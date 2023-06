La décision de la Cour suprême sur le droit de vote étourdit les électeurs des minorités, qui espèrent que cela élargira leur représentation

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

La décision de la Cour suprême de cette semaine ordonnant à l’Alabama de redessiner ses districts du Congrès a été considérée par de nombreux législateurs des minorités et militants du droit de vote comme une victoire étonnante avec le potentiel de devenir un tremplin majeur pour défaire les cartes politiques qui diluent la force des communautés de couleur.

Hank Sanders, un ancien législateur de l’État de l’Alabama qui a longtemps été politiquement actif dans l’État, savait qu’il y aurait une décision depuis que le tribunal a entendu les arguments dans l’affaire l’automne dernier. Il ne s’attendait pas à être satisfait du résultat, étant donné que les décisions précédentes du tribunal à tendance conservatrice avaient essentiellement vidé certaines de ses dispositions les plus importantes.

« J’avais peur qu’ils aillent de l’avant et suppriment la section 2 », a-t-il déclaré, faisant référence à la partie de la loi sur les droits de vote en jeu dans l’affaire de l’Alabama.

Il était à son cabinet d’avocats jeudi à Selma, scène de l’un des moments les plus cruciaux du mouvement des droits civiques, lorsque la nouvelle de la décision 5-4 en faveur des électeurs noirs de l’Alabama a été annoncée.

« C’était une surprise qui a été bonne pour ma journée », a-t-il déclaré.

La manière dont la décision affectera des poursuites similaires contre des cartes politiques dessinées dans d’autres États n’est pas claire, bien que les groupes de défense des droits de vote affirment que la décision fournit des orientations fermes à suivre par les tribunaux inférieurs.

La majorité du tribunal a conclu que l’Alabama concentrait les électeurs noirs dans un district, tout en les répartissant entre les autres pour rendre beaucoup plus difficile l’élection de plus d’un candidat de leur choix. La population noire de l’Alabama est suffisamment importante et géographiquement suffisamment compacte pour créer un deuxième district, ont constaté les juges. Un seul de ses sept districts du Congrès est majoritairement noir, dans un État où plus d’un habitant sur quatre est noir.

Des cartes similaires ont été dessinées dans d’autres États, principalement par des législatures contrôlées par les républicains.

Kareem Crayton, directeur principal du Brennan Center pour le vote et la représentation, a qualifié la décision du tribunal de « bonne surprise » et a déclaré que les contestations des cartes en Louisiane et en Géorgie étaient les plus similaires à l’affaire de l’Alabama.

Alors qu’elle examinait l’affaire de l’Alabama, la Cour suprême avait suspendu une décision d’un tribunal inférieur de Louisiane autorisant la création d’un deuxième district à majorité noire. Cela devrait maintenant être levé. L’année dernière, un juge fédéral a également statué que certains des districts législatifs de la Chambre des États-Unis et des États de Géorgie avaient probablement violé la loi sur les droits de vote, mais il avait autorisé l’utilisation des districts lors des élections de 2022 car il était trop proche des élections pour les redessiner.

Les cartes des trois États pourraient devoir être redessinées pour les élections de 2024.

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, un démocrate, a déclaré dans un communiqué que l’action du tribunal réaffirmait sa propre conviction que la carte de la Louisiane, qui avait été dessinée par l’Assemblée législative sous contrôle républicain, violait la loi.

« Comme je l’ai dit lorsque j’y ai opposé mon veto, la carte actuelle du Congrès de la Louisiane viole la loi sur les droits de vote », a-t-il déclaré. « La population électorale de la Louisiane est composée d’un tiers de Noirs. Nous savons que conformément aux principes du Voting Rights Act, la Louisiane peut avoir une carte du Congrès où deux de nos six districts sont majoritairement noirs.

Le représentant Troy Carter, un démocrate noir représentant le seul district de Louisiane à majorité noire, a déclaré que l’Assemblée législative devrait se réunir immédiatement pour dessiner un deuxième district à majorité minoritaire.

« Cette décision de la Cour suprême est une victoire non seulement pour les Alabamiens mais aussi pour les Louisianais », a déclaré Carter dans un communiqué envoyé par courrier électronique. « Nous avons rarement une seconde chance de bien faire les choses – maintenant la Louisiane le peut. »

En Géorgie, l’évêque Reginald Jackson, un plaignant dans l’un des procès contestant la carte du Congrès de l’État, a déclaré qu’il était ravi lorsqu’il a entendu la nouvelle de la décision et espère que cela renforcera leur cas.

Il a déclaré qu’il s’était impliqué dans le procès alors que la population noire de l’État avait augmenté alors que le nombre de représentants noirs au Congrès avait diminué avec la dernière série de redécoupages.

