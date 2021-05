La décision de la Cour suprême dans une importante affaire relative aux droits des LGBT est considérée comme un indicateur

La Cour suprême devrait rendre une décision dans les prochains jours qui pourrait donner un premier aperçu de la façon dont sa majorité conservatrice de 6-3 façonnera l’avenir des droits des LGBT.

L’affaire, connue sous le nom de Fulton c. Ville de Philadelphie, n° 19-123, est une lutte contre une politique de la ville qui interdit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Citant la politique, Philadelphie a abandonné un contrat avec une agence d’accueil catholique romaine qui a déclaré que ses croyances ne lui permettaient pas de certifier les couples de même sexe pour adoption. L’agence, Catholic Social Services, a intenté une action en justice alléguant que Philadelphie avait violé ses droits religieux du premier amendement.

Le différend a été débattu en novembre et une décision est attendue avant la fin du mandat du tribunal à la fin du mois de juin, qui se trouve également être le mois de la fierté, un moment historique de célébration dans la communauté LGBT. La Cour suprême devrait publier ses prochains avis mardi, bien qu’elle ne dise pas à l’avance lesquels sont à venir.

La décision à venir pourrait avoir de vastes ramifications qui s’étendent au-delà des quelque 6 000 enfants placés en famille d’accueil à Philadelphie. Les avocats spécialisés dans les droits des LGBT ont fait valoir qu’une large décision en faveur de l’agence d’adoption pourrait également ouvrir la porte à la légalisation de la discrimination dans d’autres domaines où les gouvernements embauchent des entrepreneurs privés pour fournir des services publics.

Plus généralement, l’affaire pourrait fournir des indices importants sur la direction que prendra le tribunal dans les futurs cas de droits des LGBT. Depuis le milieu des années 1990, le plus haut tribunal du pays a progressivement étendu les protections pour les gais et les lesbiennes, en grande partie sous la direction de l’ancien juge Anthony Kennedy, qui a pris sa retraite en 2018.

Le tribunal de neuf juges compte actuellement six personnes nommées par les républicains, dont trois nommées par l’ancien président Donald Trump.

« Ce sera un indicateur de la façon dont le tribunal, tel qu’il est actuellement composé, considérera ces affaires de droits civiques LGBT », a déclaré Marques Richeson, associé du cabinet d’avocats Squire Patton Boggs qui a travaillé sur un mémoire d’ami de la cour dans le cas au nom des Services et de la défense des aînés GLBT.

« Je pense vraiment que cela va créer un précédent qui, à l’avenir, fonctionnera soit à notre avantage, soit potentiellement à notre détriment, au sein des communautés LGBT », a déclaré Richeson.

Les experts juridiques soulignent que les décisions de la Cour suprême sont souvent imprévisibles et qu’il existe une gamme de résultats possibles avec plus de nuances que le côté qui gagne ou perd.

Jennifer Pizer, directrice juridique et politique de Lambda Legal, le plus grand groupe de défense des droits civiques LGBT du pays, a déclaré qu’il est possible que le tribunal puisse remporter une victoire serrée pour les services sociaux catholiques qui ne font guère plus que forcer Philadelphie à réorganiser ses politiques de gestion des contrats. .

Une telle issue serait toujours préoccupante, a-t-elle dit, en raison du message qu’elle enverrait, notamment aux enfants LGBT. Et, a-t-elle ajouté, cela pourrait encourager davantage d’agences confessionnelles à intenter des poursuites avec des arguments similaires. C’est ce qui s’est passé, a-t-elle déclaré, après que le tribunal a remporté une victoire serrée contre un pâtissier chrétien pieux qui a refusé de préparer un gâteau pour un mariage homosexuel dans le Coffret 2018 Chef-d’œuvre Cakeshop.

Mais pour les militants LGBT, une possibilité bien pire se profile. Les services sociaux catholiques ont fait valoir que le tribunal devrait utiliser l’affaire pour annuler un précédent vieux de 30 ans qui a confirmé des lois qui sont religieusement neutres et généralement applicables. Deux tribunaux inférieurs ont cité l’affaire établissant le précédent, Employment Division v. Smith, en confirmant la politique de non-discrimination de Philadelphie.

« Le pire des cas est que le tribunal bouleverse des décennies de précédents de la Cour suprême selon lesquels, bien que la liberté religieuse soit un principe constitutionnel important, elle ne peut pas l’emporter sur le principe tout aussi important de non-discrimination », a déclaré Janson Wu, directeur exécutif de GLAD, une organisation qui défend les droits légaux des LGBT.

Lors des arguments en novembre, les juges semblaient plus sympathiques aux arguments avancés par les services sociaux catholiques que Philadelphie. Le juge Brett Kavanaugh, considéré comme occupant le centre idéologique du tribunal, a suggéré que la ville était « absolutiste » et « extrême ». Mais les juges ont à peine effleuré Smith, laissant les observateurs deviner si le précédent tiendrait.

