La décision de la Cour suprême sur l’avortement, Haunted by Brown v. Board of Education

WASHINGTON – Dans la décision de la Cour suprême qui a éliminé le droit constitutionnel à l’avortement, les juges ont engagé un débat approfondi sur la signification et l’héritage de Brown v. Board of Education, la décision de 1954 qui a déclaré que la Constitution n’autorise pas la ségrégation raciale dans les écoles publiques .

Le lien entre l’avortement et l’éducation peut sembler insaisissable. Mais les juges ont cité Brown 23 fois, l’utilisant pour faire des remarques sur les précédents, sur l’opinion populaire et, plus révélateur, sur la façon d’interpréter la Constitution.

Le juge Samuel A. Alito Jr., écrivant pour la majorité de cinq membres, a invoqué Brown comme exemple d’une décision qui avait correctement annulé un précédent. Plessy c. Ferguson, la décision de 1896 selon laquelle les installations «séparées mais égales» étaient constitutionnelles, était manifestement et manifestement erronée, a-t-il écrit, et donc Brown avait eu raison de l’annuler.