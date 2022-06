La décision de la Cour suprême sur l’avortement bouleverse les élections de mi-mandat

Les candidats et les organisations ont eu recours à des groupes de discussion et à des sondages pour évaluer la question ; il y a des efforts tentaculaires de collecte de fonds ; et les groupes de défense des droits à l’avortement Planned Parenthood Action Fund, NARAL Pro-Choice America et Emily’s List ont annoncé leur intention de dépenser 150 millions de dollars pour les élections de mi-mandat. American Bridge 21st Century, un super PAC aligné sur les démocrates, dit avoir fait appel à des influenceurs des médias sociaux pour communiquer sur les droits à l’avortement et les dossiers républicains sur cette question aux Américains qui ne sont peut-être que de façon décontractée politiques.