La décision de la Cour suprême d’annuler les prêts étudiants touchera les détaillants

Le retour des paiements ajoute une autre perturbation pour les quelque 40 millions d’Américains qui ont des prêts étudiants à un moment où les consommateurs font preuve de plus de prudence. Presque tous les Américains ont déclaré qu’ils réduisaient leurs dépenses d’une manière ou d’une autre, selon une récente enquête CNBC et Morning Consult. Les détaillants, y compris Walmart, Target, Dépôt à domicile , Kroger et Casier à pied ont déclaré que les clients achètent moins d’articles coûteux et se tournent vers des marques de distributeur moins chères.

La décision du tribunal a écrasé le plan du président Joe Biden d’annuler jusqu’à 20 000 $ par emprunteur en dette fédérale de prêt étudiant. Les prêts étudiants prendront déjà une plus grande part des budgets cet automne alors que les paiements et les intérêts courus reprennent après une pause de plus de trois ans liée à la pandémie. Biden a annoncé vendredi des mesures pour faciliter la transition vers la reprise des paiements et ouvrir la voie à la remise de certains prêts.

Lenèe Gill, 31 ans, fait partie des emprunteurs qui auraient vu 20 000 $ de ses prêts effacés. La résidente de Denver, qui travaille comme directrice des ventes dans une entreprise de technologie, a reçu des subventions Pell pour son diplôme de premier cycle à la Louisiana State University. Le plan de Biden aurait éliminé le solde restant de sa dette étudiante.

Gill a dit qu’elle avait eu un aperçu de ce à quoi ressemblerait la vie sans prêts étudiants pendant la pandémie de Covid. Pendant environ trois ans, elle n’a pas payé environ 400 $ par mois pour son solde. Au lieu de cela, elle a économisé plus d’argent et embelli la maison où elle et son fiancé vivent avec un nouveau canapé, de plus beaux plats et des plantes. Elle a réduit sa dette de carte de crédit et payé sa voiture.

Pourtant, elle a dit qu’elle n’avait jamais misé sur l’annulation de sa dette.

« C’était toujours une de ces choses que je trouvais trop belles pour être vraies », a déclaré Gill. « Donc, je n’ai jamais vraiment mis beaucoup d’espoir ou beaucoup de réflexion ou de planification, ni même me laisser aller jusqu’à » À quoi ressemblerait la vie sans ces paiements? « »

Gill a dit qu’elle resserrerait le budget en remboursant à nouveau cette dette. Elle abandonnera probablement les achats d’épicerie haut de gamme, comme les fruits et légumes biologiques et les meilleures coupes de viande. Au lieu de faire ses courses au marché fermier, elle a dit qu’elle achèterait probablement plus dans des magasins à grande surface comme Walmart pour des prix moins chers.

L’inflation persistante a forcé les Américains à payer plus pour la nourriture et le logement, et les inquiétudes concernant une éventuelle récession ont ajouté à la pression exercée sur les consommateurs et les entreprises. Pendant ce temps, les programmes gouvernementaux comme l’allégement des prêts conçus pour maintenir les ménages à flot pendant la pandémie ont chuté au bord du chemin.

Des chèques de relance, des crédits d’impôt pour enfants élargis et un programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire plus solide pour les ménages à faible revenu ont tous stimulé les budgets. Cette injection de liquidités a pris fin, alors même que les consommateurs moins méfiants vis-à-vis de Covid ont réorienté leurs dépenses vers des expériences plutôt que des biens.

Tous ces facteurs pourraient nuire aux ventes au détail cette année.

Thomas de KeyBanc a déclaré que la pause dans le paiement des prêts étudiants était un autre vent arrière pandémique pour les détaillants. Cela pourrait générer un vent contraire annualisé d’environ 2% sur les ventes au détail au cours de la prochaine année s’il n’est pas compensé par des revenus plus élevés ou plus d’emprunts, selon KeyBanc. De nombreux détaillants ont déclaré lors d’appels sur les résultats ce printemps que des remboursements d’impôt plus faibles avaient contribué à ralentir les ventes.

Les estimations varient sur le montant que les emprunteurs étudiants paieront chaque mois. Le Bank of America Institute estime que le ménage médian touché paiera environ 180 $ par mois. L’expert en enseignement supérieur Mark Kantrowitz a estimé que la facture mensuelle typique serait d’environ 350 $. KeyBanc estime un paiement mensuel moyen entre 400 $ et 460 $.

Kantrowitz a déclaré qu’il existe peu de données sur la façon dont les Américains ont utilisé l’argent qu’ils n’ont pas dépensé pour la dette étudiante. Ont-ils acheté plus d’articles de luxe, réservé des vacances ou économisé ?

Il s’est dit sceptique quant au fait que la reprise des paiements aura un effet majeur sur les détaillants, puisque la somme ne représente qu’un infime pourcentage du produit intérieur brut du pays.

« L’impact sur les détaillants est oui, ce sera négatif, mais ce ne sera pas une énorme diminution », a-t-il déclaré. « C’est une légère diminution. »

Brett House, professeur d’économie à l’école de commerce de l’Université de Columbia, a fait écho à des sentiments similaires. Il a déclaré que les modifications apportées aux prêts étudiants sont modestes par rapport au pincement que les gens ressentent à cause de l’inflation ou de la diminution des comptes d’épargne renforcés par la pandémie.

Il a ajouté que de nombreux Américains ont obtenu des augmentations depuis la suspension des paiements il y a trois ans.