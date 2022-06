La décision de la Cour suprême Roe c. Wade pourrait affecter la couverture de l’assurance maladie

Des manifestants pour le droit à l’avortement manifestent devant la Cour suprême des États-Unis alors que le tribunal statue dans l’affaire d’avortement Dobbs contre Women’s Health Organization, annulant la décision historique d’avortement Roe contre Wade à Washington, États-Unis, le 24 juin 2022. Jim Bourg | Reuter

Même lorsque Roe v. Wade était en vigueur et que les femmes avaient le droit légal à un avortement, peu importe où elles vivaient aux États-Unis, la couverture de l’assurance maladie pour la procédure était limitée. De nombreux États restreignent ce que les plans peuvent couvrir, et une loi nationale de plusieurs décennies interdit l’utilisation de fonds fédéraux pour les avortements, ce qui signifie que les femmes sous Medicaid et Medicare n’étaient souvent pas couvertes en cas d’interruption de grossesse. L’avortement devant désormais être interdit dans au moins la moitié des États après que la décision historique protégeant le droit des femmes à l’avortement a été annulée par la Cour suprême la semaine dernière, la couverture ne fera que se raréfier, selon les experts. En savoir plus sur les finances personnelles :

Les chèques de relance ont recâblé la façon dont certains Américains voient l’argent “Les assureurs réglementés par l’État dans les États où l’avortement est interdit devront abandonner la couverture des avortements pour rester en conformité avec le droit pénal de l’État”, a déclaré Caitlin Donovanporte-parole de la National Patient Advocate Foundation. Pourtant, les femmes qui demandent une couverture pour l’avortement peuvent avoir des options qui s’offrent à elles. Bien que le paysage change rapidement, voici ce que nous savons à ce jour.

Combien coûte un avortement ?

Les avortements médicamenteux, qui représentent plus de la moitié de tous les avortements et comprennent un régime à deux médicaments de mifépristone et de misoprostol, peuvent être utilisés en toute sécurité dans les 10 premières semaines de grossesse et peuvent coûter jusqu’à 750 $ sans assurance, selon à la planification familiale. Un avortement chirurgical, quant à lui, peut durer plus de 2 000 $ en poche.

Comment fonctionnait la couverture des avortements auparavant ?

Avant la décision de la Cour suprême la semaine dernière, la couverture de l’avortement était encore très dépendant de l’endroit où vous avez vécu et quel type de plan vous aviez, a déclaré Donovan. “La plupart des États imposent des restrictions sur la couverture à des degrés divers.” Onze états limiter la couverture de l’avortement dans tous les régimes d’assurance maladie privés souscrits dans l’État, selon l’Institut Guttmacher, une organisation de recherche sur les droits en faveur de l’avortement. Ce sont l’Idaho, l’Indiana, le Kansas, le Kentucky, le Michigan, le Missouri, le Nebraska, le Dakota du Nord, l’Oklahoma, le Texas et l’Utah.

Pendant ce temps, seulement six les États – Californie, Illinois, Maine, New York, Oregon et Washington – exigent une couverture de l’avortement, avec certaines stipulations, dans les régimes privés. L’amendement Hyde, adopté en 1976, a empêché le financement fédéral de services tels que Medicaid d’être utilisé pour des avortements, sauf dans des cas limités, notamment le viol et l’inceste. Les États peuvent choisir d’utiliser leurs propres budgets pour compléter leur couverture Medicaid et étendre leurs politiques d’avortement, mais plus de 30 États ne l’ont pas fait, a déclaré Donovan. En conséquence, “dans de nombreux États, des centaines de milliers de femmes qui demandent des services d’avortement chaque année se retrouvent sans options de couverture”, selon une étude de 2019 rapport par la Fondation de la famille Kaiser.

Comment la couverture va-t-elle changer maintenant ?

Cela deviendra juste plus limité, disent les experts. Si vous vivez dans un État comme la Louisiane ou le Dakota du Sud, où l’avortement est désormais interdit, “vous n’avez probablement aucune couverture d’assurance sauf en cas de viol, d’inceste ou de menace pour la vie de la mère”. dit Donovan. “Certains États peuvent même ne pas autoriser ces exceptions”, a ajouté Donovan. Cependant, les employeurs qui financent eux-mêmes leur police d’assurance maladie, ce qui signifie qu’ils assument la plupart des coûts des demandes de prestations, peuvent être en mesure de maintenir leur couverture d’avortement, a déclaré Joëlle Abramowitz, chercheur assistant à l’Université du Michigan. De tels projets ont tendance à être moins réglementésdonnant à l’entreprise plus de flexibilité sur les avantages offerts.

Donovan recommande d’appeler votre fournisseur de régime et de vous renseigner sur sa couverture en matière d’avortement. Bien sûr, si les avortements sont interdits dans votre état, même si vous êtes couvert, vous devrez probablement vous rendre dans un autre état pour en obtenir un. Certaines entreprises couvrent également les frais de déplacement des employés qui doivent quitter l’État pour se faire avorter.

Et si je quittais mon état pour un avortement ?

Si vous avez une couverture d’avortement, vous devrez peut-être aller “hors réseau“sur votre plan d’assurance maladie pour voir un médecin dans un autre État, disent les experts. Hors réseau la couverture est généralement moins robuste et certains plans de santé, y compris les plans HMO, ne l’offrent pas du tout. Abramowitz suggère d’appeler votre régime d’assurance et de demander si vous bénéficiez d’avantages hors réseau et comment ils fonctionnent. Dans certains cas, les gens peuvent trouver qu’il est moins cher de payer un fournisseur de leur poche que de passer par leur option d’assurance hors réseau, a déclaré Abramowitz. De nombreux prestataires d’avortement travaillent selon une échelle mobile, a-t-elle ajouté. Il vaut également la peine de demander à votre régime d’assurance s’il existe des prestataires d’avortement en réseau dans un autre État. Il pourrait y en avoir un juste au-dessus de la ligne d’état, par exemple, a déclaré Abramowitz. Vous pourrez également voir un fournisseur dans un autre État virtuellement grâce à une visite de télésanté pour obtenir un avortement médicamenteux. Dans ces cas, vos médicaments peuvent vous être envoyés par la poste ou on vous demandera de les récupérer quelque part. Cependant, 19 États ont déjà interdit de recevoir des médicaments prescrits lors d’une visite de télésanté.

Comment puis-je obtenir une aide financière?