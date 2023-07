La décision de la Cour suprême sur le prêt étudiant dans Biden c. Nebraska est anarchique et complètement partisane

Ne tournons pas autour du pot. La décision de la Cour suprême dans Biden c.Nebraska, celui qui annule le programme d’annulation de prêt étudiant du président Joe Biden, est un non-sens complet et absolu. Il réécrit une loi fédérale qui autorise explicitement le programme d’annulation de prêt, et il s’appuie sur une fausse doctrine juridique connue sous le nom de « questions majeures » qui n’a de fondement dans aucune loi ni aucune disposition de la Constitution.

Si vous comptiez sur l’annulation de prêt – et le programme d’annulation de prêt de Biden aurait annulé 10 000 $ de prêts pour la plupart des étudiants emprunteurs et 20 000 $ pour les bénéficiaires de la subvention Pell – vous ne le recevrez pas en raison d’une décision que la Cour a rendue vendredi, dans un 6-3 votent entièrement selon les lignes du parti.

Le juge en chef John Roberts a rédigé l’avis pour la majorité des personnes nommées par les républicains. La juge Elena Kagan a exprimé sa dissidence au nom des personnes nommées par les démocrates de la Cour.

Il y a des débats politiques légitimes à avoir sur l’efficacité, l’équité et la nécessité du plan Biden. Mais une chose qui aurait dû être simple était sa légalité.

Une loi fédérale de 2003 connue sous le nom de Loi sur les héros donne au secrétaire du ministère de l’Éducation le pouvoir de « renoncer ou de modifier toute disposition législative ou réglementaire applicable aux programmes d’aide financière aux étudiants… que le secrétaire juge nécessaire en relation avec une guerre ou autre opération militaire ou urgence nationale.

C’est un langage expansif. Bien qu’il ne s’applique qu’en cas d’« urgence nationale », lorsqu’une telle urgence (telle que la pandémie de Covid-19) survient, le secrétaire peut soit éliminer (« renoncer »), soit modifier (« modifier ») les obligations de prêt des étudiants emprunteurs « comme le secrétaire juge nécessaire. Le Congrès a donc clairement autorisé le secrétaire à l’Éducation à apporter des modifications ou des dérogations larges ou étroites, ou qui s’appliquent à de nombreux ou peu d’emprunteurs. Et il a explicitement dit que le secrétaire aura le dernier mot sur la portée de l’allégement des prêts étudiants dans le contexte d’une urgence nationale.

L’opinion de Roberts dans Nebraska annule effectivement la décision des deux branches élues du gouvernement. Il annule la décision sans ambiguïté du Congrès de donner ce pouvoir au secrétaire à l’Éducation. Et il annule le jugement de l’exécutif sur la manière d’exercer l’autorité que le Congrès lui a conférée. Comme Kagan l’écrit en dissidence, « le secrétaire n’a fait que ce que le Congrès lui avait dit qu’il pouvait ».

Qu’est-ce que le Nebraska le cas aurait dû dire

La loi sur les héros a été promulguée à la suite de l’attaque du 11 septembre contre le World Trade Center, pour garantir que les étudiants emprunteurs qui sont touchés par une « guerre ou une autre opération militaire ou une urgence nationale » ne soient « pas placés dans une pire situation financière ». à cause de cette urgence. Initialement, il a été promulgué sur une base temporaire, mais le Congrès a rendu le statut permanent en 2007, donnant ainsi au secrétaire le pouvoir durable d’annuler ou de modifier les obligations de prêt étudiant lorsque de nouvelles urgences survenaient.

En plus du langage général permettant au secrétaire de « renoncer ou de modifier toute disposition » des lois fédérales régissant les prêts étudiants, la loi comprend également plusieurs autres dispositions montrant que le Congrès voulait que le secrétaire puisse exercer ce pouvoir en cas d’urgence nationale sans être lié par de nombreuses limites procédurales et substantielles qui s’appliquent normalement aux fonctionnaires de l’exécutif engagés dans l’élaboration des politiques.