Richeson a déclaré qu’une large décision en faveur des services sociaux catholiques pourrait avoir de « graves ramifications s’étendant bien au-delà du contexte du placement en famille d’accueil ».

« Je le vois comme un problème du berceau à la gravité », a déclaré Richeson, affirmant qu’une telle décision pourrait permettre une discrimination contre les populations les plus vulnérables de la société – telles que les personnes âgées et les personnes handicapées – qui dépendent le plus des services gouvernementaux.

« Ils dépendent de services comme la livraison de nourriture, la popote roulante, le logement abordable, le transport, les soins infirmiers à domicile – tous ces services et soutien sont souvent fournis par des entrepreneurs gouvernementaux », a-t-il ajouté.

Les services sociaux catholiques, qui ont poursuivi aux côtés de deux mères adoptives, ont fait valoir que les avertissements offerts par ceux qui se rangent du côté de Philadelphie sont exagérés.

L’organisation a également affirmé que la politique de non-discrimination de Philadelphie n’est pas neutre. Dans des mémoires juridiques, l’agence d’adoption a souligné qu’elle n’avait jamais été approchée par un couple de même sexe cherchant à obtenir une certification d’adoption, et si cela avait été le cas, elle aurait simplement référé le couple à un autre groupe.

« En tant qu’agence catholique, la CSS ne peut pas fournir d’approbations écrites pour les couples de même sexe qui contredisent ses enseignements religieux sur le mariage », a écrit Mark Rienzi, un avocat de l’agence, dans un dépôt. « Le maire, le conseil municipal, le Département des services sociaux et d’autres responsables de la ville ont ciblé le CSS et tenté de le contraindre à changer ses pratiques religieuses afin de faire de telles approbations. »

Le bras de fer entre les droits des LGBT et la liberté religieuse que présente l’affaire survient alors que le tribunal semble augmenter sa déférence envers les revendications des groupes religieux.

Le dernier mandat, la plus haute juridiction s’est rangée du côté des intérêts religieux dans trois affaires importantes, impliquant des poursuites pour discrimination dans des écoles religieuses, des groupes religieux cherchant à refuser une couverture contraceptive aux employés et le financement des contribuables pour les écoles religieuses. Le tribunal a également adopté des protections étendues pour la religion dans le contexte de la suppression des restrictions imposées par les États pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Quelle que soit l’issue de l’affaire, certains défenseurs affirment que le fait que les juges aient accepté de l’entendre signale une rupture par rapport à sa tendance passée à étendre les droits des LGBT.

« Cette affaire, beaucoup d’entre nous ne se seraient pas attendus à ce que les réclamations faites par les services sociaux catholiques dans cette affaire soient prises au sérieux du tout il y a quelques années à peine », a déclaré Pizer. « Il semble que le résultat des trois changements récents dans la composition de la Cour suprême soit de fournir les voix pour prendre cette affaire, décider de l’issue de cette affaire et remodeler cet ensemble de lois de manière profonde et troublante. »

Pourtant, Pizer a déclaré qu’il y avait une possibilité pour une surprise, malgré le fait que les trois ajouts les plus récents à la cour ont des antécédents conservateurs.

Parfois, les juges s’écartent des attentes. Après tout, Kennedy a été nommé par l’ancien président Ronald Reagan. Et le juge Neil Gorsuch, le premier choix de Trump, a rédigé le dernier avis majeur du tribunal élargissant les droits des LGBT, en juin dernier, dans une décision interdisant la discrimination contre les travailleurs homosexuels ou transgenres. Gorsuch a été rejoint par le juge en chef John Roberts et les quatre libéraux de la cour.

Le juge Brett Kavanaugh, la deuxième personne nommée par Trump, n’était pas d’accord avec cette opinion. Et, depuis qu’il a été rendu, la juge Amy Coney Barrett, la troisième personne nommée par Trump, a remplacé l’ancienne juge Ruth Bader Ginsburg, décédée en septembre. Il est important de noter que Gorsuch a laissé ouverte la possibilité à son avis que les employeurs religieux puissent être autorisés à discriminer, mais a déclaré qu’une telle question relevait des « cas futurs ».

Wu a déclaré qu’au cours des dernières décennies, la plus haute juridiction avait fait évoluer les droits des LGBT sur une « trajectoire positive ».

« La communauté LGBTQ a construit une norme sociétale et légale selon laquelle les personnes LGBTQ doivent être traitées équitablement », a déclaré Wu.

« Nous n’en sommes pas encore là, mais nous avançons dans la bonne direction, à commencer par la décision de la Cour suprême dans l’affaire Romer déclarant que les personnes LGBTQ devraient pouvoir demander des protections au gouvernement », a-t-il ajouté, faisant référence à la Décision de 1996 dans Romer c. Evans.

« Une défaite dans ce cas serait un sérieux revers dans cette trajectoire », a-t-il déclaré.