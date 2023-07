La décision de la CPI ouvre la voie à une enquête sur les meurtres aux Philippines

Les juges d’appel de la Cour pénale internationale ont rejeté une tentative des Philippines de bloquer une enquête sur la campagne sanglante de lutte contre les stupéfiants de l’ancien président Rodrigo Duterte.

En septembre 2021, la CPI a approuvé une enquête formelle sur d’éventuels crimes contre l’humanité mais a suspendu son enquête en novembre 2021 à la demande de Manille, qui a déclaré mener ses propres enquêtes.

Selon la police, plus de 6 200 suspects ont été tués lors de la répression brutale qui a suivi l’élection de Duterte en 2016.

Les juges d’appel de la Cour pénale internationale (CPI) ont ouvert la voie à une enquête sur des milliers de meurtres au cours de la « guerre contre la drogue » aux Philippines, une décision saluée par les familles des victimes et les groupes de droite comme un autre pas vers la justice.

Dans une décision rendue le 18 juillet, les juges d’appel de la CPI ont rejeté une tentative des Philippines de bloquer une enquête sur la campagne sanglante de lutte contre les stupéfiants de l’ancien président Rodrigo Duterte. Son représentant a déclaré qu’il ignorerait la décision.

Duterte « a toujours soutenu qu’en tant qu’État indépendant et souverain, seuls les tribunaux philippins peuvent juger tout crime commis sur le territoire philippin », a déclaré l’ancien porte-parole de Duterte, Harry Roque, dans un communiqué.

L’ancien président « affrontera tous ses accusateurs à tout moment, mais devant les tribunaux philippins et devant les juges philippins uniquement », a déclaré Roque.

En septembre 2021, la CPI a approuvé une enquête officielle sur d’éventuels crimes contre l’humanité qui auraient été commis sous la direction de Duterte, mais elle a suspendu son enquête en novembre 2021 à la demande de Manille, qui a déclaré mener ses propres enquêtes.

Mais en janvier de cette année, le tribunal a déclaré qu’il n’était « pas convaincu que les Philippines menaient des enquêtes pertinentes » et les procureurs ont repris leur enquête. Manille a fait appel de cette décision dans le but de bloquer une enquête plus approfondie.

Cela a été « rejeté par la chambre d’appel à la majorité », a déclaré mardi le juge président Marc Perrin de Brichambaut dans un résumé de la décision, confirmant la décision du tribunal inférieur soutenant l’enquête des procureurs.

Une majorité de juges a rejeté les quatre points de l’appel de Manille, y compris le fait que la CPI n’a pas compétence aux Philippines et que les autorités y menaient leur propre enquête.

« La décision des juges d’appel de la CPI marque la prochaine étape vers la justice pour les victimes des meurtres de la ‘guerre de la drogue’ et leurs familles », a déclaré Bryony Lau, directrice adjointe pour l’Asie à Human Rights Watch (HRW), dans un communiqué.

La décision a laissé en larmes certaines des familles des victimes de la guerre contre la drogue après avoir regardé la procédure judiciaire en ligne. Une avocate qui les représente, Kristina Conti, a déclaré « nous sommes heureuses mais en même temps terrifiées » à cause du défi qui nous attend.

Les Philippines, sous Duterte, se sont retirées de la CPI en mars 2019. Mais les juges d’appel ont statué que les procureurs avaient toujours compétence sur les crimes présumés car ils se sont produits alors que les Philippines étaient encore membre de la CPI.

Les Philippines restent déterminées à enquêter et à poursuivre « les allégations liées à la campagne anti-drogues illégales », et elles « ne seront pas découragées » par la décision des juges, a déclaré le bureau du solliciteur général dans un communiqué.

Selon la police, plus de 6 200 suspects ont été tués lors de la répression brutale qui a suivi l’élection de Duterte en 2016, tous en état de légitime défense. Ils rejettent les accusations des groupes de défense des droits de l’homme d’exécutions systématiques et de dissimulation.

Lau de HRW a déclaré que l’administration du président Ferdinand Marcos Jr devrait soutenir son engagement envers les droits de l’homme en coopérant avec l’enquête de la CPI.