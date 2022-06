La décision de la Cour suprême sur l’avortement pourrait nuire aux femmes au travail

La Cour suprême a annulé vendredi Roe v. Wade, supprimant près de 50 ans de protections fédérales pour les avortements et donnant aux États le droit de rendre la procédure illégale dans leur juridiction. La décision ne change pas seulement qui aux États-Unis peut se faire avorter et où – elle affecte quand, comment et dans quelles circonstances les gens deviennent parents, ce qui pourrait avoir des impacts à long terme sur leur vie personnelle et leur carrière. “Cette décision sapera complètement les capacités des femmes à participer à l’économie”, déclare Akila Ka Ma’at, professeure adjointe en communication, femmes, genre et études afro-américaines à l’Université George Mason.

Le taux d’activité des femmes pourrait chuter

La légalisation de l’avortement a eu un impact direct sur le taux d’activité des femmes : avant l’arrêt Roe en 1973, environ 40% de femmes travaillaient ou recherchaient activement un emploi. Cette part a augmenté de façon spectaculaire au cours des années 1980 et est restée stable dans les années qui ont suivi. À l’échelle nationale, le taux d’activité des femmes est maintenant proche de 60%. La décision du tribunal menace d’annuler les gains que les femmes américaines ont réalisés sur le marché du travail, a déclaré Carole Joffe, professeur de sociologie à l’Université de Californie à Davis, qui étudie la santé reproductive, à CNBC Make It. “Certaines femmes devront réduire leurs heures de travail, et d’autres devront complètement abandonner le marché du travail”, dit-elle. Maat est d’accord, ajoutant que le taux de participation des femmes au marché du travail pourrait chuter rapidement suite à la décision du tribunal, en particulier pour les mères célibataires et les travailleurs à bas salaire incapables de payer la garde de leurs enfants. “Nous sommes toujours confrontés à une pénurie de personnel de garde d’enfants aux États-Unis et nous n’avons toujours pas de programme fédéral de congé parental payé qui s’étendrait à toutes les femmes, quel que soit leur emploi”, explique-t-elle. “Donc, si vous êtes obligé d’avoir un enfant, que vous ne pouvez pas aller travailler et que vous n’avez pas accès à une garderie, comment auriez-vous de l’argent pour vivre?” Les femmes pouvant accéder à un avortement étaient plus susceptibles d’occuper un emploi à temps plein que celles qui se sont vu refuser la procédure, la recherche de la National Library of Medicine montre. Et bien que ces recherches se concentrent sur les femmes, il est important de noter que les hommes transgenres, les personnes non conformes au genre et d’autres se font avorteraussi.

Il pourrait être plus difficile pour les femmes de poursuivre des études supérieures

Restreindre l’accès à des avortements sûrs et légaux peut créer de nouveaux obstacles pour les femmes, en particulier les femmes de couleur, pour obtenir un diplôme postsecondaire. Cela peut entraîner une augmentation des taux de décrochage universitaire, ce qui peut limiter les perspectives de carrière. “Toutes les avancées que les femmes ont réalisées en entrant dans des domaines compétitifs comme le droit, la politique et les affaires, en suivant des programmes d’études supérieures ou des années de scolarité supplémentaires, je veux dire, tout cela va être gravement touché”, déclare Joffe. “Cette décision est une véritable gifle symbolique pour les femmes américaines.” Dans un travail de recherche publié l’année dernière, Kelly Jones, professeur d’économie à l’American University, a examiné les données régulières sur l’avortement de l’État et a déterminé qu’une élimination totale de l’accès à l’avortement réduirait de 5,6% l’obtention d’un diplôme universitaire par les femmes. L’accès à l’avortement, cependant, augmente d’environ 20 % la probabilité que les jeunes femmes qui tombent enceintes terminent leurs études universitaires.

Certaines femmes devront réduire leurs heures de travail et d’autres devront complètement abandonner le marché du travail. Carole Joffe professeur de sociologie à l’Université de Californie, Davis

L’accès à l’avortement est particulièrement important pour les femmes noires qui ont obtenu un diplôme universitaire en plus grand nombre, avaient de meilleures chances d’être dans une carrière professionnelle et, par conséquent, ont vu une diminution des taux de pauvreté lorsqu’elles ont pu obtenir la procédure, la recherche de Jones trouvé. Sécurité du Trésor Janet Yellen a déclaré que Roe v. Wade “a permis à de nombreuses femmes de terminer leurs études” lors d’une audience au Congrès en mai. “Cela a augmenté leur potentiel de gain”, a-t-elle poursuivi.

L’écart de rémunération entre les sexes pourrait s’aggraver pour les mères qui travaillent