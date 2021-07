La décision de la Cour suprême en Arizona laisse la loi sur les droits de vote en vie – mais à peine

Vers 10 heures jeudi, de nombreux observateurs du droit de vote ont eu une crise cardiaque collective en lisant les huit mots qu’ils redoutaient le plus : « LA JUSTICE ALITO a rendu l’avis de la Cour.

Ces mots sont apparus au-dessus de la décision de la Cour dans Brnovich c. DNC, une affaire contestant deux restrictions de vote en Arizona, et qui avait le potentiel de détruire ce qui reste de la loi sur les droits de vote et d’affaiblir la loi fédérale sur les droits de vote à un point jamais vu depuis Jim Crow. Et ils ont annoncé que Samuel Alito, le partisan républicain le plus fiable de la Cour, avait écrit l’opinion de la majorité en Brnovitch.

Et pourtant, l’opinion qui a suivi le nom d’Alito est plus mesurée que ce à quoi on aurait pu raisonnablement s’attendre d’un tribunal où les candidats républicains détiennent une majorité qualifiée de 6-3. Ce n’est en aucun cas une bonne décision pour la démocratie. Brnovitch respecte les deux lois de l’Arizona – une disposition qui prive les électeurs du droit de vote pour avoir voté dans le mauvais quartier, et une autre qui empêche la plupart des tiers de remettre le bulletin de vote par correspondance d’un autre électeur dans un bureau de vote. Mais l’opinion d’Alito préserve très probablement la capacité des plaignants des droits civiques à contester bon nombre des dispositions les plus odieuses des lois sur la suppression des électeurs actuellement préconisées par les législateurs républicains dans d’autres États.

Pour commencer, l’avis a une portée limitée. Brnovitch ne s’applique pas à tous les cas de la Loi sur les droits de vote, ni même à toutes les affaires impliquant le « test des résultats » de la loi – la disposition spécifique de la Loi sur les droits de vote en cause dans l’affaire. L’avis limite plutôt son analyse aux « cas impliquant des règles neutres en matière de temps, de lieu et de mode » régissant les élections. Ainsi, alors que Brnovitch réduit considérablement le Voting Rights Act, il le fait principalement dans ce contexte limité.

Deuxièmement, alors que les plaideurs républicains ont proposé diverses interprétations de la loi qui auraient lu un volet clé de la loi sur les droits de vote de manière si étroite qu’elle n’aurait aucun sens, l’opinion d’Alito refuse explicitement d’embrasser ces interprétations. « Nous refusons dans ces cas d’annoncer un test pour régir toutes les réclamations VRA §2 impliquant des règles, comme celles en cause ici, qui spécifient l’heure, le lieu ou la manière de voter », écrit Alito.

Au lieu de cela, Alito énonce cinq facteurs qui régissent les futurs procès « de temps, de lieu et de manière » (plus d’informations sur ce test à cinq facteurs ci-dessous). L’un des résultats pratiques de ces cinq nouveaux facteurs est que les États seront largement libres d’adopter des règles de vote qui étaient courantes en 1982, lorsqu’un amendement clé à la loi sur les droits de vote est devenu loi. Mais de nouvelles restrictions au droit de vote ont moins de chances de survivre à un examen judiciaire.

Il convient de souligner que les petits démocrates n’ont rien à se réjouir après la décision de Brnovitch. L’opinion d’Alito affaiblit la loi sur les droits de vote. Il endosse des craintes fantômes concernant la « fraude électorale », un phénomène qui existe à peine. Et il permet aux législateurs d’adopter des restrictions de vote destinées à lutter contre ce problème largement imaginaire.

Mais en même temps Brnovitch est un coup porté à la démocratie libérale, ce n’est pas une apocalypse. Bien que deux juges, Clarence Thomas et Neil Gorsuch, se soient joints à un avis suggérant qu’ils couperaient complètement toutes les poursuites privées appliquant la loi sur les droits de vote – neutralisant potentiellement la loi pendant les administrations républicaines – les autres juges ne l’ont pas fait. La loi survit, bien que dans un état considérablement affaibli.

Pourquoi les défenseurs des droits de vote étaient terrifiés par Brnovitch



L’une des raisons pour lesquelles de nombreux partisans de la démocratie, dont moi-même, pensaient que Brnovitch pourrait être un désastre total, c’est que la Cour a fait preuve d’une grande hostilité à l’égard du Voting Rights Act ces dernières années.