« Alors, comment pourriez-vous avoir moins de représentation noire alors que plus de Noirs emménagent dans l’État qu’auparavant? » a déclaré Jackson, qui préside 534 églises épiscopales méthodistes africaines en Géorgie avec plus de 90 000 paroissiens

L’affaire de l’Alabama, ainsi que les poursuites en cours en Géorgie et en Louisiane, signifie que les électeurs noirs auront probablement la possibilité d’élire des candidats dans trois districts supplémentaires, a déclaré Marina Jenkins, directrice exécutive de la National Redistricting Foundation, l’une des organisations qui a dirigé le droit de vote. défis dans les États.

Elle a déclaré que les litiges au Texas par d’autres groupes de plaignants pourraient signifier des sièges supplémentaires là-bas où les électeurs minoritaires « ont la possibilité d’élire des candidats de leur choix qui n’existent pas actuellement ».

La représentante de l’État du Texas, Victoria Neave Criado, une démocrate qui préside le Caucus législatif mexicain américain, a déclaré que l’affaire était une « victoire majeure pour le droit de vote ».

Elle a déclaré qu’à la suite de décisions récentes du tribunal actuel dans d’autres domaines qu’elle considère comme fondamentaux, comme l’annulation l’année dernière du droit constitutionnel à l’avortement, elle était préoccupée par la direction que les juges prendraient avec le droit de vote et était soulagée de voir le résultat de jeudi.

« Alors que nous voyons la communauté latino-américaine se développer à bien des égards, nous voulons nous assurer que le pouvoir latino-américain se traduise par un pouvoir politique latino-américain », a déclaré Neave Criado.

Les Latinos et les Blancs partagent une proportion égale de la population du Texas, environ 40 % chacun, selon les chiffres du recensement de 2022.

Nina Perales, vice-présidente du contentieux du Mexican American Legal Defence and Educational Fund, a déclaré que la décision fermait la porte au Texas en utilisant des arguments similaires à ceux avancés par l’Alabama au fur et à mesure que les affaires progressaient. Perales mène le litige pour une affaire similaire hors du Texas, qui est basée sur les cartes de redécoupage créées en 2021.

En plus de la contestation de la loi sur les droits de vote dans les circonscriptions du Congrès du Texas, des réclamations similaires en vertu de l’article 2 ont été intentées contre de nombreuses circonscriptions électorales utilisées pour les législatures des États et les gouvernements locaux à travers le pays.

L’avocat Mark Gaber a plaidé une affaire cette semaine alléguant que les districts législatifs de l’État de Washington avaient dilué le nombre de voix des résidents hispaniques et plaiderait une affaire similaire la semaine prochaine impliquant des Amérindiens et les districts législatifs de l’État du Dakota du Nord. Il pense que la décision de jeudi renforcera l’affaire.

En Alabama, la question est de savoir ce qui se passera ensuite. Steve Marshall, le procureur général républicain de l’État, a déclaré dans un communiqué qu’il prévoyait de continuer à défendre la carte contestée devant un tribunal fédéral, y compris lors d’un procès complet.

Le révérend Murphy Green, un résident de Montgomery, a déclaré qu’il était simplement heureux de faire le premier pas avec la décision du tribunal.

« J’ai été surpris, surtout quand je pense à la composition de la cour », a-t-il dit, louant Dieu pour avoir renvoyé l’Assemblée législative à « la planche à dessin et rendu obligatoire la création d’un deuxième district du Congrès noir ».

Il a déclaré que les cinq juges majoritaires de la Cour suprême devaient avoir examiné la carte et la population de l’État et décidé que « cela semblait également ridicule à ces juges ».

La représentante Terri Sewell, la seule démocrate de la délégation du Congrès de l’Alabama, a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’affaire soit renvoyée aux trois juges des tribunaux inférieurs qui ont convenu à l’unanimité que les lignes tracées par l’Assemblée législative violaient probablement la loi fédérale. Sewell, qui est noir, s’attendait à ce que les nouveaux districts soient en place à temps pour les élections de 2024.

Quel que soit le processus de tracé des nouvelles lignes, « Ils vont devoir suivre la décision du tribunal », a-t-elle déclaré, notant qu’une carte du Congrès remaniée signifierait également que son district est redessiné.

« C’est un petit prix à payer pour dépecer ma circonscription afin de pouvoir avoir deux circonscriptions majoritairement minoritaires », dit-elle.

les écrivains d’Associated Press Ayanna Alexander à Washington; Christina A. Cassidy à Atlanta; Sara Cline à Baton Rouge, Louisiane ; Acacia Coronado à Austin, Texas; David A. Lieb à Jefferson City, Missouri ; et Kevin McGill à la Nouvelle-Orléans ont contribué à ce rapport.