Souvent, par exemple, lorsqu’un organisme fédéral souhaite créer une nouvelle politique, il doit se soumettre à un long processus appelé « avis et commentaires » avant que cette politique puisse entrer en vigueur. Mais la loi sur les héros autorise explicitement le secrétaire à l’éducation à renoncer à tout avis et commentaire lorsqu’il exerce ses pouvoirs de modification de prêt et de pardon en vertu de la loi sur les héros.

De même, la loi stipule explicitement que le secrétaire peut accorder un allègement de prêt en masse, à chaque emprunteur impacté par une situation d’urgence. Selon la loi, « le secrétaire n’est pas tenu d’exercer le pouvoir de renonciation ou de modification en vertu du présent article au cas par cas ».

Et, en plus de tout cela, la loi ordonne explicitement aux tribunaux fédéraux de ne pas interpréter d’autres lois fédérales pour limiter le pouvoir du secrétaire de modifier les obligations de prêt étudiant. La loi sur les héros permet au secrétaire d’exercer son autorité « nonobstant toute autre disposition de la loi, à moins qu’elle ne soit promulguée avec une référence spécifique à » la loi sur les héros.

Donc Nebraska est un cas facile. Lorsque le Congrès a adopté la loi sur les héros, il a pris une décision très claire et explicite de donner au secrétaire une autorité large et flexible en cas d’urgence nationale, de permettre au secrétaire de contourner les contraintes ordinaires imposées aux décideurs, de permettre au secrétaire d’accorder un allègement de prêt à de nombreux emprunteurs. immédiatement, et d’interdire aux tribunaux fédéraux de lire d’autres lois pour restreindre ce pouvoir.

C’est exactement l’autorité que le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona, a utilisée lorsqu’il a annoncé le programme d’annulation des prêts étudiants. Conformément à son pouvoir légal de renoncer ou de modifier les obligations de prêt en masseCardona a déterminé qu’en raison des difficultés financières causées par la pandémie de coronavirus, le ministère de l’Éducation réduirait les prêts aux emprunteurs qui gagnaient moins de 125 000 $ en 2020 ou 2021 de 10 000 $, et que les bénéficiaires de la subvention Pell recevraient 20 000 $ en allégement de prêt.

De toute évidence, il y a des inconvénients potentiels à la décision du Congrès de lui donner cette autorité. Tout responsable gouvernemental doté d’une large autorité par le Congrès pourrait abuser de ce pouvoir. Ou ils pourraient l’exercer imprudemment. Mais, comme l’écrit Kagan, la décision du Congrès de privilégier l’élaboration de politiques flexibles plutôt que contraignantes pour les fonctionnaires « peut avoir été une bonne idée, ou cela peut avoir été une mauvaise idée ». Mais, « de toute façon, c’est ce que le Congrès a dit. »

Et ce n’est pas censé être le travail des tribunaux de remettre en question les décisions du Congrès sur la façon dont la loi fédérale devrait fonctionner.

Comment Roberts essaie de contourner le texte législatif clair de la loi sur les héros

Les tentatives de Roberts pour faire en sorte que la loi sur les héros signifie autre chose que ce qu’elle dit sont parfois déroutantes et difficiles à analyser. Mais cela se résume essentiellement à ceci : afin de prévoir la combinaison particulière d’allégements de prêt étudiant prescrite par la politique de l’administration Biden, le secrétaire a dû à la fois « renoncer » à certaines obligations de prêt étudiant et en « modifier » d’autres. Autrement dit, la politique ne fonctionne que si le secrétaire a le pouvoir d’éliminer purement et simplement certaines obligations, tout en apportant simplement des modifications à d’autres.

La principale attaque du chef contre le langage législatif de la loi sur les héros est qu’il lit le mot « modifier » trop étroitement pour permettre ces changements. Comme il l’écrit, le mot « modifier » « a » une connotation d’augmentation ou de limitation « et doit être interprété comme signifiant » changer modérément ou de manière mineure « . » Et puis il reproche à l’administration Biden d’en faire trop, d’essayer pour « transformer » les obligations de prêt étudiant au lieu de simplement faire de « modestes ajustements ».