Le Voting Rights Act de 1965 est la loi séminale qui a brisé le dos de Jim Crow, avec le Civil Rights Act de 1964 de l’année précédente. C’est sans doute la loi sur les droits civiques la plus réussie de l’histoire américaine, et ce fut la première loi législative sérieuse de ce pays. tentative depuis la Reconstruction de construire une démocratie pluraliste enracinée dans le principe de l’égalité raciale.

Lorsque le président Lyndon Johnson a promulgué la loi, seuls 6,7% des électeurs noirs du Mississippi étaient inscrits pour voter. Deux ans seulement après l’entrée en vigueur de la loi sur les droits de vote, ce nombre a grimpé à près de 60 %.

En vertu d’un amendement à la loi de 1982, la loi sur les droits de vote comporte trois volets, mais la Cour suprême a soit désactivé soit gravement affaibli deux de ces volets. Le premier est le « précontrôle », qui obligeait les États ayant des antécédents de pratiques électorales racistes à « précontrôler » toute nouvelle pratique de vote avec des responsables à Washington, DC – afin de garantir que ces pratiques ne discriminent pas sur la base de la race.

La Cour suprême a supprimé le précontrôle dans Comté de Shelby c. Holder (2013).

Le deuxième volet de la loi sur les droits de vote est connu sous le nom de « test d’intention » et il interdit les pratiques électorales de l’État adoptées avec une intention raciste. Mais en Abbott c. Perez (2018), la Cour suprême a jugé que les législateurs jouissent d’une présomption d’innocence raciale si élevée qu’il est presque impossible de prouver une intention malveillante, sauf dans les cas les plus flagrants.

Il reste le troisième volet de la loi, connu sous le nom de « test des résultats », qui découle du libellé de la loi sur les droits de vote interdisant une pratique électorale d’État qui « conduira à un déni ou à une restriction du droit (…) de voter en raison de la race. ou la couleur. Compte tenu des décisions de la Cour en Comté de Shelby et Perez, de nombreux avocats spécialisés dans le droit de vote de tous bords politiques pensaient que la Cour utiliserait Brnovitch comme un véhicule pour neutraliser les résultats du test. En effet, les justiciables républicains en Brnovitch encouragé activement la Cour suprême à le faire.

Le mémoire du Parti républicain de l’Arizona dans Brnovitch, par exemple, a affirmé que « les réglementations non raciales sur le lieu, le moment et le mode de vote n’impliquent pas » le test de résultats. Comme l’a noté la juge Elena Kagan lors de la plaidoirie, cette interprétation de la loi sur les droits de vote permettrait à un État d’exiger de tous les électeurs qu’ils votent dans un country club.

Mais le test proposé par le GOP n’a pas prévalu. Au lieu de cela, la Cour a imposé un test à cinq facteurs quelque peu lourd.

Brnovitchle nouveau test à cinq facteurs de , brièvement expliqué

L’avis d’Alito est vague, et il laisse autant de questions ouvertes qu’il y répond. Lorsque les tribunaux sont confrontés à des affaires relatives au « temps, au lieu et aux modalités » en vertu de la loi sur les droits de vote, écrit-il, « toute circonstance ayant une incidence logique sur le fait que le vote est « également ouvert » et offre une « opportunité » égale peut être prise en compte. » Néanmoins, il fournit également une liste non exhaustive de cinq facteurs qui « devraient être mentionnés ».

En bref, ces cinq facteurs sont :

« L’ampleur du fardeau imposé par une règle de vote contestée. » « La mesure dans laquelle une règle de vote s’écarte de ce qui était la pratique courante lorsque [the Voting Rights Act] a été modifié en 1982. « L’ampleur de toute disparité dans l’impact d’une règle sur les membres de différents groupes raciaux ou ethniques. » « Les opportunités offertes par l’ensemble du système de vote d’un État lors de l’évaluation de la charge imposée par une disposition contestée ». « La force des intérêts de l’État servis par une règle de vote contestée. »

Inutile de dire que ces facteurs assez ouverts fourniront beaucoup de fourrage aux avocats électoraux. Comme le note Alito en décrivant le premier facteur, « chaque règle de vote impose une sorte de fardeau. Le vote prend du temps et, pour presque tout le monde, certains se déplacent, ne serait-ce que vers une boîte aux lettres à proximité », les juges devront donc faire le tri entre les lois qui imposent ce genre de fardeaux inévitables et celles qui imposent des restrictions beaucoup plus sévères.

De même, le troisième facteur d’Alito est susceptible de déclencher toutes sortes de litiges sur l’ampleur d’une restriction de vote qui doit incomber aux électeurs de couleur avant que cette restriction ne franchisse la ligne de l’illégalité, bien que le Brnovitch l’opinion elle-même fournit des indications sur ce point.

