture entièrement différente de celle du cycle précédent sera requise. Le demandeur propose, en tant que constructeur novice, de concevoir et de construire une voiture selon la réglementation 2025, puis, l’année suivante, de concevoir et de construire une voiture complètement différente selon la réglementation 2026. En outre, le demandeur propose de tenter cela en s’appuyant sur un approvisionnement obligatoire d’un fabricant de PU rival qui sera inévitablement réticent à étendre sa collaboration avec le demandeur au-delà du minimum requis pendant que le demandeur poursuit son ambition de collaborer avec GM en tant que fournisseur de PU. à plus long terme, ce qu’un fournisseur obligatoire de PU considérerait comme un risque pour sa propriété intellectuelle et son savoir-faire.

12. Nous ne pensons pas qu’il existe une raison pour qu’un nouveau candidat soit admis en 2025 étant donné que cela impliquerait qu’un débutant construise deux voitures complètement différentes au cours de ses deux premières années d’existence. Le fait que le demandeur propose de le faire nous donne des raisons de remettre en question sa compréhension de l’ampleur du défi en cause. Même si une inscription en 2026 ne serait pas confrontée à ce problème spécifique, il n’en reste pas moins que la Formule 1, en tant que summum du sport automobile mondial, représente un défi technique unique pour les constructeurs, d’une nature que le demandeur n’a relevé dans aucune autre formule ou discipline dans laquelle elle a déjà participé à la compétition et propose de le faire en s’appuyant sur un approvisionnement obligatoire en PU au cours des premières années de sa participation. Sur cette base, nous ne croyons pas que le demandeur serait un participant compétitif.

13. Se lancer dans ce sport en tant que nouveau fabricant de PU constitue également un défi de taille, auquel les grands constructeurs automobiles ont été confrontés par le passé, et qui peut nécessiter plusieurs années d’investissements importants pour devenir compétitif. GM a les ressources et la crédibilité nécessaires pour être plus que capable de relever ce défi, mais le succès n’est pas assuré.

Photo par: Andreas Beil Michael Andretti, directeur de l’équipe Andretti Autosport

Conclusions de l’évaluation commerciale

14. Notre processus d’évaluation a établi que la présence d’une 11e équipe n’apporterait pas, à elle seule, de valeur au Championnat. La meilleure manière pour un nouvel entrant d’apporter de la valeur est d’être compétitif. Nous ne croyons pas que le demandeur serait un participant compétitif.

15. La nécessité pour toute nouvelle équipe de se doter d’une fourniture obligatoire de groupes motopropulseurs, potentiellement sur une période de plusieurs saisons, nuirait au prestige et à la réputation du Championnat.

16. Même si le nom Andretti apporte une certaine reconnaissance aux fans de F1, nos recherches indiquent que la F1 apporterait de la valeur à la marque Andretti plutôt que l’inverse.

17. L’ajout d’une 11ème équipe imposerait une charge opérationnelle aux organisateurs de courses, soumettrait certains d’entre eux à des coûts importants et réduirait les espaces techniques, opérationnels et commerciaux des autres concurrents.

18. Nous n’avons pas pu identifier d’effet positif matériel attendu sur les résultats financiers du CRH, en tant qu’indicateur clé de la valeur commerciale pure du Championnat.

19. Sur la base de la candidature telle qu’elle est, nous ne pensons pas que le demandeur ait démontré qu’il apporterait une valeur ajoutée au championnat. Nous concluons que la candidature du demandeur pour participer au championnat ne devrait pas être retenue.

20. Nous considérerions différemment une demande d’entrée d’une équipe au Championnat 2028 avec un groupe motopropulseur GM, soit en tant qu’équipe d’usine GM, soit en tant qu’équipe client GM concevant tous les composants autorisés en interne. Dans ce cas, il y aurait des facteurs supplémentaires à considérer en ce qui concerne la valeur que le demandeur apporterait au championnat, notamment en ce qui concerne l’arrivée d’un nouvel équipementier prestigieux dans le sport en tant que fournisseur de PU.