Comme l’écrit Roberts, citant un MCI Telecommunications c.American Telephone and Telegraph (1994) « le plan du Secrétaire a ‘modifié’ les dispositions citées [of federal laws governing student borrowing] seulement dans le même sens que « la Révolution française a « modifié » le statut de la noblesse française ».

Un problème avec cette approche, comme l’écrit Kagan dans sa dissidence, est que les tribunaux sont censés lire les termes d’une loi dans leur contexte, plutôt que de manière isolée, pour déterminer ce qu’ils signifient lorsqu’ils sont utilisés dans une loi particulière. En effet, le MCI Télécommunications La décision elle-même, qui avertissait les tribunaux de « ne pas se fier exclusivement aux définitions du dictionnaire, mais aussi aux indications contextuelles » lors de l’interprétation des lois, étaye l’approche de Kagan.

« Dans la loi HEROES », note Kagan, « l’élément dominant du contexte est que ‘modifier’ n’est pas isolé. C’est une partie d’un couplet : ‘renoncer ou modifier.’ » Le mot « renoncer » signifie d’ailleurs « éliminer », donc le Congrès a explicitement donné au secrétaire le pouvoir de simplement effacer complètement les obligations de prêt étudiant.

Mais, si le mot modifier était lu aussi étroitement que Roberts le suggère, cela signifierait que la loi sur les héros doit être lue pour donner « au secrétaire le pouvoir d’éliminer complètement une exigence, ainsi que de l’assouplir un peu, mais rien entre les deux. En d’autres termes, le secrétaire pourrait avoir le pouvoir d’abolir complètement de nombreux prêts étudiants, ou peut-être de modifier une exigence mineure en matière de paperasse pour les étudiants emprunteurs, mais pas de prendre des mesures intermédiaires entre ces deux extrêmes.

Ça n’a aucun sens. Comme l’écrit Kagan, « le Congrès n’aurait pas écrit une loi aussi insensée ».

Reconnaissant peut-être que ses tentatives d’analyser le texte de la loi sur les héros ne sont peut-être pas entièrement convaincantes, l’opinion de Roberts offre également une autre raison d’annuler le programme d’annulation des prêts étudiants de Biden – ce que l’on appelle la «doctrine des questions majeures».

En bref, la doctrine des questions majeures stipule que la Cour s’attend à ce que « le Congrès s’exprime clairement s’il souhaite attribuer à une agence des décisions d’une grande » importance économique et politique « . » Et, comme l’écrit Roberts, il ne fait aucun doute que cette politique de prêts étudiants, qui pourrait annuler des centaines de milliards de dollars de prêts étudiants, implique des questions d’une grande importance.

Mais la chose la plus importante à comprendre à propos de la doctrine des questions majeures est qu’elle est complètement inventée. Il n’apparaît nulle part dans la Constitution, ni dans aucune loi, et a été inventé en grande partie par des républicains nommés à la Cour suprême. Il est vrai que la Cour suprême a invoqué cette doctrine inventée à plusieurs reprises dans un passé récent – principalement dans des opinions entièrement rejointes par des juges nommés par les républicains qui souhaitaient annuler les politiques poussées par les présidents démocrates – mais, en s’appuyant sur cette invention juridique doctrine une fois de plus, Roberts cite efficacement les prises de pouvoir passées par les juges pour justifier une nouvelle prise de pouvoir.

Et même si vous acceptez la doctrine des questions majeures comme légitime, on ne sait pas pourquoi le programme de prêts étudiants de Biden ne devrait toujours pas être maintenu. La doctrine stipule simplement que le Congrès doit « s’exprimer clairement » s’il souhaite déléguer une autorité importante à une agence fédérale. Et, pour les raisons expliquées dans la section précédente, le Congrès s’est exprimé assez clairement lorsqu’il a rédigé la loi sur les héros.

Alors, permettez-moi de terminer cette pièce aussi brutalement qu’elle a commencé. La décision de la Cour suprême dans Nebraska n’est pas enracinée dans le droit et tente à peine de ressembler à une décision de justice. La Cour annule les deux branches élues. Il réécrit une loi fédérale. Et il enracine sa décision dans une fausse doctrine juridique sans fondement dans aucun texte juridique réel.