Les restrictions de vote spécifiques dans Brnovitch concernent les lois de l’Arizona qui privent du droit de vote les électeurs qui votent dans la mauvaise circonscription et qui empêchent les tiers de remettre le bulletin de vote par correspondance d’un électeur aux bureaux de vote (bien qu’il existe quelques exceptions à cette dernière disposition). Sur la première de ces deux restrictions, Alito note que « lors des élections générales de 2016, un peu plus de 1% des électeurs hispaniques, 1% des électeurs afro-américains et 1% des électeurs amérindiens qui ont voté le jour du scrutin ont rejeté -de vote de circonscription », tandis que « pour les électeurs non minoritaires, le taux était d’environ 0,5% ».

Cette disparité, selon Alito, est trop petite pour être prise en compte en vertu de la loi sur les droits de vote. Bien que les électeurs de couleur aient été deux fois plus susceptibles d’être trompés par la règle de l’extérieur, Alito écrit qu' »une politique qui semble fonctionner pour 98% ou plus des électeurs auxquels elle s’applique – minoritaires et non minoritaires – est peu susceptible de rendre un système inégalement ouvert.

L’un des effets de cette décision, en d’autres termes, est que de nombreuses lois qui ont un impact disparate sur les électeurs de couleur seront maintenues – bien qu’il ne soit pas encore clair à quel point l’impact d’une loi sur les électeurs minoritaires doit être grave avant que les tribunaux n’interviennent.

Alito fait également plusieurs autres points à son avis qui donneront probablement des brûlures d’estomac aux défenseurs du droit de vote. Bien que la fraude électorale existe à peine – une étude des 834 millions de bulletins de vote déposés lors des élections de 2000 à 2014 n’a trouvé que 35 allégations crédibles de fraude électorale en personne, par exemple – de nombreux législateurs d’État affirment qu’ils doivent imposer des restrictions de vote afin de lutter contre une telle fraude. Alito approuve plus ou moins cette pratique, écrivant qu’« un intérêt de l’État fort et tout à fait légitime est la prévention de la fraude ».

De même, Brnovitch suggère fortement que les législateurs sont libres d’adopter des régimes électoraux qui étaient courants en 1982. De plus, comme l’écrit Alito, « il est pertinent qu’en 1982, les États exigent généralement que presque tous les électeurs votent en personne le jour du scrutin et n’autorisent que des catégories définies d’électeurs pour voter par correspondance. C’est une mauvaise nouvelle pour les poursuites contestant les tentatives de limiter le vote anticipé ou le vote par correspondance.

Dans le même temps, cependant, l’opinion d’Alito laisse également la porte ouverte à des contestations d’attaques vraiment flagrantes contre le droit de vote. La disposition la plus troublante de la nouvelle loi géorgienne sur la suppression des électeurs, par exemple, permet aux responsables républicains de prendre effectivement le contrôle des commissions électorales locales qui ont le pouvoir de fermer les bureaux de vote et de disqualifier les électeurs. Si le GOP de Géorgie abuse de ce pouvoir, il devra probablement trouver des exemples vieux de 40 ans d’États qui ont autorisé de telles prises de contrôle partisanes du processus électoral.

Le résultat de Brnovitch, en d’autres termes, est qu’il donne aux États un pouvoir considérable pour annuler les extensions des droits de vote telles que le vote anticipé et l’accès élargi aux bulletins de vote par correspondance, bien que ce pouvoir puisse être limité si de telles restrictions sont imposées de manière à cibler clairement les électeurs de couleur.

La décision de la Cour laisse toujours la porte ouverte à certaines contestations des droits de vote, et les cinq facteurs vagues d’Alito donnent aux défenseurs des droits de vote beaucoup de fourrage pour attaquer les attaques récentes les plus virulentes contre les droits de vote – bien qu’il reste à voir si ces attaques réussissent.

Brnovitch est une mauvaise décision, si vous vous souciez du droit de vote. Et la décision de la Cour doit être lue parallèlement à Comté de Shelby et Perez, qui a porté des coups sévères au droit de vote. La loi sur les droits de vote est toujours en vigueur, mais elle n’est plus que l’ombre d’elle-même. Et, tant qu’une poignée de démocrates du Sénat insiste pour maintenir l’obstruction systématique, les efforts législatifs pour rétablir des protections plus solides des droits de vote sont voués à l’échec.

Et pourtant, d’un court 6-3, Alito Brnovitch décision est probablement la meilleure que les démocrates de grande taille et les démocrates de petite taille auraient pu espérer.